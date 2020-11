Un día para los campeones del estilo deportivo

Si bien los tenis para jugar tenis no fueron invención de Reebok –su patente pertenece a marcas francesas como Lacoste e italianas, como Superga con la dupla de caucho vulcanizado y lona de Walter Martiny–, el contacto de su suela de goma con el asfalto (y no con el ladrillo raspado) sí fue potestad de la marca estadounidense.



Este gran paso para la cultura sneaker lo dio el sello del logotipo vectorial en 1985, el mismo año en que estrenó su segunda referencia para el llamado ‘deporte blanco’, los Club Champion, o Club C que no tardaron en ser un éxito para una generación de tenistas aficionados, habitués de los clubes sociales (de ahí el nombre de la silueta).



Al ser diseñados por Paul Brown, su frenesí estaba casi asegurado ya que se trataba del artífice de la fiebre del aerobic de los ochentas. A su olfato marketero y creativo también se atribuye el primer calzado deportivo de la historia para ser empleado exclusivamente por las mujeres en las clases grupales de salón (los Free Style, los de bota y dos correas de velcro lanzados en 1982), o en sus sesiones individuales al frente del televisor siguiendo los movimientos de baile aeróbico de Jane Fonda.



De ahí que un año después de debutar en el tennis court con la referencia Phase I (en 1984 llegaron elaboradas en cuero y con forro afelpado y en 1985 se actualizaron usando nailon en su capellada), Reebok pasó de tener apenas el 7,7 por ciento de las ventas de zapatillas en Estados Unidos a acaparar el 22 por ciento del mercado gracias a la ecuación de Brown: un calzado para el tenista de club que buscaba alto desempeño y un grand slam de estilo.

Del rendimiento a un básico del closet

Debido a su auge, en 1986 el sello con sede en Boston estrenó su primera línea de vestuario para jugar tenis que conservaba el estilo minimalista del deporte per sé y de las zapatillas Club C que fueron estrenadas con upper de cuero blanco (un modelo incluyó detalles en azul naval), puntera reforzada, soporte de uretano removible en la zona del arco del pie e interior afelpado, para garantizarle comodidad al entusiasta de la raqueta.



Casi diez años después de su invención, los Club C voltearon su vista al público femenino. En 1993 llegaron con numeración y dimensiones para las tenistas que, hasta entonces (y como también sucedió con la primera tenista profesional, Suzanne Lenglen, quien jugó su primera final del Roland Garros a sus 14 años, en 1914 usando vestimenta poco convencional y zapatillas masculinas) no tenían un calzado adecuado para sus condiciones antropométricas.



Ese mismo año, los Club C recibieron su título nobiliario de clásicos, entregándole el testimonio a otras referencias que le tomaban ventaja, debido a las nuevas tecnologías de amortiguación, agarre y desempeño. A pesar de haber salido del campo de juego, estos tenis alcanzaron el campeonato del estilo urbano al captar la atención de la cultura del skateboard, particularmente en California.



Desde entonces, los Club C se han reencauchado siguiendo el zetigeist del momento y siendo el canvas ideal para ser intervenido por personajes fantásticos como ‘Vicious 6’ y ‘Otto’, de Los Minions; diseñadores y marcas emergentes como FACE Stockholm, Adsum y El Observatorio de Animales; íconos de las nuevas generaciones como Cardi- B o simplemente, celebrar todas las formas del amor (all types of love ha sido la campaña con la que la marca celebra el orgullo de la comunidad LGBTQI+ a través de esta referencia).

Los Club C se han reencauchado siguiendo el zetigeist del momento y siendo el canvas ideal para ser intervenido por personajes fantásticos como Los Minions. Foto: Reebok

Convención virtual

Por la importancia de los Club C en la cultura sporty, en su cumpleaños número 35 serán los protagonistas de la cita virtual más importante de los sneakerheads del continente, El Club C[ity] Sneaker Day.



Será un evento en el que la pasión por el estilo deportivo se vivirá a través de expresiones innatas al movimiento, como el grafitti, la música, el coleccionismo y el cuidado de los ‘santos griales’ de los fanáticos d los tenis.



A través de la página www.reebokclubcity.com y gracias a los avances del 3D explorados por Reebok especialmente para este encuentro online, se podrá disfrutar de varios sectores en una ciudad imaginada, en la que el único requisito para habitarla es amar los tenis, inscribirse de forma gratuita y tener hambre de conocimiento sobre este movimiento mundial, para asistir a cinco experiencias virtuales.



Los Classic Talks serán paneles sobre el impacto sociológico de la cultura del calzado deportivo, guiados por personajes icónicos de la escena nacional y continental como el coleccionista Fat Alathim, la diseñadora de tenis Sara Jaramillo y la sneakerhead chilena Titahuman, entre otros.



Esta ciudad también tendrá una galería con propuestas de diferentes artistas urbanos, talleres virtuales interactivos con cupos para máximo 30 personas, zona de comidas con restaurantes aliados y combos especiales que los participantes del Club C[ity] Sneaker Day podrán disfrutar con descuentos especiales.



Por su parte, Sound City será el sector musical de esta experiencia e incluirá presentaciones de @DJwuanlof y su mixtape de clásicos de los ochentas y los noventas (épocas de esplendor de los tenis homenajeados), @Maxi y su talk show con música y entrevistas a diferentes sneakerheads del mundo y la perreandanga de @JuanPorDios, la mejor fiesta virtual del 2020.



Este evento se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2020, de 3 a 8 de la tarde en:

www.reebokclubcity.com, la entrada es gratuita hasta agotar disponibilidad de ingresos a la plataforma.