Todo lo que tiene que saber sobre Ixel Moda 2019

Corazones creativos versus inteligencia artificial es el eje temático del Congreso Latinoamericano de Moda, Ixel Moda, que comienza mañana en Cartagena, en el que se expondrá el reto de la industria frente a los nuevos consumidores, las ventas online y el fast fashion.

Una de las apuestas de este año, según Erika Rohenes, presidenta ejecutiva de Ixel Moda,es, "además de ser un vínculo de unión entre la academia y el sector productivo de la moda, integrar las siete industrias creativas y lograr trabajar en equipo como economía naranja para obtener mayores resultados como conglomerado de la industria en Colombia y Latinoamérica".

La principal novedad es que a las propuestas de moda y artesanía "se suman las otras industrias creativas como arte, fotografía, música, danza y la gastronomía, que se ha vuelto una de las piezas más dinámicas en la oferta de la economía naranja", explica Rohenes.



Además de la realización del I Encuentro Latinoamericano de Industrias Creativas, en el marco del congreso se desarrolla el VI Salón Artesanal con representantes de los siete departamentos del Caribe, desde Córdoba hasta La Guajira, y piezas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



En pasarela se verán las nuevas propuestas del brasileño Ronaldo Fraga y de los colombianos Pajón & Cartagena, Piki Paka, Carolina Sepúlveda, entre otros, que se destacan por su creatividad, innovación y pasión. Y, para retribuir su trabajo en la industria, se entregará el reconocimiento Huellas Ixel a Cecilia Duque, Alicia Mejía, Pilar Castaño y Arturo Tejada.

Ronaldo Fraga

El 'poeta de la moda', estará en la clausura. Su colección está inspirada en la obra Guerra y paz de Cândido Portinari, el más grande pintor brasileño. En su propuesta retoma su obra de 1956, presentada por el Gobierno de Brasil a la ONU, que representa males y bellezas del pueblo latinoamericano.



"La colección plantea: si se pintara hoy, ¿qué retrataría Portinari?”, dice Fraga. Los materiales “son lino, jean y algodón, y las siluetas anchas, como cometas y globos, presentes en los trabajos de Portinari", agrega.



Está pensada "para quienes creen que arte y cultura son instrumentos fuertes de la resistencia política", concluye.



Cuándo: viernes 11 de octubre, 10 p. m., en Casa 1537, centro histórico de la Ciudad.

Ronaldo Fraga, el ‘poeta de la moda’, estará en la clausura del evento. Foto: Cortesía de los diseñadores

Erika Quizena

'Las mil y una noches' es la colección de esta creadora barranquillera que promete "mucha elegancia, brillo y transportar al lujo de Medio Oriente", apunta.



Tules, brocados, mallas, mikados de seda, cristales, perlas y muchas piedras son los materiales que usó en sus diseños, cuyos colores van desde el off white, pasando por plata, blush, oro rosa, plomo y negro.



"Las siluetas son en corte princesa, con muchas transparencias, brillos y bordados", refiere Quizena, cuya propuesta está dirigida "a la mujer sofisticada y elegante que quiere lucir espectacular en cada uno de sus eventos".



Cuándo: sábado 12 de octubre, 8 p. m., centro de convenciones Las Américas.

‘Las mil y una noches’ es la colección de Erika Quizena, que promete mucha elegancia y brillo. Foto: Emilio Yid

Mola Mola y Almarosa

Un viaje tropical a los años 80 es la propuesta de Mola Mola, que se une a Almarosa para lanzar un mensaje sobre la importancia del autocuidado en la detección temprana del cáncer de mama.



La marca beachwear presenta su colección Anna, una explosión de colores y estampados, compuesta por biquinis, enteros, salidas, faldas, vestidos y vestidos de baño para niñas.



"Es una combinación de colores, siluetas clásicas, prints de flores con salidas frescas, joyas doradas y un look ochentero", dice la diseñadora Adriana Dangond. Licra, seda, chifón, terciopelo en los zapatos y carteras en clear la complementan. Presentará un biquini sostenible, confeccionado a partir de botellas de plástico recicladas, parte su venta será para la Fundación Almarosa.

Un viaje tropical a los años 80 es la propuesta de Mola Mola, que se une a Almarosa para lanzar un mensaje sobre la importancia del autocuidado en la detección temprana del cáncer de mama. Foto: Cortesía Mola Mola

Pajón & Cartagena

La marca antioqueña va por primera vez a este escenario. Inspirados en el galeón San José, en sus prendas se ven botones que traen a la mente las monedas de oro de la embarcación.



"Y la belleza marítima se ve en la paleta de colores beiges, arenas, perlados y algunos acentos en rosa, fucsia. Además de que vuelven los cremas, que evolucionan a turquesa y azul rey pa- ra terminar la pasarela en negro y dorado", agrega.



La conocida dupla antioqueña lanzará su línea denim e incursiona en otras fibras como el lino. No faltarán las sedas (lanas, chifones y satines), características en sus diseños, y un gran trabajo artesanal en macramé. "Se verán perlas y tejidos entrelazados como mallas y bordados, pailettes italianos y bordados en sedas como estampados", dice Cartagena.

María Piedad Mercado

Creadora de la marca MPM, esta diseñadora trabaja fuerte en su internacionalización y por eso debuta en Ixel Moda con su línea runway, que le rinde homenaje al Amazonas "como pulmón del mundo y símbolo de toda la riqueza natural que tiene nuestro país", dice.



Su colección, 'Un sendero majestuoso', la define como de lujo asequible, y predominan "las siluetas sueltas, amplias, con volúmenes medianos, y el material por excelencia es lino gasa", cuenta Mercado, oriunda de Palmar de Varela, Atlántico. Las prendas son atemporales, hechas a mano y se destacan por sus detalles artesanales. La paleta de colores va desde los neutros, blancos y avena hasta pasar por los corales y azules en todas sus gamas, con acentos amarillos, negro y rojo.

Judy Hazbún

"Cuando la clienta me pregunta 'Judy, ¿qué me pongo?', yo le respondo: ‘¡Ponte feliz!’. Que es lo único que venimos a hacer a este mundo". Con esta frase, la barranquillera reitera que busca "despertar la conciencia de amor propio" en sus creaciones.



Ella presentará 'Retazos, universo interior', su primera colección de ropa interior, inspirada en sus 35 años de trabajo en la industria. Hazbún quiere ofrecerle a la mujer un universo íntimo, representado en bralettes, pantis, bodis con finos encajes y otras piezas.



Al tiempo, lanzará Es Alimento, la marca de comida de su hijo Esteban, aliada en esta edición de Ixel que se estrena con experiencias gastronómicas latinas. "Es la mejor alianza que podemos tener porque nuestra empresa de diseño familiar comenzó con mi mamá, Amalín de Hazbún, y se une a la de mi hijo Esteban Salgado H., que es chef y está dedicado a la panadería saludable", cuenta la creadora.

Cuándo: viernes 11 de octubre, 7 p. m., c. c. Las Américas.



FLOR NADYNE MILLÁN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO