2024 pinta bien para la hotelería

El año apenas comienza y ya se vislumbran las novedades que en materia de hotelería se verán en los próximos meses en Colombia. De acuerdo con José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en términos generales se proyecta que para los primeros cuatro meses del año en promedio se construyan en el país 31.837 metros cuadrados de alojamientos turísticos por mes.

“Los departamentos que más tendrían construcción de nuevos proyectos serían Bogotá, Bolívar, San Andrés y Antioquia”, destaca Duarte. En su opinión, los viajeros están mostrando un interés creciente en destinos y empresas turísticas que adoptan prácticas responsables desde el punto de vista ambiental, social y cultural. “Se observa una creciente tendencia hacia el turismo regenerativo y sostenible. Los viajeros están buscando experiencias que no solo les permitan disfrutar de los atractivos naturales y culturales del país, sino también contribuir positivamente a su conservación y desarrollo sostenible”, agrega el presidente ejecutivo de Cotelco.



En esa línea se mueve un concepto de lujo en el que el protagonista es la naturaleza. Esa es la propuesta del hotel Eco Xata, a 35 minutos de Barranquilla, que se destaca por sus atardeceres y una infraestructura sostenible y en armonía con el medio ambiente. Allí los huéspedes tienen a su disposición cinco cabañas. Una de ellas, la Xata Agua, con piscina propia; en tanto que la Xata Tierra está dotada con baño privado al aire libre, y la Xata Aire-Vista al Mar ofrece panorámicas para contemplar amaneceres y atardeceres.



El compromiso de este hotel con el medio ambiente se evidencia en la prohibición del uso de envases desechables, la siembra de alrededor de 7.000 plantas y en el hecho de que la propiedad ha recogido 5 toneladas de basura del mar.



También en el Caribe colombiano sobresale el Wyndham Santa Marta Aluna Beach, que el pasado 9 de febrero inauguró la primera etapa de su proyecto de desarrollo y sumará una oferta total de 135 habitaciones. Se espera que la segunda torre, que está en construcción, esté lista en el 2025. Tendrá 574 habitaciones y una inversión de 125 millones de dólares. La propiedad, muy cerca del aeropuerto internacional Simón Bolívar, ofrece apartamentos con vista al mar, terraza privada y totalmente equipados. Cuenta con playa privada, piscina, restaurante con desayuno bufé de comida local y un beach bar. La segunda torre agregará 375 habitaciones. De estas, 135 entrarán en operación en el 2025 y 195 más en el 2027.



No lejos de allí, en el centro histórico de Cartagena, brilla el hotel Casa del Gobernador, que a finales del 2023 reabrió sus puertas. Cerca del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, ofrece experiencias en espacios como su rooftop con piscina, desde donde se aprecia el atardecer.

Fairfield by Marriott Bogotá Embajada, Foto: Marriott

Más expansión



De otro lado, la cadena Estelar dio a conocer el desarrollo de un proyecto en Pereira y explora nuevos destinos, aprovechando la demanda de turismo de naturaleza y ecoturismo. Los Llanos Orientales, Guatapé y La Guajira están en la mira de la cadena, que ofrecerá experiencias en entornos naturales.



"Nuestra visión para el 2024 destacará lo que nos hace fuertes: la hospitalidad, nuestro compromiso con la sostenibilidad y la diversidad, así como la innovación de espacios”, afirma Miguel Diez Trujillo, presidente de Hoteles Estelar.



De otro lado, en el 2023 Marriott les dio la bienvenida a cuatro propiedades de City Express by Marriott en Colombia gracias a la adquisición de la marca City Express. En la lista se cuentan el Fairfield by Marriott Bogotá Embajada y el Luxé by The Charlee en Medellín como hotel del que se espera que haga parte de la marca Autograph Collection en el segundo trimestre del 2024.

Casa Candela Foto: Casa Candela

A propósito del Fairfield by Marriott Bogotá Embajada, renovó sus espacios y realizó una conversión de marca (antes era Tryp). Dotado con 250 habitaciones, está cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado, del centro de la ciudad y de Corferias. Opera como una franquicia y es administrada por Hoteles Diplomat.



Otra novedad es el Ibis Styles Armenia, que ya está en construcción y es el primero de este tipo que abre la cadena en el país, con un concepto innovador, diseño único y servicios pensados para una experiencia inolvidable. Espera cautivar a los visitantes de esta ciudad y del Eje Cafetero, uno de los destinos preferidos por los viajeros en Colombia por sus paisajes mágicos y planes para todos los gustos.



Para finalizar, Luke Pollard, socio fundador de la marca Casa Candela, un concepto místico que ofrece experiencias de lujo entre las montañas del occidente de Antioquia, asegura que para el 2024, llegarán a nuevos destinos. “El segundo hotel, en Palomino, en La Guajira, será el reflejo de nuestra dedicación a destinos únicos -dice Pollard-. Y, la construcción del tercer hospedaje en la isla de San Andrés resaltan nuestro compromiso con experiencias exclusivas en lugares extraordinarios, consolidándonos como líderes en hospitalidad de lujo”.



