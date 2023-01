Almacenar alimentos en recipientes de plástico es una costumbre común en los hogares, no solo en los colombianos. De hecho, estos reciben el nombre de tuppers debido a una empresa estadounidense (Tupperware) que innovó en el mercado presentando un cierre hermético que no dejaba escapar ni una gota de líquido.



Sin embargo, no siempre es recomendable hacerlo. Esto, debido a las características y composición de la comida. Le contamos cuáles son las precauciones que debe tener en mente.

Recomendaciones de almacenamiento

Generalmente la leche viene en cajas Tetra Pak o bolsas, pero si se compra en el campo lo mejor es optar por este tipo de envases. Foto: iStock

- En primer lugar, Tupperware recomienda limpiar muy bien los alimentos si se quieren congelar. Esto, en el caso de que desee guardar frutas y verduras, por ejemplo, que no han sido cocinadas.



- En el caso de la carne, lo ideal es porcionarla. A los pollos debe retirarles los huesos.



-No congele y descongele, pues los alimentos pierden sus propiedades.



- No congele la leche ni sus derivados.



- Tampoco alimentos calientes. Procure esperar a que se enfríen.



Alimentos que no debe guardar en recipientes de plástico

La recomendación con los alimentos calientes es esperar a que adquieran una temperatura ambiente. Foto: iStock

Huevo crudo: el portal ‘Mejor con salud’ explica que este alimento puede contaminarse fácilmente de bacterias como la Salmonella o la E. coli, que en contacto con el plástico proliferan.



Sopas o cremas: como se dijo anteriormente, lo ideal es esperar a que se enfríen antes de almacenarlas, pues su sabor puede alterarse.



Leche: en el caso de la leche, es preferible utilizar recipientes de vidrio.



Ensaladas: aunque no hay contaminación cruzada, cambia el sabor de la preparación.



En todos los casos lo mejor es consumir el producto antes que guardarlo o, en su lugar, optar por tuppers de vidrio. De hecho, esta es una mejor opción para el ambiente.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS