El yoga es una práctica milenaria que por medio de posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación, conecta el cuerpo y la mente. Para muchos, más que una disciplina, es un estilo de vida que se puede adaptar a todos los públicos y a diferentes necesidades.



Según Ana Isabel Santamaría, profesora de yoga, periodista y creadora de Yoga al Alma, los beneficios del yoga son inmensos y en todo nivel.

"A nivel físico te da mucha fuerza, flexibilidad y estabilidad. Es un ejercicio simétrico que hace el mismo esfuerzo en un lado y en el otro del cuerpo y eso es difícil que suceda en muchos otros ejercicios. Muchas veces la falta de simetría hace que el cuerpo duela o se enferme porque no hay compensación. Es por eso que a nivel físico es algo muy mágico. Es el restablecimiento del balance que le es natural a nuestro cuerpo y se pierde por los hábitos o hobbies".



De igual manera comenta que está práctica ayuda a mejorar la digestión y a eliminar tensiones en partes del cuerpo como el cuello, la espalda y los hombros.



"Ayuda a mejorar la flexibilidad en las caderas que es un punto supremamente importante y en el que sufrimos mucho las mujeres, sobre todo en la vejez. Entonces tener esa flexibilidad y al mismo tiempo fuerza para que sea una articulación estable es un regalo que le podemos hacer al cuerpo desde muy jóvenes. También ayuda a mantener la agilidad, que es la capacidad de que te puedas sentar en el suelo, levantar, agachar, sin que te molesten las rodillas y mantener la flexibilidad de las articulaciones que se va perdiendo con el tiempo, el sobrepeso y el sedentarismo o la falta de estiramiento".



Si usted está pensando en empezar a practicar yoga, es importante mantener una rutina. La experta consultada por EL TIEMPO recomienda hacerlo mínimo una hora y media a la semana, que puede ser en una sesión o en dos. "Idealmente se hace en las mañanas porque preferimos que el cuerpo esté limpio. Ojalá en ayunas, ya que hacer yoga con el estómago lleno es incómodo debido a los movimientos".



Otro punto importante es que no necesariamente se necesita ir a un estudio de yoga ya que la tecnología puede ser un gran aliado. Por ejemplo, Apple Fitness+ cuenta con una biblioteca de contenido de fitness y bienestar, 12 tipos de entrenamientos y nuevas rutinas y meditaciones, de entre 5 y 45 minutos, cada semana.



"La ventaja de practicar yoga con Fitness+ es que lo puedes hacer desde tu casa, en tus tiempos, con tu rutina. Ayuda a eliminar disculpas y distracciones para que efectivamente le puedas dedicar el tiempo que quieres", comenta Ana Isabel Santa María.



Una vez encuentre el tipo de yoga que se adapte a su necesidad y estilo y lo incluya en su rutina, hay otros hábitos que se recomiendan seguir para una mejor experiencia y resultados como dormir bien y tener una alimentación balanceada. "El descanso no es negociable…También recomiendo alimentarse liviano y filtrar mucho la información que escuchas, lees y compartes. No se les olvide que con esa información fabrican sus ideas, conversaciones, sueños y su vida entera. . Si hay mala energía es muy difícil estar bien por más yoga que hagamos. Nos alimentamos de agua, aire, alimento, descanso y de información".



Finalmente, llevar la ropa adecuada también influye en que la persona se sienta conectada y cómoda. Lo ideal es utilizar prendas en materiales flexibles que permitan un ajuste adaptable, transpirabilidad y libertad en el movimiento.



CAMILA VILLAMIL

Especial para EL TIEMPÖ