La edad y los malos hábitos de vida también les pasan cuenta de cobro al rostro y cuerpo de los hombres. Arrugas, manchas, párpados caídos, flacidez y adiposidades localizadas son algunos de los problemas más comunes. Para tratarlos, expertos presentan lo último en tratamientos.



Nadie, ni hombres ni mujeres, está exento de los efectos del paso del tiempo. Si bien la piel de ellos tiene más glándulas sebáceas (por eso hay mayor producción de grasa y vellosidad), y es más gruesa, “alrededor de un 20 por ciento más”, puntualiza Oscar Salazar, beauty coach de Bella Piel, también envejece, aunque lo hace de manera diferente porque “contiene más colágeno, tiene un aspecto más compacto y firme, por eso no evidencia celulitis”.



Lea: Las razones por las que debe utilizar bloqueador solar diariamente

Pero uno de sus problemas más comunes es la foliculitis, causada por una infección de las cavidades donde crece el vello, dice Salazar, por eso se deben usar productos adecuados para la afeitada y el cuidado facial.



Y para cerciorarse del daño que pueda tener, como envejecimiento prematuro, bien sea por factores extrínsecos como radiación ultravioleta, el tabaco o la polución; o intrínsecos, como causas hormonales, se recomienda visitar al dermatólogo una vez al año.

Para una buena afeitada

Facebook Twitter Linkedin

A la hora de afeitarse debe tener en cuenta algunas recomendaciones como hacerlo en el mismo sentido que crece el vello. Foto: iStock

En su rutina de cuidado diario es necesario limpiar, hidratar y proteger la piel todas las mañanas. En la noche repita el proceso con productos específicos para ese momento del día, sin el bloqueador solar.



Exfóliela cada semana para eliminar las células muertas y darle mayor luminosidad.



Al afeitarla, humedezca antes el área para suavizarla; hágalo después del baño para que la piel esté limpia.



Aféitese en la dirección de crecimiento del pelo, presione muy suave para evitar lesiones y no rasure la misma zona varias veces. Conserve la cuchilla seca, la humedad favorece el crecimiento de microorganismos; cámbiela después de cinco usos para que tenga el filo adecuado.



Use crema de afeitar durante el procedimiento y después aplique crema humectante o algún producto especial posafeitado.

Tensado facial no quirúrgico y otras 'ayuditas'

Facebook Twitter Linkedin

Tratamientos como el tensado facial no quirúrgico ayuda a estimular la producción de colágeno y disminuye la grasa para obtener una piel más lozana, suave y firme. Foto: Archivo particular

Para tratar las huellas de la edad en el rostro, el médico dermatólogo Carlos Quiroz, recomienda, previa valoración, algunos de estos procedimientos:



1. Toxina botulínica: es el tratamiento de primera línea en el que se aplica una sustancia química para suavizar aquellas arrugas formadas por las expresiones faciales. Atenúa de forma rápida las líneas de la frente, entrecejo y patas de gallina.



Es importante acudir al especialista adecuado, que tenga sentido estético de los resultados, para no caer en excesos.



2. Tensado facial no quirúrgico con Morpheus 8: esta tecnología basada en radiofrecuencia fraccionada con microagujas, ayuda a estimular la producción de colágeno y disminuye la grasa para obtener una piel más lozana, suave y firme.



En algunos casos se logra disminuir papada, corregir párpados caídos, bolsas y mejorar el contorno facial. Los resultados son notorios después de 21 días, con un pico de mejoría a los tres a cuatro meses. Es muy bien tolerado con anestesia tópica para los casos de tensado cutáneo.



Las personas con enfermedades autoinmunes como lupus, paniculitis, esclerodermia deben abstenerse, al igual que quienes tengan trastornos de la coagulación, marcapasos o prótesis metálicas.



3. Ácidos hialurónicos: A pesar del cierto estigma social que generan, “cuando son aplicados con la técnica correcta y la cantidad adecuada logran resultados que no se ven con otras tecnologías o incluso cirugía”, explica Quiroz.



En su consulta, los hombres buscan con este tipo de tratamiento mejorar el arco mandibular y el mentón para conseguir un aspecto más masculino.

Piel más joven y luminosa

Con el equipo innovador de Skin Light se trata y previene el envejecimiento facial gracias a la fuerza del diamante que realiza microdermoabrasión y elimina las células muertas.



Este tratamiento junto con la pureza de la luz, electroporación, fotoporación y crioterapia disminuye flacidez, arrugas, alteraciones pigmentarias y los problemas derivados de la deshidratación cutánea.

Facebook Twitter Linkedin

El uso de equipos innovadores permite tener una piel radiante y luminosa. Foto: Archivo particular

Primero se mide la hidratación de la piel, luego se hace la microdermoabrasión con punta de diamante para eliminar las impurezas y células muertas y, después, se activa la circulación sanguínea a través de la vacumm, para hacer un adecuado drenaje linfático y eliminar el exceso de sebo en los poros.



Así la piel queda lista para la electroporación y fotoporación, que con microcorrientes y luz LED introducen los nutrientes activos específicos que necesita. Se finaliza con fototerapia, para estimular la síntesis de colágeno y fibras elásticas. Está contraindicado en personas con lesiones activas de la piel o con marcapasos.

HIMFU, para remodelación corporal

Facebook Twitter Linkedin

Esta terapia corporal avanzada, no invasiva, ayuda a reducir centímetros en zonas como el abdomen. Foto: Archivo particular

Esta terapia corporal avanzada, no invasiva, trata la adiposidad localizada. Su tecnología provoca un efecto termo-mecánico en el tejido adiposo causando su destrucción y se pueden reducir de 1 a 3 centímetros por sesión con un efecto de remodelado corporal. Se requieren de 8 a 10 sesiones, 1 a 2 veces por semana.



Es para hombres con sobrepeso o abdomen prominente y está contraindicada en personas con marcapasos, lesiones localizadas en la piel, heridas abiertas, cáncer, mallas metálicas en abdomen y prótesis metálicas y en quienes tienen tejido adiposo menor de 3 centímetros.



Se tratan abdomen, flancos, cara externa del muslo y pliegue subglúteo con adiposidad mayor a 2,5 centímetros de espesor.



FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

IG: @nadynemillan

Revista Carrusel IG: @revistacarrusel

Lea más noticias de la sección Vida

- Petronio Álvarez: el significado de los turbantes que usan las mujeres afro

- Envejecimiento prematuro del cuello por el uso excesivo de pantallas móviles

- Cómo puede afectar el sudor a la piel y cómo solucionarlo