El vinagre es uno de los productos infaltables en la cocina, ya sea de manzana (que tiene múltiples usos, sobre todo para ciertas recetas o algunos tips de belleza) o el blanco, que suene emplearse en ensaladas.



Sin embargo, esta no es su única función, pues en realidad sirve como desinfectante y ayuda en la limpieza del hogar. Le contamos cómo sacarle provecho de una mejor manera.

Desinfectar las toallas de la cocina

Si usted es de las personas que compra trapos reutilizables, muy seguramente esté lavándolos cada tanto. No obstante, no muchos saben que es el producto fundamental para esta tarea.



Basta con verter agua caliente en un recipiente junto con una cucharada de sal y un chorro de vinagre, dejar actuar 30 minutos mientras los trapos están en remojo y luego enjuague como de costumbre.



Limpiar las encimeras

Las encimeras de la cocina suelen ser de distintos materiales como el granito o el mármol. Sin embargo, a la hora de limpiarlas lo mejor es no utilizar cualquier desengrasante, pues puede dañarlas y quitarles el brillo.



Por eso el vinagre blanco se convierte en la solución: en un recipiente tipo spray mézclelo con agua y esparza un poco sobre el mesón con un paño. Por el olor no se preocupe porque no es muy potente.

Se obtiene de la fermentación del alcohol puro de caña de azúcar, maíz o malta. Foto: iStock

Repelente de insectos



El portal ‘Mejor con salud’ compartió un tip para evitar que los insectos se acerquen a ciertas zonas de la casa en las que pueden molestar. Consiste en humedecer en vinagre una mota de algodón y dejarla en una esquina durante tres días; pasado ese tiempo verá la diferencia.

Destapar cañerías

Si está teniendo problemas con las cañerías de su lavaplatos la solución es verter una botella de vinagre blanco y una bolsa de bicarbonato. Cuando entran en contacto ambos ingredientes actúan para eliminar cualquier obstrucción existente.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS