"Los sostenes proporcionan un apoyo y un relleno que pueden hacer que la ropa luzca más favorecedora", afirma WikiHow, sin embargo, muchas personas se quejan de la incomodidad que las varillas, los accesorios o incluso la tela les genera.

Si está pensando en vestirse sin usar brasier, tiene que usar su ropa de acuerdo a la forma de su cuerpo. Existen algunos trucos para ocultar los pezones y mantener los senos cubiertos que hoy les compartimos.

Usar protectores de pezones

"Una forma de evitar que los pezones sean visibles a través de la ropa es cubrirlos con cinta o protectores de pezones. Puedes encontrarlos en la sección de ropa interior de la mayoría de las tiendas especializadas en ropa interior", dice WikiHow.

Usar blusas de tela gruesa

Hoddies gruesos para mujer. Foto: iStock.

"Evita la ropa que esté hecha con tela delgada o transparente. La tela delgada podría dejar expuestos los pezones, sobre todo si la tela es de un color claro. Si quieres usar una blusa o vestido con este tipo de tela sin usar sostén, trata de usarlos sobre una camiseta o combinación", sugiere el mismo blog.

No preocuparse por la flacidez

"No existe prueba de que no usar sostén haga que tus senos se caigan antes, ni tampoco existe alguna prueba de que usarlo evite que se caigan. Varios estudios recientes incluso han descubierto que no usar sostén con regularidad, en realidad puede ayudar a que los senos luzcan más enérgicos", afirma WikiHow.

Usar prendas con sostén y apoyo incorporados

Algunas prendas tienen copas para los senos o bandas elásticas que eliminan la necesidad de usar un sostén separado. "Trata de buscar ropa que tenga algún apoyo incorporado para que sea un poco más fácil vestirte sin sostén", recomienda la página.



SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

