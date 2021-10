¿Piensa viajar? Estos los países a donde pueden ir los colombianos

Esta semana el gobierno británico anunció que eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los siete países que todavía mantenía en esa categoría, entre ellos Colombia.



Con esta decisión, a partir del próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos siete países (que incluyen a Perú, Panamá, la República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador) que cuenten con pauta completa de vacunación, ya no tendrán que permanecer en cuarentena durante diez días en un hotel designado por el Gobierno, y se levantará la prohibición que impedía la entrada desde esos destinos a personas sin nacionalidad británica o sin permiso de residencia en el país.



Este destino se une a los 144 países que hoy tienen sus fronteras abiertas para los colombianos, pero con algunas exigencias a los visitantes en temas de vacunación, pruebas de covid-19 (PCR o antigenos) y cuarentenas, de acuerdo con la información que reporta el motor de búsquedas de turismo Kayak, que lleva un seguimiento diario de la variación mundial de las restricciones.



Solo cuatro países tienen abiertas sus fronteras sin restricciones ni requisitos para la mayoría de los viajeros en este momento: México, Costa Rica, República Dominicana y Rumania.

Entre los destinos que están abiertos pero con restricciones se encuentra Estados Unidos, donde la mayoría de viajeros procedentes desde Colombia tienen que presentar el resultado negativo de una prueba de covid-19 para entrar, mientras que en España, Francia, Bélgica y Alemania los viajeros no vacunados no podrán entrar, pero quienes tengan la pauta de vacunación completa podrán hacerlo sin restricciones.



Entre los suramericanos, países como Chile tiene restringido el acceso para los colombianos que no se hayan vacunado, pero recibe a aquellos que sí lo hayan hecho con la condición de que deben presentar el resultado negativo de una prueba de covid-19 y guardar cuarentena. Mientras que países como Perú y Brasil solo solicitan el resultado negativo de la prueba.



Por otra parte, aun son 78 los países que mantienen cerradas sus fronteras a los colombianos, tres de ellos en Suramérica: Argentina (que se espera que desde el 1 de noviembre reciba a colombianos vacunados), Uruguay y Guayana Francesa. También se destacan destinos asiáticos como Japón, Corea del Sur, China e India.



En Europa entre los países que aun no reciben a los viajeros colombianos están Italia, Portugal, Polonia, Noruega, Suecia, Grecia República Checa y Croacia. Entre los países oceánicos están Australia y Nueva Zelanda.



Al momento de planear su viaje le recomendamos consultar las restricciones vigentes en su país de destino, debido a que estas pueden cambiar de acuerdo a las decisiones tomadas por cada uno de los gobiernos.



REDACCIÓN VIAJAR

