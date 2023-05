De los antioqueños se dice que son negociantes desde pequeños y que el gen del emprendimiento viene con ellos. Es el caso de Esteban Zapata Vélez, fundador de Vibes, una de las marcas de cuidado de la piel del momento.



El paisa de 29 años creció en Medellín, en una familia numerosa y con padres ingenieros muy involucrados en la vida empresarial. De allí que desde pequeño tuviera el interés de emprender sus propios negocios, pero enfocado en sus interesas: la moda y la belleza.

Este mundo que a veces parece lejano para muchos, no lo fue para Zapata, quien tuvo las posibilidades y el apoyo suficiente para conocer de primera mano las marcas más reconocidas en ‘skincare’ - o cuidado de la piel por su traducción del inglés- pues al tener una piel delicada se vio obligado a ser muy selectivo con los productos que utilizaba.



Hoy Zapata es el dueño de una de las empresas colombianas más populares en redes sociales. Sus productos para el cuidado de la piel son los favoritos de muchas personas que han encontrado en Vibes una alternativa de calidad, más asequible que las grandes y reconocidas firmas internacionales.

El portafolio ha crecido desde su primer producto y ya han desarrollado 28. Foto: Cortesía Vibes

Con formación en literatura, psicología y mercadeo, este joven, que se describe como "un apasionado de la moda, del arte, de la belleza", se ha inclinado por la vida de emprendedor desde el 2017, cuando lanzó sus primeros productos de ‘skincare’, entre los que destaca su tónico de rosas.



"En los laboratorios me decían que esto no se podía hacer, que un tónico sin alcohol y con tanta concentración de rosa era inviable, más que todo en costos, pero lo hicimos y cuando salió a los dos días agotamos las unidades de edición limitada y se volvió el producto estrella de la marca", cuenta Zapata.



Con una propuesta de productos sostenibles y con precios más cómodos que las marcas de alta calidad tradicionales, Esteban se aventuró.



"2018 se vuelve un año súper importante y en el 2019 lanzamos el sérum de vitamina C y el protector solar, también teniendo como primera marca del mercado independiente una pantalla solar dermatológicamente comprobada y eso nos hace empezar a competir, no con las marcas nacionales, sino con las marcas internacionales”, afirma.



Con este sueño en marcha, Zapata le da empleo a cerca de 300 personas de forma directa e indirecta, pues ha fortalecido una cadena que incluye a laboratorios colombianos, encargados de desarrollar las fórmulas.

Comunidad en redes: el secreto de Vibes

Con 268 mil seguidores en Instagram y más de 26 mil en TikTok, Vibes es una de las marcas colombianas emergentes dedicadas al cuidado de la piel que están más posicionadas en el espacio digital. Esto, según su creador, ha sido posible por la comunidad que han creado.



“Empezamos a vibrar mucho desde las necesidades de las personas, no en venderles como estaban haciendo todas las marcas, empezamos a pensar en que la gente necesita saber cómo se cuida la piel, cuáles son los pasos, los productos y empezamos a construir con ellos más un estilo de vida”, explica Zapata.



Es a través de Instagram que llegó uno de los hitos más grandes para la compañía. La colaboración con Adidas.



"La gente cree que nosotros nos pegamos a llamar a Adidas todos los días, pero ellos nos escribieron por los mensajes directos de Instagram y participamos con ellos en un evento de lanzamiento. Después volvieron a contactarnos 'hola, somos de Adidas y queremos hacer una edición ilimitada con ustedes para el mes de la mujer'. Y eso fue algo que nos llenó de emoción. Se agotó en tiendas a los seis días. Fue lo máximo”, narra Esteban. Así lanzaron sus dos productos: el Lip Perfector Adidas Performance y el Rose Vibes Adidas Originals.

Pero este tipo de alianzas, como las que ha hecho con marcas nacionales como Parchita, Mandala Cases, Sajú y Domenica son resultado de un trabajo sin descanso, especialmente en redes sociales, pues su creador ya tenía experiencia con ellas y veía su potencial. Sin posibilidades de tener una tienda física arrancando, supo que ese espacio digital era el entorno adecuado para su empresa.



“Como influenciador yo entendí la importancia de construir comunidad y eso hicimos en Vibes. No teníamos dinero para empezar con una tienda y las páginas eran muy incipientes. Pero empezamos por redes y yo dije ‘no quiero ser una marca que monta catálogo, que monta el producto y lo describe, sino que yo quiero que la audiencia se conecte con temas afines, con valores’ y empezamos a construirlo sin querer queriendo”, describe el creador de Vibes.



Por eso, lo que el joven emprendedor recomienda para todas las personas interesadas en montar su empresa en redes sociales se resume en iniciar lento, con estrategia y contando quién es, qué hace y para qué lo hace. "Así construye la confianza que será vital".



También aconseja concentrarse en el consumidor y nunca obviarlo. “Ahora tenemos tantas herramientas gratuitas como son las redes sociales, con encuestas, cajitas de preguntas, podemos utilizarlas para escuchar a ese potencial comprador”, dice.



Así fue como Zapata comprendió que el rosado, color de la marca, no estaba resonando con todos los consumidores, pues algunos hombres los veían como productos que eran exclusivamente para mujer, una situación que los llevó a cambiar la imagen de Vibes en el 2022.



Ahora, con la apertura de su primera tienda física en el centro comercial El Tesoro en Medellín en el primer semestre de este año y una experiencia previa en el centro comercial Parque La Colina en Bogotá, ya han considerado aterrizar en la capital para el segundo semestre del 2023, pero en sus planes a futuro también se encuentran ciudades como Cali y Barranquilla, sobre las cuales se mantienen más conservadores.



"Me gusta tomar decisiones que me hagan sentir seguro y no crecer por crecer de forma desordenada", puntualiza el joven emprendedor.

