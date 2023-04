El vinagre es un elemento ideal para eliminar bacterias y neutralizar los olores. Por su parte, el bicarbonato es un antibacteriano y astringente perfecto para remover las manchas amarillas de la ropa, pero, ¿qué pasa si mezclamos estos productos? Sencillamente, obtenemos un poderoso limpiador excelente para desinfectar, eliminar grasas y remover manchas.

La infinidad de beneficios que tienen son muy útiles para cualquier ocasión. Además, estos productos se han convertido en los favoritos por muchos, por ser una opción práctica y económica a la hora de remover la suciedad de pisos, muebles y baños.

Aquí le queremos contar qué cosas puede limpiar con la mezcla de estas sustancias.

¿Qúe se puede limpiar con vinagre y bicarbonato?



Según el sitio web ‘Cleanipedia’, una fuente experta sobre temas y limpieza del hogar, los beneficios de esta mezcla son:

Elimina manchas en la ropa y muebles. Limpia y desinfecta superficies. Da brillo a los metales. Limpia a profundidad ollas y sartenes. Neutraliza malos olores. Desinfecta neveras y hornos. Suaviza las telas. Blanquea la ropa. Limpia residuos de grasa.

Vinagre de manzana: estas son las consecuencias de consumirlo en exceso

Eliminar las manchas amarillas de la ropa



Las manchas amarillas en la ropa son muy comunes, usualmente se producen por sudar o regar algún líquido en la prenda. Para muchas personas usar su camisa blanca favorita es un dolor de cabeza, pero es muy sencillo eliminar estos residuos con vinagre y bicarbonato.

Pasos



Frote bien la zona de color amarillo y adiciona tres cucharadas de bicarbonato.

En un recipiente vierta media taza de vinagre e introduzca en el textil.

Deje en remojo 20 minutos.

Lave bien la prenda con agua y jabón.

Las manchas amarillas aparecen en la ropa, sobre todo en la blanca o de colores muy claros. Foto: iStock

Estos son los síntomas de una sobredosis con bicarbonato de sodio

Limpiar la tapicería



La tapicería de los muebles con el tiempo requiere de limpieza, puede alojar más olores y cambiar su color, esto producido por las manchas, el uso diario y el desgaste.

Llene un balde hasta la mitad con agua.

Agregue cuatro cucharadas de bicarbonato.

Media taza de vinagre.

Utilice guantes.

Tome un trapo o un pañito.

Moje el trapo y comience a frotar las zonas que quiere limpiar.

Repita frecuentemente.

Después, limpie con agua y con jabón

Los muebles son la cara de cualquier hogar. Por eso, es importante mantener los limpios. Foto: i Stock

Mantenga impecable su casa usando de otra manera ciertos productos

Limpiar el horno con vinagre y bicarbonato



El horno es un electrodoméstico que diariamente está expuesto a la suciedad y residuos de varios alimentos. Sin embargo, requiere de una buena limpieza para la salud y bienestar de la persona. Estos son los pasos para limpiarlo adecuadamente.

Primero retire las bandejas del interior del horno hasta que quede vacío.

Ahora forme una pasta, mezcle en una taza dos cucharadas de bicarbonato y dos cucharadas de agua.

Agregue una cucharada de vinagre.

Utilice guantes de goma para esta operación.

Posteriormente, inicie con la limpieza interior y superior.

Deje actuar durante 12 minutos.

Lave con abundante agua y jabón.

El horno microondas es un electrodoméstico que se usa en la cocina para calentar los alimentos de manera rápida y sencilla. Foto: iStock

Recuerde que si va a utilizar esta mezcla, es importante que no exceda su uso. Solamente use vinagre y bicarbonato en situaciones de emergencia, como es no tener algún limpiador o producto específico. De la misma manera, cuando la mancha es muy difícil de remover.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO