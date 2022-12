Son muchas las recetas y trucos que se pasan de voz a voz a lo largo de los años para adelgazar, bien sea por problemas de salud o por un cambio en el físico. Uno de los más famosos suele ser el vinagre de manzana.



Este líquido contiene ácido acético y nutrientes como vitaminas B y C. Aunque es comúnmente usado como aderezo en la cocina, especialmente para las ensaladas, también se ha usado con fines medicinales, pues le atribuyen que puede disminuir los niveles de azúcar en sangre después de una comida.



El vinagre de manzana también se usa para la obesidad, la diabetes, los cálculos renales, entre otros propósitos; sin embargo, la evidencia científica parece no dar respaldo de esto.

Muchas personas que quieren perder peso han tomado pequeñas cantidades del vinagre de manzana con el fin de reducir el apetito y quemar grasas, pero los estudios sobre este líquido no demuestran pérdidas de peso significativas y sostenibles.



Según la organización especializada en medicina, Mayo Clinic, el uso del vinagre de manzana en la mayoría de personas es seguro; no obstante, su ingesta en exceso puede generar algunos riesgos.



Las advertencias de Mayo Clinic señalan que "el vinagre de manzana es altamente ácido. Puede irritar la garganta si lo bebes a menudo o en grandes cantidades" y "puede interactuar con ciertos suplementos o medicamentos, incluidos los diuréticos y la insulina. Esto puede contribuir a niveles bajos de potasio".



Es por lo anterior que los especialistas reiteran que no hay una solución mágica para perder peso y recomiendan a las personas ser escépticas ante cualquier truco que afirme que se puede perder peso sin disminuir calorías o aumentar la actividad física.



