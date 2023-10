Turismo internacional: 700 millones de turistas viajaron entre enero y julio de 2023

El turismo internacional ha seguido recuperándose de la peor crisis de su historia, ya que el número de llegadas alcanzó el 84 por ciento de los niveles previos a la pandemia entre enero y julio de 2023, según los últimos datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT).



Cifras de la organización aseguran que 700 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y julio de 2023, un 43 por ciento más que en los mismos meses de 2022.



Afirma, de hecho, que julio fue el mes de mayor actividad, con 145 millones de viajeros internacionales registrados, alrededor del 20 por ciento del total de siete meses.



Oriente Medio, Europa y África lideran la recuperación del sector global, de acuerdo con la OMT.



Oriente Medio registró los mejores resultados en enero-julio de 2023, con llegadas un 20 por ciento por encima de los niveles prepandémicos. La región sigue siendo la única que hasta el momento supera los niveles de 2019.



Europa, entre tanto, alcanzó el 91 por ciento de los niveles previos a la pandemia, respaldada por una sólida demanda intrarregional y los viajes desde Estados Unidos.



África, por su parte, recuperó el 92 por ciento de los visitantes anteriores a la crisis en este período de siete meses y América el 87 por ciento, según los datos disponibles.

'La inversión en turismo tiene que migrar'

Durante el Día Mundial de Turismo, celebrado por la OMT en Riad, capital de Arabia Saudita, Natalia Bayona, directora ejecutiva de la Organización Mundial de Turismo, advirtió sobre la importancia de fortalecer la promoción de inversión en turismo.



"Nosotros vemos que la promoción de inversiones tiene que ir dirigida hacia las personas, la prosperidad y la sostenibilidad. Hoy en día el modelo de inversión es muy tradicional, está muy basado en el tema de impuestos y hacia regulaciones muy tradicionales. Tenemos que migrarl. Hoy el 66 por ciento de la inversión está enfocada en la hotelería y el 18 por ciento en tecnología", expresó Bayona.



Agregó que para la OMT es prioritario la inversión en las personas. "El 50 por ciento de los jóvenes que trabaja en turismo solo tiene habilidades en secundaria; el 50 por ciento de los jóvenes quisieran ser emprendedores; y el 28 por ciento de las empresas que trabajan en hotelería tienen estrategias contra el cambio climático. Esto hace que nosotros debemos fortalecer nuestro trabajo en esas áreas".



El plan de Arabia Saudita

El Reino de Arabia Saudí fue el país encargado de recibir a comisiones de diferentes partes del mundo para celebrar el Día Mundial de Turismo, país que se trazó un plan para convertirse en un destino turístico por excelente en el medio oriente.



Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita, mencionó que el objetivo es atraer a 70 millones de turistas internacionales al año para 2030, mientras busca acelerar un plan de 800.000 millones de dólares para convertirse en un destino turístico y uno de los países más visitados del mundo.



"Por qué el turismo no puede crear nuevos horizontes para una sociedad. Por qué el turismo no puede ser un sector que crezca al ritmo de otras economías (...) Creo que todos los países podemos crecer juntos y habilitar conectividad para que podamos viajar entre nosotros", dijo Al-Khateeb.



Y agregó: "Uno de los mayores obstáculos que he visto durante los viajes que he realizado es que no hay conexiones directas entre pequeños países con los grandes. Por eso, debemos encontrar la forma de ayudar y mejorar las condiciones de los viajeros".

Así está el turismo en Colombia

Hasta julio de 2023 llegaron al país 3,2 millones de turistas provenientes del exterior y para el segundo trimestre de 2023 cerca de 3,6 millones de personas fueron visitantes internos, lo que representa un 16,3 por ciento de la población total, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio.



Gracias a esta mayor demanda, entre agosto de 2022 y junio de 2023 se inscribieron 40.305 nuevos prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo (RNT).



"Hemos visto que el turismo en Colombia genera el 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto, en 2022 generó más de 700.000 puestos de trabajo en todo el país, y entre las actividades que generan valor agregado a la economía ocupó el undécimo lugar con un 4.4 por ciento", explicó Arturo Bravo, viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



"En 2022 recibimos 4.6 millones de turistas, y a julio de 2023 ya teníamos 3.2 millones, esto no es un logro menor, Colombia es el único de Latinoamérica con República Dominicana y El Salvador que ha logrado recuperar estos flujos", agrega el funcionario.



