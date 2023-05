La Universidad de Harvard explica que, en estricto rigor, los vegetarianos son personas que no comen carne, aves, ni mariscos, pero hay diferentes patrones en la alimentación que suponen una clasificación particular para cada uno.



Por ejemplo, los lacto vegetarianos, que no comen carne, pollo, pescado ni huevos, pero sí productos lácteos o los pescetarianos, que limitan el consumo de todo tipo de carne, excepto la de pescado.



Dentro de esta clasificación se encuentran los veganos: personas que no comen carne, pollo, pescado ni ningún producto derivado de animales, incluidos los huevos, los productos lácteos, la gelatina y no utilizan nada que provenga de animales.

El vegetarianismo es generalmente menos estricto que el veganismo, por lo que hay muchas variantes. Foto: iStock

Para muchos, la dieta vegana puede considerarse la forma más estricta de vegetarianismo.



Puntualmente, la Sociedad de Veganos define el veganismo como una forma de vida que intenta excluir en la medida de lo posible todas las formas de explotación y crueldad animal.



Esto incluye la explotación para la alimentación y para cualquier otro fin, como el uso de cuero en prendas o accesorios.



Aunque los vegetarianos y los veganos suelen evitar el consumo de productos animales por razones similares, la diferencia primaria es el grado en que consideran aceptables los productos animales, como describe el portal de salud 'Healthline'.



Por ejemplo, tanto veganos como vegetarianos pueden excluir la carne de su dieta por motivos de salud, medioambientales o la defensa de los derechos de los animales.



En materia de salud, investigaciones de la Fundación del Corazón de Nueva Zelanda sobre patrones dietéticos, muestran que las dietas veganas y vegetarianas se asocian a un menor riesgo de enfermedades cardiacas.



Además, las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana suelen tener una presión arterial y un colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) más bajos que los no vegetarianos.



Incluso, varias investigaciones han demostrado que las dietas veganas y vegetarianas bien planificadas ayudan a las personas a controlar sus niveles de azúcar en sangre y pueden reducir la inflamación en el organismo, como señala la fundación.

Lo que debe tener en cuenta para ser vegetariano o vegano

Sin embargo, estos son estilos de vida que se deben adaptar a las realidades de cada persona y lo recomendable es que antes de tomar alguna decisión, reciba el acompañamiento de un profesional en nutrición, pues los impactos pueden variar en cada organismo.



Para el médico nutriólogo clínico Isaac Kuzmar, las personas que siguen estas dietas, sobre todo la vegana, se someten a posibles deficiencias de macro y micronutrientes, como la vitamina B12, ácidos grasos, omega 3, hierro, calcio, vitamina D, zinc y, en menor medida, proteínas y yodo.



“La base de una alimentación vegana correcta son los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras, las hortalizas, los frutos secos, las semillas y los aceites. En comparación con una dieta omnívora, como la Mediterránea, excluir alimentos de origen animal implica la aparición de riesgos nutricionales, presentando déficit energético”, afirmó el especialista a EL TIEMPO.



Pero destacó que los vegetarianos, si llevan una dieta bien combinada, sí pueden conseguir toda la energía y los nutrientes necesarios para lograr la función apropiada del organismo, garantizando un correcto crecimiento y desarrollo.



La clave en cualquiera de estas opciones es lograr patrones alimenticios saludables, que se alcanzan con variedad de alimentos.



"Existe evidencia respecto a las ventajas de seguir una dieta vegetariana o vegana; pero se deben consumir los nutrientes esenciales, compaginando el uso de suplementos y alimentos fortificados eficaces para evitar déficits en la alimentación”, apuntó Kuzmar.



Si decide seguir una dieta vegana o vegetariana, tenga en cuenta que puede ser necesaria una planificación cuidadosa para obtener todos los nutrientes esenciales que necesita, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes y los niños pequeños.



"Pueden ser necesarias fuentes alternativas de proteínas como el tofu, las legumbres, los frutos secos y las semillas, grasas omega-3, hierro, zinc y calcio. También hay que tener en cuenta la vitamina B12 si se excluyen todos los productos animales. Pueden ser necesarios alimentos enriquecidos o suplementos", destaca la Fundación del Corazón de Nueva Zelanda.

¿Queso sin leche?

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON ARCHIVO DE EL TIEMPO

EL TIEMPO

