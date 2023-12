¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 17 de diciembre?

Frase de la semana: “En un mundo de sueños, nuestra única realidad es el amor”. Tokio Blues, Haruki Murakami.

Sagitario

La Emperatriz



Esta semana te energía está al cien, así que aprovecha para hacer lo que más te gusta y para estar con las personas que adoras. Expresa tu creatividad, tu sensualidad y tu magnetismo, contagia a otros con tu luz y date cuenta de que puedes elegir vivir en gozo y conexión el tiempo que desees. Viaja, explora y pruebas cosas diferentes, permite que tu curiosidad te guíe por nuevos caminos. Conecta con la abundancia de la madre tierra y reconoce todas las bendiciones que te rodean.

Capricornio

Paje de Oros



Es una semana para tomar decisiones inteligentes con respecto al dinero, tu salud o el lugar donde vives. Es posible que hayas estado aplazando la decisión por miedo a equivocarte, pero si conectas con tu verdad y las sensaciones que surgen en tu cuerpo, la respuesta que buscas aparecerá inmediatamente. Además, es un buen momento para salir de la ciudad, para decirle sí a nuevas aventuras o terapias holísticas, y para aligerar las cargas. Disfruta y confía en que todo es perfecto.

Acuario

El Arcano sin Nombre



El Arcano sin Nombre te invita a soltar cualquier resistencia o creencia limitante que tengas con respecto a la Navidad, los regalos y el dinero. Si esta época saca lo peor de ti, es tiempo de verla de manera diferente. Anímate a ir más profundo y comprende que el verdadero significado de la Navidad es un llamado a reconocer tu propia luz y a aceptar el amor de Dios como tu herencia. Evita el malgenio por el comercio excesivo y elige atravesar este tiempo con otra conciencia.

Piscis

Paje de Bastos



Es posible que un proyecto importante requiera que tomes nuevas decisiones o pruebes estrategias que antes no contemplabas. Suelta lo que no está funcionado o intenta hacerlo con más gozo y creatividad. No permitas que el síndrome del impostor te haga creer que no puedes hacerlo o que eres una farsa; ese pensamiento viene de tu ego, pero no es verdad. Necesitas confiar más que nunca en ti, en tus capacidades y en tu visión. Recuerda que la valentía no es ausencia de miedo.

Aries

Rey de Oros



Esta semana te invita a confiar en la abundancia que te rodea y a organizar muy bien tus finanzas durante esta época del año. Planea muy bien tus gastos y da lo que puedas con amor y gratitud. No te excedas, pero tampoco te limites hasta el extremo de sentirte abrumado o preocupado por el dinero y el futuro. Es clave que generes un balance y que te mantengas en el presente. Tampoco caigas en excesos con la comida, disfruta y aprende a poner límites cuando lo sientas. Todo depende de ti.

Tauro

Nueve de Bastos



Es un gran momento para soltar cargas y dejar ir todo lo que te pesa, te drena emocionalmente y te llena de angustia. Date cuenta de que puedes hacerlo de otra manera y de que continuar como vienes no va a llevarte a ningún lado. Es hora de delegar responsabilidades, de aceptar que no todo depende de ti y de aligerar tu rutina para tener más tiempo para tus pasiones. Recupera tu energía, ponle atención a tu salud y date el permiso de encontrar un camino de vida que te honre mucho más.

Géminis

Dos de Oros



El Dos de Oros te invita a balancear tu relación con el dinero y a ser muy consciente y prudente con tus gastos durante este mes. No te culpes si no puedes dar tanto como quisieras. Recuerda que el dar no se limita a lo material. Puedes dar amor, comprensión o entregar tu presencia y tus conocimientos. Aprovecha lo que tienes y ofrécelo con desapego. Revisa tus creencias sobre el dinero y recuerda que todo pasará y que tu situación puede mejorar cuando menos lo esperes.

Cáncer

Diez de Oros



Es tiempo de expandir tus tesoros y de abrirte a la posibilidad de vivir con mayor abundancia en tu vida. Nuevos proyectos pueden concretarse y mostrarte que todo lo que has sembrado comienza a dar frutos. Aprovecha este mes para compartir con tu familia y para comprender que dar es lo mismo que recibir. Da desde tu corazón y anímate a recibir lo que otros desean entregarte. Si tienes deudas, es posible que aparezcan soluciones que no esperabas para que comiences a saldarlas.

Leo

Rey de Bastos



El Rey de Bastos aparece para recordarte el inmenso potencial que te habita. Es hora de tomar decisiones que involucran tu vida laboral y tu relación de pareja. No dudes y confía en que, si eliges desde tu corazón y tu verdad, todo se acomodará con el tiempo. Reconoce tu poder para que otros también puedan hacerlo y ponte en acción evitando caer en terquedades. También es un buen momento para revisar la relación con tu sexualidad y el placer. Observa qué está bloqueado o qué necesita ser visto.

Virgo

Siete de Copas



Es un lindo momento para compartir con tus seres queridos y entregar todo el amor que tienes para dar. Evita los afanes de este mes y los tumultos comerciales para que puedas estar enfocado en lo más importante: la activación de la energía de la gratitud y la abundancia que nos ofrece diciembre. Aléjate del deber ser y aprende a decir no a eventos a los que realmente no quieres asistir. Piensa en lo que a ti te hace feliz y honra la paz que tu corazón necesita en este tiempo.

Libra

Tres de Copas



La energía de esta semana te invita a la celebración y la gratitud. El año pronto termina y es un gran momento para darte cuenta de todo lo que aprendiste y lograste en este tiempo. Pasa tiempo con tu familia y con tus grandes amigos, demuéstrales cuanto los quieres, haz una fiesta y disfruta esos momentos de conexión que son tan importantes para ti. Si estás en pareja, este arcano te propone expresar algo que tal vez aún no has dicho. Abre tu corazón y sé honesto contigo y con los demás.

Escorpio

Diez de Bastos



Hay un ciclo creativo o laboral que estás listo para cerrar. Nada es para siempre y lo que termina tan solo te abre la posibilidad de hacerlo distinto, es la semilla de eso nuevo que quiere nacer a través tuyo. No te aferres al pasado y confía en que estás listo para enfrentar nuevos desafíos creativos o empresariales. Si esta época del año te abruma, organiza muy bien tus compromisos e intenta pasar más tiempo contigo. No peles con el tráfico o los tumultos, mantente en el presente.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 5 de diciembre.



Luna nueva: 13 de diciembre.



Cuarto creciente: 19 de diciembre.



Luna llena: 27 de diciembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial