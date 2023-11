‘Tips’ para hacer compras inteligentes y sostenibles

El Black Friday o viernes negro, el Cyber Monday (ciberlunes) y la Black Week (semana negra) oficialmente inauguran la temporada de compras navideñas. Una gran cantidad de marcas se suman a esas iniciativas ofreciendo descuentos significativos, lo que para muchos es la oportunidad ideal para comprar lo que siempre han querido, necesitan o una gran tentación.



Según el informe de OBS Business School ‘Black Friday 2023’, dirigido por el profesor de la escuela Claudio Arós, además del enorme éxito del Black Friday en todo el mundo, se están despertando voces críticas al consumismo y a su huella en el planeta. También indica que tanto fabricantes como comercios deben ir cambiando su discurso para hacer más énfasis en temas medioambientales.



"Es una oportunidad para demostrar el compromiso con la sostenibilidad y que los consumidores tomen decisiones de compra más conscientes", afirma Arós.



¿Cómo lograrlo? Para hacer compras inteligentes, lo primero es no dejarse llevar por la emoción y hacer un inventario de necesidades, de lo contrario, se terminarían idealizando y haciendo compras innecesarias, explica Eliana Esquivel, coach de imagen y personal shopper.



"Si son prendas de vestir, es importante establecer como meta armar mínimo cinco looks. También comprar prendas y artículos de excelente calidad, que sean atemporales y versátiles. Evaluar la relación calidad/precio. Hacer comparación de precios y valorar si realmente están en sale o es simplemente estrategia comercial".



Son precisamente las rebajas y los descuentos lo que impulsa la decisión de compra de muchos. Al respecto, sugiere: “No hacer compras bajo presión emocional, es decir: tristeza, rabia o tal vez euforia. Comprar de manera consciente productos sostenibles y ecológicos y analizar si el objeto lo compraría en condiciones de no rebaja y si no es así, mejor no comprarlo”.



También afirma que hay cosas que son más recomendables comprar en esta época: “Productos que se valoricen en el tiempo: joyería, relojes, carteras de marcas de lujo que pasen a ser apetecidas por ser vintage, marcas alineadas con el estilo de vida y estilo personal. Regalos de Navidad, productos de tecnología, de uso diario y skincare, ya que son una necesidad y vale la pena comprarlos en rebajas”.



Otras formas de consumo más responsable y sostenible son apostar por opciones que promueven prácticas como el reciclaje, apoyar a los pequeños comercios, la compra de artesanías y la compra y venta de productos de segunda mano.



Por su parte, Yuly Giraldo, capacitadora internacional de Consultores de Imagen, reitera la importancia de hacer listas previas antes de ir de compras, tener en cuenta la funcionalidad de los artículos, no dejarse llevar o seducir por grandes porcentajes de descuentos y darle la bienvenida a la moda circular o artículos de segunda mano.



“No invertir tanto dinero en la moda porque la moda va y viene. En cambio cuando compramos prendas básicas, por ejemplo, ajustadas por supuesto a nuestro estilo, y le invertimos más dinero, seguramente nos van a durar mucho más y lo vamos a poder usar por más tiempo. Invertir dinero en moda no hace que la compra sea tan efectiva”.



De igual manera, comparte otras sugerencias para ahorrar en esta temporada de fin de año. “Tener un presupuesto y adherirnos. No dejar todo para última hora, cuando los precios están altos, sino comprar con tiempo. Aprovechar ciertas promociones y si tenemos cupones, redimirlos”.



Otra forma de ahorrar es aprovechando los eventos de descuentos en los comercios de su preferencia. En el caso de Falabella, explican en la compañía: “Les sugerimos, además, que tengan presentes las promociones adicionales con tarjetas, como en nuestro caso con la Tarjeta CMR, a través de la cual pueden tener excelentes beneficios, tanto en descuentos como en acumulación de puntos, por sus compras.



En el caso de las compras en línea, además de asegurarse de adquirir productos por medio de sitios seguros, para lograr una experiencia satisfactoria y aprovechar la temporada de descuentos hay varios tips.



“Una de las principales ventajas de las compras online es que la mayoría de las marcas ofrecen solo por inscribirse a la página web un descuento que por lo general es del 10 por ciento, además del descuento por Black Friday. Se ahorran gastos en combustible y/o transporte, se evitan las aglomeraciones de personas y las filas en el momento de pagar”, comenta Esquivel.



Otro punto a favor es que debido a que el mercado en internet es tan extenso y competitivo, muchas veces hay mejores precios que en las tiendas físicas y se pueden hacer comparaciones de precios inmediatamente y elegir el que mejor ahorro represente.



“Tenemos la posibilidad de conocer reseñas de compradores acerca del artículo que queremos comprar, lo que permite asegurarnos de que tanto la tienda como el producto son fiables”.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO