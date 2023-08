Si algo ha demostrado la moda es que el uso de gafas, ya sean formuladas o de sol, combinan muy bien con cualquier 'look', así que estás no son un impedimento a la hora de querer lucir un gran maquillaje.



Gracias a su versatilidad, los anteojos acompañan todo tipo de decorados en el rostro, en tonos suaves, fuertes o cálidos, pues lo ideal es priorizar la comodidad sin dejar de utilizar los mismos.

No obstante, se debe tener en cuenta que el marco y tamaño de las gafas influye en los acabados y en la apariencia del maquillaje.



Según Kley Kafe, 'Makeup Ambassador' de Dior en España para la sección de belleza de 'El Mundo', "si la montura es más discreta se puede jugar con las variaciones del diseño, pero si esta es más gruesa y grande, es preferible un acabado ligero para equilibrar los resultados".



En ese sentido, si debe usar este accesorio de manera constante, tanto en su trabajo como en otras áreas de su vida y es amante del cosmético, estos son algunos trucos que puede realizar en su rutina para que su maquillaje no se pierda entre los lentes.

Los básicos nunca pasan de moda

De acuerdo con Agustina de Veras, maquilladora y colaboradora de la marca de belleza 'Vera & The Birds', parte de los acabados del maquillaje también deben ir acorde con el tipo de lente que se tenga, si es para la miopía donde los ojos se ven más chicos o si son para la hipermetropía donde estos actúan como lupas de aumento.



En ese sentido, será más fácil identificar qué tipo de cosmético es el más ideal para maquillar los ojos. En el primer caso, un delineador sería la mejor opción, mientras que en la segunda la pestañina y un toque delicado de sombras ayudan a disminuir el gran tamaño de la vista, según Veras.

Los colores de la montura influyen

Otro elemento relevante es la tonalidad de las gafas, ya que este puede no combinar con lo que se pretende lucir o simplemente pasar desapercibido, puesto que el maquillaje supera el protagonismo de las mismas. Lo que contribuye a crear una ilusión de sobrecarga en el rostro.



Es fundamental elegir un decorado que no le reste importancia a la montura, para ello se puede jugar con colores suaves y generales, que le den un ápice de elegancia y a la vez complementen al accesorio.



"Con tonos neutros que no añadan más color a la mirada, con sombras que aporten luz, con pequeños toques de luz en el lagrimal o, incluso, con unos trazos de lápiz muy finos y difuminados se puede resaltar cada uno", afirma la maquilladora profesional Bobbie Brown para la revista 'Vogue'.



Vale aclarar, que la cejas y los contornos también ayudan a la armonía del maquillaje y que la forma de los anteojos deben ir conforme al tipo de rostros, bien sea ovalado, triangular o redondo.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

