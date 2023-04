Las berenjenas son uno de los vegetales más populares en todo el mundo, especialmente en la cocina mediterránea, tiene una textura suave y carnosa y un sabor delicado y ligeramente amargo.



Se han convertido en una opción popular para aquellos que buscan añadir una variedad de sabores y texturas a sus comidas. Pero para evitar sabores indeseados a la hora de prepararlas debe conocer cómo quitarle el sabor amargo.

Muchas personas no suelen comer berenjenas al no saber prepararlas, un error común es utilizarlas justo después de cortarlas. En principio es importante escoger siempre productos frescos y descartar los que tengan arrugas, estén descoloridos o blandos.



Estos vegetales tienen antocianinas que al contacto con el aire se oxidan y generan amargor. La mayor parte se encuentra en la piel y sus semillas, es recomendable retirarlas para reducir los sabores no deseados.



Prepare deliciosos platos como una tarta de berenjena. Foto: iStock

Sin embargo, existen trucos que le permitirán usarla por completo, estos son algunos de los que propone el blog de 'Delicias Kitchen' para quitarle ese sabor a las berenjenas:

Método 1: Sal

Corte las berenjenas en láminas o trozos y añada una gran cantidad de sal, de preferencia gruesa. Déjelas reposar de 15 a 30 minutos, espere a que liberen agua y luego retire los restos de sal y séquelas.

Es recomendable utilizar sal gruesa antes que sal refinada para retirarla con mayor facilidad. Foto: iStock

Método 2: remojar en agua, sal junto con leche o harina

Haga una mezcla de los tres ingredientes y sumérjalas durante 20 a 30 minutos. Después de pasado el tiempo, límpielas con agua fría y séquelas. Este consejo las dejará más cremosas, según el blog.

Método 3: congelarlas

Aunque suelen ablandarse, meterlas en la nevera puede ser una opción fácil para personas que suelen almacenar sus alimentos en recipientes, para luego usarlos al cocinar. Ponga las berenjenas cortadas durante 4 horas en el congelador, espere a que se descongelen y seque para quitar el amargor.

