Tiktoker intenta imitar dentadura de Peso Pluma y algo sale mal

En el mundo de las celebridades existen muchos tipos de modas, muchas de ellas catalogadas como excéntricas. Es el caso de las ya conocidas dentaduras de lujo.

Pues bien, recientemente el cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, se sumó a esta tendencia. En junio pasado, el mexicano de 24 años le agregó a su look unos grills con decoraciones de diamantes, a las que añadió algunos corazones.



Para hacerlo, el nacido en Zopopan acudió a Braggao, una firma reconocida por personalizar dentaduras de lujo. Esta compañía creó para Peso Pluma un diseño en oro blanco de 10 quilates y 7 quilates de diamantes de corte brillante. A esto, le añadió un detalle de corazones rojos esmaltados.

Dentadura diseñada para Peso Pluma. Foto: @braggaomx

Sin duda, por este nuevo accesorio le llegaron críticas para el cantante que ha hecho colaboraciones con reconocidos artistas como BZRP, Karol G y El Alfa. Pero, también, apoyo por parte de sus más fieles seguidores.

¿Un mal experimento?

Poco después de conocerse la nueva sonrisa de Peso Pluma, se conoció un video de Efrén Camacho, un tiktoker conocido por sus videos sobre maquillaje. En esta ocasión, el joven llevó un poco más allá sus ocurrencias para intentar emular el lujoso diseño de Braggao, eso sí, con recursos más cotidianos, al alcance de todos.

El joven quiso imitar la dentadura de Peso Pluma. Foto: Captura de Tik Tok

“Miren como Peso Pluma se pone diamantes en los dientes. Vi que muchos lo criticaron, pero a mí sí me gustó cómo se le ven”, comentó en su video de TikTok.

Lo que sorprende es que Camacho decidió usar un pegamento de contacto llamado Kola Loka, reconocido por tener una gran capacidad adhesiva. En ese momento, ya se auguraba que algo podía salir mal, pero el joven no se detuvo.



Muchos vieron el experimento como divertido y audaz, pero pronto Camacho se encontró en problemas. Cuando terminó de hacer las ‘incrustaciones’ en sus dientes no tenía claro cómo retirar los brillantes que había pegado.



“Y no sé cómo me voy a quitar esto de la boca porque me los pegué con Kola Loka”, dice al final de su video.



En las redes sociales rápidamente hubo reacciones, principalmente por la necesidad de saber si el tiktoker al final logró o no retirarse las piedritas brillantes que usó para tal imitación imitación.



“Cómo que con Kola Loka”, “Te dañaste el esmalte dental”, “¿Es broma, verdad?” y “Te hubieras comprado un molde o algo, no digo que esté mal, pero te pueden maltratar”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.



Lo que pasó después es incierto, pues hasta el momento, Efren Camacho no ha aclarado si pudo librarse del diseño casero que se hizo.

