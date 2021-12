70 organizaciones de turismo piden evitar medidas divergentes anticovid

Setenta organizaciones de viajes y turismo expresaron este martes su apoyo a cualquier esfuerzo basado en pruebas científicas para seguir protegiendo y garantizando la libertad de circulación y evitar un mosaico de medidas nacionales divergentes dentro de la Unión Europea (UE), así como a nivel internacional.



En base a la evolución de la situación epidemiológica y de la continua aparición de nuevas variantes de covid-19, como la ómicron, la alianza del Manifiesto del

Turismo Europeo, un grupo de 70 organizaciones públicas y privadas de viajes y

turismo, valoró y acogió con "satisfacción" los esfuerzos de la Comisión Europea para garantizar un enfoque coordinado de las medidas de viajes.

En un comunicado, la citada alianza apoyó el cambio propuesto la semana pasada por el Ejecutivo comunitario hacia un enfoque basado en el viajero individual y en la recomendación de que el Certificado Digital COVID válido de la UE (DCC) es suficiente para viajar sin requisitos adicionales, sin más pruebas o cuarentena.



Esto, subrayó, está en consonancia con el análisis más reciente del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) "que confirma que las restricciones a los viajes no tienen, en general, ningún impacto efectivo en la propagación del virus en Europa".



De cara a la próxima temporada navideña, el sector insistió en que es de "suma importancia" que los 27 se pongan de acuerdo sobre una duración estándar del certificado de vacunación, para evitar la fragmentación de la legislación nacional y las discrepancias entre los Estados miembros.



Sin embargo, la recomendación de acortar la validez del certificado de vacunación a nueve meses y exigir una dosis adicional "de refuerzo" para mantener este estatus creará una "asimetría" entre los países de la UE, advirtió.



La alianza instó a los Estados miembros a que acuerden las recomendaciones del Consejo actualizadas teniendo en cuenta sus sugerencias "lo antes posible" para garantizar su aplicación uniforme antes del periodo festivo. En este sentido, consideró que la fecha de aplicación del 10 de enero de 2022 propuesta por la Comisión Europea sería demasiado tarde para influir positivamente en las vacaciones de Navidad, ya que tanto los ciudadanos como la industria necesitan "seguridad y normas coherentes" para preparar los viajes de fin de año.



Además, la alianza pidió a los Estados que adopten rápidamente el formulario digital de localización de pasajeros de la UE (dPLF) para lograr una mayor armonización de las medidas de viaje y facilitar la localización de contactos a través de las fronteras de la Unión Europea.



Sobre los viajes desde fuera de la UE, basados en vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en la recuperación, la alianza celebró la propuesta de que todos los Estados miembros reconozcan las vacunas aprobadas por la OMS. Sin embargo, dijo que el requisito adicional de proporcionar una prueba PCR negativa para los viajeros vacunados con una vacuna aprobada por la OMS, pero no por la EMA, podría crear un sistema de dos niveles que sería "muy engorroso" de poner en práctica.



Por lo tanto, el sector pidió a los Estados miembros que reconozcan toda la lista de vacunas aprobadas por la OMS sin requisitos adicionales para los viajeros. Igualmente, consideró que "no hay ninguna razón" que justifique que se exija una prueba de PCR adicional a los viajeros recuperados de fuera de la UE mientras que no se exige a los viajeros de la UE.

