¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 28 de enero?

Frase de la semana: “No te soltarás hasta que te des cuenta de que tú mismo forjas las cadenas que te atan”, Gary Renard.

Acuario

Dos de Bastos



Es posible que se esté gestando un cambio en tu relación con socios o pareja. No te dé miedo explorar tus deseos y reconocer qué quieres en este momento de tu vida. Todo cambio que surge de un llamado de tu ser es para tu bien, para tu expansión y dicha. Por supuesto, te darás cuenta de que debes hacer nuevos acuerdos y ajustes para que esto funcione. Es un buen momento para crear nuevos proyectos y obras, y para cultivar la paciencia. No te apresures, no es tiempo de llegar a la meta.

Piscis

Cuatro de Copas



Es posible que se avecinen cambios en tu relación, en tu estilo de vida y en la manera en que concibes la pareja. Hay una estructura vincular que ya exploraste, de la que ya aprendiste y que ahora parece pedirte algo más, algo nuevo, libre y auténtico. Es un buen momento para expresar lo que sientes y para llegar a diversos acuerdos con tu pareja, con tus socios o contigo mismo. Descubre cómo quieres experimentar tu vida, todo es posible si lo permites. Tan solo escucha a tu corazón.

Aries

El Emperador



Cuando sabes lo que quieres actúas con coherencia y mucha determinación, realmente logras que las cosas pasen, que alguien que te gusta lo sepa y tenga claras tus intenciones, que tus finanzas se reorganicen o que un proyecto que sueñas se concrete. Pero no te afanes, ni intentes llegar a la cima muy rápido. El Emperador te invita a ser más pausado, a regular tu fuego impulsivo y a disfrutar más los procesos. Bájale a la intensidad y calma esa mente que quiere todo para ya.

Tauro

El Ermitaño



El Ermitaño te invita a descansar y a pasar un tiempo contigo. Es una semana para revaluar tus prioridades y darte cuenta de qué quieres realmente en la vida, qué esperas de tu pareja, que deseas lograr a nivel profesional y, sobre todo, cómo quieres sentirte y qué estás listo para soltar. Llegó la hora de salir de programas obsoletos y de animarte a seguir tu propio camino. Trabaja mucho el amor propio y confía en que es seguro cambiar y hacerlo de una manera que te honre mucho más.

Géminis

El Sol



Es una linda semana para volver a vincularte con tu pareja y reconocer todo lo que han crecido juntos, pero El Sol también te sugiere llegar a nuevos acuerdos, ser honesto contigo mismo y darte cuenta de qué quieres experimentar ahora. No eres el mismo de hace unos meses, así que pregúntate qué tan dispuesto estás a asumir quien eres ahora y cómo esa versión tuya se va a integrar en tu relación. Si no tienes pareja, este arcano te invita a cultivar la relación contigo mismo.

Cáncer

Siete de Bastos



La energía del Siete de Bastos te acompaña para que sientas esa fuerza, ese impulso y ese fuego que necesitas para sacar los proyectos o negocios con los que sueñas adelante o llevar algo ya consolidado a otro nivel. Aprovecha esta energía para cultivar el optimismo y ponerte en acción. No te abrumes y recuerda que todo comienza con un pequeño paso. Sé constante, toca puertas, crea una rutina que te ayude a sostener esta frecuencia y a tener la disciplina que requieres.

Leo

El Diablo



Luego de tu luna llena es posible que sientas que tus vínculos más cercanos comienzan a transformarse. Tal vez veas nuevas posibilidades en relaciones o, si estás soltero, surja el deseo de experimentar una nueva manera de vivir tu sexualidad o de relacionarte en pareja. Tu fuego está muy activo, úsalo con sabiduría y aprovecha esta energía para ir profundo y descubrir qué quieres realmente en el área de pareja y de profesión. Date el permiso de conectar con tus pasiones.

Virgo

Caballero de Espadas



La energía de esta semana te invita a ponerte en acción. Si hace rato vienes trabajando en algún proyecto, obra, promoción de un evento o el lanzamiento de tus propios servicios, tienes alineaciones excelentes que te acompañan y te dan la fuerza y la fe que necesitas para confiar en que puedes hacerlo. No permitas que tus pensamientos y miedos te detengas, si has actuado con coherencia todo está dado para ti y para tu éxito. También es un buen momento para viajar y salir de la rutina.

Libra

Cinco de Espadas



El Cinco de Espadas te invita a ver la vida de otra manera, a salir de tu mente racional y a lanzarte a nuevas aventuras que te permitan tener experiencias espirituales realmente significativas y conectar con nuevas amistades que te inviten a cuestionar tus creencias y a salir de tu zona de confort. Si sigues insistiendo en mantenerte en viejas maneras de operar y de verte a ti mismo, vas a sufrir. Llegó la hora de cambiar, pero tu mente tiene que permitirlo y acompañarte en el proceso.

Escorpio

El Carro



El Carro te invita a superar tus contradicciones internas, tus dudas y la necesidad de controlar, ya sean tus relaciones o los resultados de tu trabajo. Puedes ser muy exitoso en todo lo que te propongas, pero no te pierdas en el proceso ni renuncies a tu paz interna. Puedes hacerlo a tu manera, puedes balancear mejor tu energía e integrar lo que en apariencia parece ser irreconciliable. La vida te apoya, pero recuerda que del cuándo y del cómo siempre se encarga Dios.

Sagitario

El Loco



Es posible que esta semana se haga evidente que ya no eres el mismo de hace unos meses. Partes de tu ser, que habían estado ocultas debido a programas obsoletos y de los que tal vez no eras consciente, salen a la luz. Ya no es posible sacrificar aspectos tuyos que son esenciales, este es un grito de libertad, de gozo, de autenticidad. Se requiere mucha valentía y confianza para asumir quién eres ahora. Tu energía sexual y creativa están muy despiertas; confía en tu llamado, es un llamado de amor.

Capricornio

As de Copas



El As de Copas te invita a sentir, a salir de tu mente analítica y tu necesidad de protección para reconocer que es, únicamente amándote y amando, que vas a experimentar que tu verdadera fuerza surge del amor. Es hora de dejar tu zona segura y de animarte a decir lo que sientes. Sé muy honesto contigo y date cuenta de que es posible entregarte a otro con el corazón abierto. Si estás en pareja, afianza el vínculo. Si estás soltero, reconoce que ya estás listo para una relación.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 4 de enero.



Luna nueva: 11 de enero.



Cuarto creciente: 18 de enero.



Luna llena: 25 de enero.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial