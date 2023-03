La Vitamina C es soluble en agua y ayuda al crecimiento y desarrollo normal. También ayuda a que el cuerpo absorba el hierro. Sin embargo, como con cualquier suplemento, se debe prestar atención a la cantidad que se consume para evitar efectos secundarios.

Dado que el cuerpo no produce Vitamina C por cuenta propia, muchas personas optan por consumir alimentos que la contengan. Según la Clínica Mayo, quien decida incluirla en su dieta puede acudir a las naranjas, las fresas, el pimentón rojo picado o el brócoli para obtener la cantidad necesaria.



La clínica, en conjunto con la doctora Katherine Zeratsky, afirma que la dosis diaria recomendada de Vitamina C es de 75 mg (miligramos) diarios para las mujeres y 90 mg diarios para los hombres. Para las personas en estado de embarazo, se recomienda consumir 120 mg al día. El límite diario de esta vitamina es de 2.000 mg diarios.



Pero ¿qué le sucede a una persona si consume más Vitamina C de lo que se recomienda? Según Zeratsky, es poco probable que grandes cantidades de esta vitamina en alimentos sea perjudicial, pero altas dosis de suplementos pueden llegar a tener varios efectos negativos sobre el cuerpo.



De acuerdo con la doctora, los síntomas que podría traer consigo el consumo excesivo de suplementos incluyen diarrea, náuseas, vómito, acidez estomacal, calambres estomacales o abdominales y dolores de cabeza.



Zeratsky asegura que, para la mayoría de las personas, una alimentación saludable aporta la cantidad de Vitamina C suficiente.



