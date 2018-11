11 fascinantes destinos para visitar en sus próximas vacaciones

Islas, playas, cruceros... ¿cuáles son sus vacaciones soñadas? A continuación, presentamos una serie de lugares que pueden servirle de inspiración para sus vacaciones de este año, que van desde la misteriosa isla de Pascua, pasando por un destino clásico como Nueva York hasta la lejana Perth, en Australia.

En Europa

Con la nieve por el suelo, diferentes ciudades europeas preparan sus mercados de Navidad con luces y adornos. Los residentes y los turistas que escojan estos destinos para sus vacaciones de fin de año podrán vivir la experiencia más auténtica de las celebraciones del Viejo Continente. A continuación, una muy breve selección.

Sobre las olas

¿Qué tal un crucero para conocer los mercados navideños más lindos del continente? Foto: Cortesía AmaWaterways ¿Qué tal un crucero para conocer los mercados navideños más lindos del continente? Foto: Cortesía AmaWaterways La capital sueca luce como un sueño navideño. Foto: 123rf

Si no basta con visitar los mercados de una sola ciudad, existe la opción de un crucero de AmaWaterways, que acerca a sus viajeros a las tradiciones navideñas del Viejo Continente, mientras navegan al son de un villancico por el Rin o el Danubio.



Uno de los itinerarios va de Ámsterdam a Basilea. En este viaje por el Rin, se recorren los mercados navideños de Nuremberg y es posible ver las cigüeñas de Estrasburgo. También se visita el mercado navideño de Colonia y su impresionante catedral gótica. Un viaje que mezcla la tradición y la arquitectura más impactante del viejo mundo.



Otro de los itinerarios parte de Nuremberg (en donde pueden visitar el mercado navideño de Christkindlesmarkt) y termina en Budapest. Durante el recorrido es posible ver la arquitectura de Old Town Hall en Regensburgo, probar las delicias de Baviera y conocer también Passau y Melk. Claro, con los lindos mercados como parte del panorama.



El viaje Rhine & Moselle Delights, a bordo de AmaPrima, parte el 22 de diciembre 22 y dura 10 días. El precio es de 3.098 dólares por persona en acomodación doble. No incluye impuestos ni propinas.



Para mayores informes sobre itinerarios, fechas de salida y precios, puede visitar la página www.crucerosdeluxereps.com. Tel. 317 517 84 75, 691 76 55.

Estocolmo

La capital sueca luce como un sueño navideño. Foto: 123rf

Todos los años, la capital sueca luce como un hermoso cuento de Navidad. Uno de sus mercados más tradicionales es el de Skansen, que abrió por primera vez en 1093 y ofrece decoraciones típicas de esta época, como bordados, trabajos en cuero y demás artesanías, además de comidas como mostaza casera, mazapán, panes y pasteles.También se recomienda el mercado de Old Town (la ciudad vieja), que abre todos los días, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y ofrece comidas calientes, vinos y artesanías.



Informes: www.visitstockholm.com

París

Muy recomendado el mercado de los Campos Elíseos. Foto: 123rf

Cada año, en la ciudad de la luz se abren entre 15 y 20 mercados. La novedad para esta temporada es que reabrirá uno de los más representativos, ubicado en los Campos Elíseos. Se trata de The Magic Christmas, que estará en el jardín de Tuileries, junto al museo del Louvre, y contará con más de 100 puestos que ofrecerán comidas típicamente francesas, así como artesanías y bebidas. Otros mercados imperdibles son el de la catedral de Notre Dame, ubicado en la orilla izquierda justo al otro lado del Sena, así como el de Les Halles, que además de los 70 puestos, ofrece un laberinto de árboles navideños y la cabaña de Santa. www.parisdiscoveryguide.com

Berlín

La capital alemana tiene varios mercados para esta temporada. Foto: 123rf

Contrastando con su frío invierno están los cálidos y numerosos mercados navideños. La capital alemana ofrece durante el mes de diciembre una serie de puestos de temporada, entre los que se destaca el mercado en el centro histórico de Spandau, el más grande de la ciudad, que tiene 250 puestos en los que ofrece artesanías, alimentos y bebidas. En la plaza pública de Gendarmenmarkt también hay un mercado que vale la pena visitar pues tiene entre sus ofertas manjares y arte de origami. Y también, el mercado del Palacio de la Ópera, que ofrece pequeños regalos navideños de todo tipo y abre desde las 12 del día hasta las 9:30 de la noche.



Informes: www.visitberlin.de/es

Estados Unidos

Miami

La capital del sol ofrece diversas actividades para los viajeros. Foto: Cortesía Greater Miami and the beaches

La capital del sol ofrece celebraciones playeras en 9th Street y Ocean Drive. También, en Bayfront Park pueden verse fuegos artificiales.



Diferentes fiestas recibirán el año nuevo: una será en el hotel InterContinental Miami, con música en vivo y una cuenta regresiva para la medianoche mientras The Big Orange asciende a la cima. Así mismo, está el Four Seasons Hotel, que ofrece fiestas en sus restaurantes, y el Ritz-Carlton, que de 6 p. m. a 10 p. m. ofrecerá una cena, brindis y entretenimiento.



Para una velada gourmet está el restaurante Edge Steak & Bar, que ofrece propuestas del chef Aaron Brooks. Hay dos opciones de ingresos: una, con una propuesta de tres platos y la última de la noche es una cena de cinco platos. Ambos incluyen un brindis de champán.



Después de la fiesta llega el descanso. Nikki Beach ofrece el Vitamin Sea, que ofrece un brunch y cocteles para empezar el año de la mejor forma.



Informes: www.bayfrontparkmiami.com, www.nikkibeach.com, www.fourseasons.com/miami, www.edgesteakandbar.com.

Nueva York

La capital del mundo es uno de los destinos preferidos por todos los viajeros para esta temporada de fiestas. Foto: Cortesía NYC & CO

Es uno de los destinos clásicos para disfrutar las fiestas de fin de año. Los planes van desde un paseo por sus edificios más emblemáticos, como el Empire State o el observatorio One World, hasta una noche con los espectáculos de Broadway. Este fin de año, la capital del mundo ofrece una serie de actividades muy clásicas para celebrar. La más inmediata es el desfile de Macy’s para festejar el Día de Acción de Gracias, que cumple más de 90 años mostrando las icónicas representaciones en globos. También se pueden visitar los centros de patinaje sobre hielo, los mercados navideños y la iluminación en el Rockefeller Center. Y para recibir el 2019, nada como la caída de la bola de disco en Times Square, a fin de hacer el clásico conteo con el que se le dice adiós a este año.



Informes: www.nycgo.com.

Honolulu

Waikiki es uno de los sitios más turísticos de la isla Oahu, en Hawái. Foto: 123rf

No es el destino más común para los colombianos, pero vale la pena atreverse a conocerlo. La capital de Hawái, ubicada en la isla Oahu, ofrece al visitante una combinación entre historia, arte, el movimiento típico de una gran ciudad y muchos planes acuáticos. En el centro de Honolulu (el Downtown) se congregan monumentos como el Iolani Palace, la King Kamehameha I Statue, la Kawaiahao Church y la Aloha Tower. Uno de los sitios imperdibles es Waikiki, un barrio que concentra una gran cantidad de hoteles, restaurantes y visitantes de todo el mundo, y que tiene todas sus habitaciones a pocas cuadras de la playa. El mar calmo permite tomar lecciones de surf sin mayores complicaciones. A 30 minutos de aquí está Pearl Harbor, un lugar recordado tristemente porque durante 1941 fue atacado por los japoneses, lo que causó la muerte de cientos de personas.



Informes: www.gohawaii.com

Otros destinos

Cuba

Las playas de Cuba siempre serán recomendables para los amantes del sol. Foto: 123rf

Sobran razones para visitarla: música, playas, historia. En La Habana, hay imperdibles como el restaurante Floridita –popular por el daiquirí inmortalizado por Ernest Hemingway–. Si de playas se trata, son ideales las de Varadero, Guardalavaca y Jardines del Rey (cayos Coco y Guillermo). Este fin de año, la isla ofrece planes para los interesados en arquitectura, pues tiene un abanico de estilos de construcción de más de cinco siglos. También se pueden visitar ciudades como Trinidad, Santiago de Cuba, Camagüey o Cienfuegos, reconocidas como patrimonios de la humanidad. En sus más de 300 kilómetros de playa, pueden hacerse excursiones, recorridos y deportes náuticos.



Informes: www.cuba.travel.

Machu Picchu

Machu Picchu es un destino clásico para recargar energías. Foto: Cortesía Promperú

Dicen que la ciudad inca tiene una energía especial. Por eso, es un lugar perfecto para recargarse de energía. La víspera de Año Nuevo en Aguas Calientes (el pueblo de Machu Picchu) se celebra con conciertos gratuitos, fuegos artificiales, fiestas y Pisco Sour. Los visitantes pueden hacer parte de las tradiciones: usar ropa interior amarilla para la buena suerte o cargar lentejas secas en el bolsillo para la prosperidad. Los interesados encontrarán planes especiales que incluyen un tour por Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y una excursión a Machu Picchu, más la fiesta de año nuevo. Recomendados los baños termales de Machu Picchu, ubicados a 800 metros del centro. En este relajante lugar hay pozos con temperatura promedio de entre 38 y 46 ºC.



En la plaza de armas de Cusco hay celebraciones durante la noche del 31 de diciembre. Es posible conocer a personas de distintas partes del mundo, ir a fiestas y ver fuegos artificiales.Un posible itinerario para visitar la ciudad podría ser:



Día 1:

Arribo a la ciudad de Cusco.

Traslado al Valle Sagrado.

Visita a Maras y Moray.

Traslado en tren de la estación de Ollantaytambo a Machu Picchu Pueblo.



Día 2:

Traslado en tren a Machu Picchu Pueblo.

Visita al Santuario Histórico de Machu Picchu.

Retorno en tren a la ciudad de Cusco.



Día 3:

Visita a los sitios arqueológicos energéticos como el Koricancha, Sacsayhuaman, la Piedra de los 12 ángulos, Qenqo y Tambomachay.

Esperar el año nuevo en la Plaza de Armas de la Ciudad de Cusco con celebraciones y fuegos artificiales.



Día 4:

Retorno a la ciudad de origen.



Informes: www.peru.travel/es-lat.

Isla de Pascua

La isla de Pascua es un destino misterioso y puede ser una apuesta interesante para las próximas vacaciones. Foto: Cortesía Sernatur

Los intrigantes moáis, el parque nacional Rapa Nui (declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco) y la calma de la naturaleza de este destino chileno son algunas razones para visitarlo. En la playa de Anakena está ubicado el Ahu, la plataforma ceremonial sobre la cual reposan los moáis, las famosas estatuas de piedra, y el lugar sagrado de los rapa nui, etnia que desciende de los primeros pobladores de la Polinesia. Además de turismo cultural, en esta zona de la isla es posible disfrutar sus playas (las únicas aptas para el baño) y descubrir los volcanes en bicicleta, a pie o a caballo. También pueden hacerse deportes náuticos como buceo, careteo o recorrer las cavernas.



Informes: chile.travel

Perth

La ciudad de Perth es una buena opción para recibir el nuevo año. Foto: 123rf

El continente australiano se caracteriza por festejar a lo grande cada inicio de año. En esta ocasión, la recomendación no es Sídney o Melbourne, sino Perth. Además de sus mercados navideños, las fiestas en hoteles y restaurantes, la ciudad ofrece planes variados, como un paseo por el río Swan o una visita al King Park, espacio de 400 hectáreas con un jardín botánico de 17 hectáreas. Algunas recomendaciones para festejar son el restaurante Fraser’s y el Crowne Plaza.



Más informes: www.experienceperth.com.



