Una invitación a encontrar paz y refugio en los tiempos de crisis

María José Flaqué es una reconocida health coach. Creó el movimiento Mujer Holística, en el 2014, con el que ha inspirado a más de un millón de mujeres a atreverse a tener una vida llena de pasión, amor, bienestar y abundancia.



Después de una experiencia nómada por el mundo, María José decidió compartir sus enseñanzas en Regreso al hogar, un libro que busca ser una herramienta para "conectar de nuevo con nuestro corazón".

Flaqué -quien también publicó el best seller Soy mujer holística (2017) y Una nueva realidad (2019)- habló con EL TIEMPO y explicó el proceso creativo de su último libro y el mensaje que quiere transmitir.



¿Cuál fue la principal inspiración para escribir su último libro Regreso al hogar?



MJ: Regreso al hogar fue escrito para estos tiempos. Son 21 energías que nos apoyan a conectar de nuevo con nuestro corazón, con nosotras mismas; a regresar a esto que yo llamo el hogar, ese espacio seguro en el que sentimos paz, amor, armonía, prosperidad y abundancia, y sentimos que estamos alineadas con nuestro propósito.



Hoy, más que nunca, este libro resonaba no solo conmigo, sino también con miles de lectores por la importancia que ha tenido y lo simbólico qué es. Con la cuarentena estamos regresando a nuestro hogar, en un mundo tan fragmentado y con tantas opiniones y visiones. Lo importante es conocer nuestra verdad nuestro centro y reconocer nuestra soberanía y nuestra libertad; reconocer que podemos crear nuestra realidad y que puede ser una de amor y de paz, inclusive en medio de todo el aparente caos en el mundo, en medio de toda la incertidumbre que existe en este momento.



¿Por qué el título 'Regreso al hogar'? ¿A que quería hacer referencia?



MJ: Yo escribí Regresó al hogar pensando justamente en que el hogar es nuestro centro y me encanta el nombre porque yo siempre he sentido que mi corazón es mi espacio seguro y cuando estoy sola conmigo misma puedo ir a ese refugio y sentirme como en casa.



También está inspirado en mis casi 5 años como nómada digital, viajando alrededor del mundo. Por muchos años luché con la idea de que no tenía un hogar, en medio de todo lo que cambiaba a mi alrededor, tantos cambios físicos, cambios de alimentación; cada mes estaba en continentes diferentes, cada semana estaba en una habitación en un hotel distinto. Entonces, todos estos cambios crearon mí una necesidad, un deseo de tener un hogar, de poder enraizarme en algún lugar. Mi gran frustración era que me encantaba viajar, pero que al mismo tiempo sentía que no tenía bases y que no tenía mi propio hogar.



Fue después de varios años que logré desarrollar una profunda espiritualidad. Me di cuenta de que en realidad mi hogar está adentro mío y que está en mi corazón y que puedo encontrar este espacio donde sea que me encuentre.

Lecciones sobre como vivir con los miedos e incertidumbres normales de la vida cotidiana para aprender a disfrutar de una vida próspera y abundante. Foto: Archivo particular

¿Qué van a poder aprender las personas que compren su libro?



MJ: El libro son 21 energías canalizadas en nuestro proceso de ascensión y nuestro proceso de regreso a nosotras mismas para lograr vivir en espacios de paz, serenidad, amor y compasión. Al leer el libro los lectores podrán aprender cómo conectar con su centro, cómo conectar el corazón y, sobre todo, aprender que las energías divinas siempre nos acompañan en todo momento, independientemente de lo que esté ocurriendo, nos van a apoyar en nuestro camino y siempre podemos recurrir a ellas.



¿Cuál es la enseñanza más importante que le dejó su experiencia nómada?



MJ: Entender qué hay tantas realidades como seres humanos en este mundo. Hay más de 7 mil millones de realidades sobre el planeta y cada persona vive la suya propia y conoce todo lo que es cercano a ella. Asimismo nuestra mente está limitada a lo que cada uno de nosotros conoce.



Entonces aprender las distintas culturas, las distintas tradiciones, idiomas, las diferentes formas de ver y percibir el mundo, me hizo darme cuenta de que, primero, el mundo es sumamente rico seco en términos culturas, de arte y de belleza; pero también, que cada persona percibe el mundo según el lugar en el que nació, su pasado, su historia. Eso me hizo abrirme a la posibilidad de que no todos miran el mundo como yo lo hago, hay distintas formas de ver la realidad. Por eso mismo yo puedo escoger también cómo quiero ver la realidad, cómo quiero percibir mi mundo.



¿Qué le diría a las personas que están iniciando su camino de autoconocimiento?



MJ: Quizás mi consejo más grande es que no les tengan miedo a los momentos difíciles, a los momentos de sufrimiento, en los que sentimos que no hay esperanza. Siempre deben recordar que somos amados y que la vida no nos pone una prueba sin también darnos las herramientas para poder superarla.



Hoy en día los momentos difíciles son más importantes que nunca. Es muy fácil desde la espiritualidad y el tema del desarrollo personal solo ver las cosas positivas, pero también es importante recalcar que es a través de las noches oscuras y a través del dolor que nuestra alma crece.



Hay algo muy bello en esa fuerza, en esa valentía que sale en los momentos difíciles y que nos enseña que somos más fuertes de lo que creíamos, que somos capaces de vencer más obstáculos de los que pensábamos



Con respecto a la época actual que estamos viviendo con el covid-19, ¿qué pueden aprender las personas de su libro para saber manejar este tipo de crisis?



MJ: Una de las cosas que pueden aprender los lectores del libro es entender que siempre estamos apoyados y tenemos todas las herramientas que necesitamos para sobrellevar cualquier tipo de crisis o momento difícil.



El conocernos mejor por medio de los diferentes ejercicios propuestas en mi libro, nos ayuda también a percibir de forma diferente lo que está ocurriendo en el mundo y a poder encontrar formas creativas y expansivas para crear una realidad una realidad diferente y por sobre todo también encontrar paz en medio de la incertidumbre.



Recordar esa paz tan profunda y esa fuerza tan grande que nace de los momentos difíciles, pero también trabajar en nosotros mismos para encontrar una especie de refugio en nuestra mente donde todo va a estar mejor.



REDACCIÓN VIDA