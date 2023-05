Bogotá Fashion Week se ha vuelto la ventana de marcas de moda lenta originarias de la capital y de Colombia. Así que en su primer día, el protagonismo se lo llevó la consciencia ambiental con la pasarela del colectivo sostenible conformada por las marcas Della Terra, Madre Tierra, Paréntesis, Sientochenta y Religare.

El ingreso a las pasarelas es abierto al público en general, estas se realizan en el quinto piso de Ágora, Centro de Convenciones. Ayer, la asistencia para esta pasarela fue una de las más concurridas y deseadas por el público.



Al ritmo de música tropical y alegre, arrancó el evento. A pesar de que todas marcas se conectan a través del mismo propósito de hacer ropa con sentido ambiental, cada una tiene una identidad visual propia.

Se caracterizan por tomar productos, literalmente, de la basura. Ejemplo de ello es la colección 'Esto era Basura de basura' de la marca paisa Paréntesis, cuyas telas son de botellas PET recicladas y de algodón recuperado de sobrantes textiles. Madre Tierra con la colección 'Legado', se distinguió por mostrar un estilo inspirado en la cotidianidad de las personas de a pie, por eso el detalle de las mangas dobladas.



Religare apostó en la moda de femenina pero sostenible con 'Hijas del sol', tuvo piezas delicadas marcadas por escotes desestructurados. Della Terra a través de 'Criaturas de la tierra', mostró piezas con colores oscuros y neutros, la marca enfatizó en su mensaje de revaluar el papel del ser humano en el sostenimiento del medio ambiente, los modelos cargaban plántulas.



Para quienes quieran mantener un estilo más elegante pero con sello sostenible, Sientochenta presentó 'Consciente is the new black', prendas de ropa que intentan ir más allá de las micro tendencias, jugando con siluetas fluidas y con colores pasteles.

Además de la pasarela sostenible, hay un espacio multimarca, donde las tiendas se posicionan en cubículos para ofrecer sus productos a la venta, ya sea al mayor o detal. Asimismo, se dispuso un salón dedicado a marcas de joyería, en las que hay opciones sostebnibles, así como Filamental, marca bumanguesa que realiza sus piezas a partir de bioplásticos e impresión 3D.

Por otro lado, hubo lugar para más marcas en otras pasarelas de ayer. Sug - Urbano presento 'Renacer', colección en la que el color negro y las nuevas siluetas fueron protagonistas. Un momento emotivo de la pasarela fue el cierre, cuando el diseñador José Julián Guerrero invitó a sus colaboradores a que lo acompañaran a caminar para los asistentes.

Laura Aparicio mostró 'Florescencia', una colección con carácter debido a la propuesta de colores sobrios, sedas y escotes profundos. También hubo sombreros con alas bastante acentuadas.



Luego, MAZ Manuela Álvarez retomó la dinámica de la moda lenta de la mano de Artesanías Manar, las piezas eran una reivindicación del talento de los artesanos para exponer la artesanía colombiana.



La última marca que desfiló su colección fue Pinkfilosofy con 'Lar del sol', que se caracterizó por usar colores más vivos.

