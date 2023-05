Hasta hace poco usar tenis únicamente se asociaba a las ocasiones informales y a los códigos de vestimenta casual. Sin embargo, en los últimos años, varias personalidades se han atrevido a romper las reglas proponiendo un nuevo concepto de elegancia relajada, al llevar zapatos deportivos o sneakers en eventos elegantes.



Con la polémica generada por la ministra de Minas, Irene Vélez, por llevar tenis en el encuentro protocolario con los reyes de España, que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid, las opiniones están divididas y nuevamente surge el interrogante: ¿Hasta qué punto se interpone la comodidad y el estilo personal ante un código de vestimenta?



Según explica Tatiana Moreno, coach de imagen y stylist, los códigos de vestuario tienen múltiples funciones: "Por un lado, nos facilitan la vida al indicarnos cuál es la manera adecuada de asistir a un evento o lugar. Entender un dress code es tener presente el tipo de evento, dónde es, a qué hora, cuál es el clima, quién invita y también qué espera el anfitrión de sus invitados. Estas son las seis claves para acertar siempre, sin importar si es un acto protocolario o cotidiano".

Ministra Irene Vélez.

Y agregó: "Cuando se trata de eventos con protocolos especiales es algo que yo llamaría estatus de igualdad. Con esto me refiero que a través del vestuario nos ponemos todos al mismo nivel, nadie es más ni menos que nadie, lo cual funciona perfectamente no solo cuando se trata de temas de Estado, también cuando se trata de relaciones o negociaciones entre iguales, a cualquier nivel".

Otro interrogante que surgió con la controversia es: ¿hasta qué punto es acertado usar tenis o zapatos deportivos en un evento elegante o formal?



Al respecto, Tatiana Moreno opina: "Desde el protocolo, los códigos de vestuario también hablan de respeto, es decir, estar adecuado para el momento indicado. Es respeto por el anfitrión o la persona que invita y respeto por uno mismo o la organización que representa, teniendo en cuenta el tipo de evento. No quiere decir con esto que no se puedan romper ciertos códigos".



No obstante, cómo explica Moreno, es posible usar calzado deportivo en eventos especiales cuando el protocolo así lo permite. "Pasa mucho en matrimonios dónde los novios dicen en la invitación "traje con tenis", o en eventos dónde el arte, el deporte, la creatividad o los jóvenes son el foco, pues allí esa aura informal de la juventud permite flexibilizar ciertos códigos en función del contexto. Lo más recomendable es no romper el protocolo y buscar alternativas más acordes con el estilo o lo que la persona quiera comunicar, en caso de no querer cumplir el protocolo a rajatabla".



En ese sentido y si de comodidad se trata, la mayoría de asesores de moda coinciden afirmando que hay otras alternativas en el calzado como las baletas, zapatos tipo Oxford y ciertos mocasines o espadrilles.



"Solo en el caso que deba usarse calzado deportivo por algún tema médico o físico, lo ideal es que no sean de tela, blancos o de suela blanca, optar mejor por calzado deportivo en tonos oscuros y en cuero o fibra similar, para elevarlo un poco", dice Moreno.

Estilo personal versus el protocolo

"Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy". Esa fue la respuesta de la ministra, en su cuenta de Twitter, ante las críticas.

Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy. pic.twitter.com/Z8ZEco8srq — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) May 3, 2023

Al respecto, Felipe Riaño Jaramillo, experto en negociación y comunicación, expresó: "Si bien la libertad es importante, también es esencial recordar la importancia del protocolo y la etiqueta en nuestras interacciones sociales. El protocolo y la etiqueta son las normas sociales que dictan cómo comportarnos en diferentes situaciones y con diferentes personas.



Las personas malinterpretan que el protocolo y la etiqueta sólo están reflejados en eventos socialité, cocteles, cenas de gala, reuniones con la realeza, pero no. También existen etiquetas y protocolos de comportamiento y conducta hasta en pandillas, cárceles, pueblos indígenas, tribus urbanas u otros tipos colectivos".



Finalmente, Jaramillo también señaló que sólo a través del protocolo y la etiqueta, aprendemos a ser respetuosos y considerados con los demás. "Es importante recordar que el hecho de ser "irreverente" no significa necesariamente que se esté siendo auténtico u honesto. De hecho, a menudo es el comportamiento más irrespetuoso y egoísta que proviene de una falta de consideración hacia los demás y de la incapacidad para reconocer la importancia de los contextos".



Camila Villamil Navarro

@camilavillamiln