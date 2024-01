¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 31 de diciembre?

Frase de la semana: "Nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo, o para soñar un nuevo sueño", C.S. Lewis.

Capricornio

Siete de Copas



Es un gran momento para sentir y darte cuenta de qué quiere realmente tu corazón en este año que comienza. Siente qué deseas dejar atrás, para qué estás listo y qué relaciones o proyectos ya no son coherentes con quien eres ahora. Date el permiso de tener esas charlas que tal vez has ido aplazando y de expresar tu verdad. No juzgues el pedido de tu corazón y ten certeza de que todos los sueños que nacen de tu alma pueden materializarse a su debido tiempo. Dedica tiempo a hacer lo que más disfrutas.

Acuario

La Fuerza



La Fuerza te invita a comenzar el año dándote cuenta de que eres capaz de empezar las veces que sea necesario. Reconoce tus recursos, tu poder y tu capacidad de adaptación. Es momento de conectar con tus pasiones y de comprometerte con lo que más amas. Expresa lo que sientes y abre espacios para que tu creatividad encuentre diferentes caminos de expresión. También es un tiempo para soltar cargas familiares y dejar de responsabilizarte por el bienestar de tus seres más cercanos.

Piscis

Paje de Espadas



Si durante 2023 tuviste recurrentes dudas sobre ti mismo o tu propósito en el mundo, este nuevo año te pide tomar la firme decisión de superarlas. La duda te paraliza y te hace desconfiar de tu poder y tus recursos, es un mecanismo del ego para mantenerte en el sufrimiento. Pero el único que puede dominar tu mente eres tú y llegó el momento de hacerlo. Confía en las decisiones que has tomado y permite que la vida te aclare el camino. Siembra tus intenciones para 2024 con fe y desapego.

Aries

Tres de Espadas



El Tres de Espadas te invita a cerrar el año con gratitud y rendición. Es un buen momento para integrar aprendizajes recibidos y entender que, si el dolor ha sido un maestro durante este tiempo, ahora estás listo para elegir de nuevo y hacerlo diferente. Permite que tu mente deje de analizar y juzgar los acontecimientos del pasado y se entregue a la vía que le ofrece tu corazón. Es posible que nuevos intereses surjan y que te sientas preparado para nuevos retos. Sueña y confía en que todo es posible.

Tauro

Siete de Espadas



El Siete de Espadas te invita a recordar el poder manifestador de tus pensamientos y palabras. Es clave que observes cuáles fueron esos momentos del año en los que quisiste huir o pensaste que la vida te rebasaba, date cuenta de la enseñanza que la vida te ofreció y reconoce el poder interior que has tenido en los momentos más oscuros. Ahora puedes dejar algo atrás y enfocar tu energía en eso que tanto anhelas materializar en 2024. Escucha a tu energía femenina y masculina.

Géminis

Rey de Copas



El Rey de Copas te invita a ser compasivo y amoroso contigo. No te juzgues tan duro si no lograste todo lo que te habías propuesto durante este año ni te castigues por no sentirte en tu mejor momento. Escucha a tu corazón y date el permiso de sentir el dolor, pero también de abrirte a la posibilidad de comprender algo que aún no has visto. Observa en que momentos usas el alcohol para escapar de tus emociones y recuerda que eres el único responsable de tu bienestar interior.

Cáncer

Dos de Bastos



Este fin de año te ofrece la posibilidad de parar y reflexionar. No es momento de actuar ni de tomar grandes decisiones, sino de ver todas las posibilidades que pueden abrirse el próximo año. Conecta con tu interior y observa qué te emociona más, en que desearías poner toda tu atención y tu energía, y cuáles son esos sueños que no deseas aplazar más. La manifestación es un proceso que comienza de adentro hacia afuera, así que siembra con fe esas semillas que quieres ver florecer y confía.

Leo

Reina de Copas



La Reina de Copas te invita a conectar con tus emociones y a darte cuenta de que hay un asunto, con tu pareja o tal vez tu madre, que es importante resolver este año que arranca. Anímate a expresar lo que sientes. El corazón te pide que lo liberes de viejos dolores y cargas para que comiences este nuevo ciclo con la libertad y el amor que mereces. Date el permiso de ser vulnerable y de actuar en coherencia con tus emociones. Revisa si llegó el momento de comprometerte con un proceso terapéutico.

Virgo

Cuatro de Oros



Si este año te ha presentado retos económicos o de salud, 2024 te ofrece un cambio y la posibilidad de fortalecer tu conexión con el mundo de la materia. Por un lado, el dinero desea acompañarte y te pide empezar el año organizando muy bien tus finanzas y siendo más consciente de tus gastos. Por el otro, tu cuerpo te invita a fortalecer tu sistema inmune comprometiéndote con hábitos de vida que te ayuden a tener una alimentación más saludable. Baja el ritmo y confía en que tienes todo lo que necesitas.

Libra

El Carro



Comienzas el año con mucha energía y alegría. Aprovecha para enfocar tu mente en lo que deseas y darte cuenta de que la vida te ofrece la posibilidad de abrir las puertas que desees. No intentes controlar los resultados y comprende que puedes hacer tu parte, pero que el último paso siempre lo da Dios. Es un año para viajar, para expandir tu mensaje y para abrirte al éxito, por lo que es clave que tengas claro qué es lo que te hace sentir exitoso y qué tan cómodo te sientes liderando y brillando.

Escorpio

La Justicia



El año comienza dándote la oportunidad de parar y estar contigo. Es un buen momento para analizar cómo fue el 2023 para ti, cuáles fueron tus grandes desafíos y qué enseñanzas te deja. La Justicia aparece para recortarte la importancia de pensar más en ti, de crear un balance entre tu vida laboral y afectiva, y de soltar cargas y responsabilidades que ya no necesitas. En 2024 ponte de primeras y date la oportunidad de cambiar sistemas de creencias que limitan tu potencial y tu belleza.

Sagitario

As de Bastos



Comienzas el año con un gran potencial de manifestación. Tu energía creativa y sexual está muy activa, así que permítele expresarse a través de actividades que te gusten mucho, estando en contacto con las personas que más amas o canalizando nuevas ideas. En 2024 la vida te invita a confiar más en tu poder personal y a permitir que la fortaleza de Dios sea la tuya y te guíe a tomar decisiones alineadas a tu corazón. Sé flexible y recuerda que tu fuego te puede quemar o transformar.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 5 de diciembre.



Luna nueva: 13 de diciembre.



Cuarto creciente: 19 de diciembre.



Luna llena: 27 de diciembre.



