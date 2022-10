Tener el televisor en la alcoba es una práctica muy común de las familias colombianas e, incluso, hay padres que permiten a sus hijos pequeños lo tengan en su habitación. Los expertos señalan que ver televisión en horas de la noche es poco sano.

Le contamos por qué.

Las principales posibles consecuencias tienen que ver con la higiene del sueño. De acuerdo con el Instituto Europeo del Sueño, el peligro no está en tener el aparato en la habitación per se. El lío es que no es ideal ver televisión antes de acostarse, que es inevitable si se tiene el aparato en el cuarto.



"Cuando vemos televisión a oscuras nuestras pupilas se dilatan dejando que entre más luz y entonces el cerebro responde con más inquietud antes de ir a dormir", se puede leer en el sitio web de la organización especializada en trastornos del sueño.

Dormir con la televisión encendida perjudica el sueño. Foto: iStock

El resplandor de la pantalla y el ruido proveniente del televisor aumentan la actividad del cerebro (las neuronas se aceleran) en un momento que debería ser de reposo. Por esta razón, se recomienda leer un libro o escuchar música relajante antes de dormir.

Quedarse dormido mientras ve televisión

De acuerdo con el instituto, los estudios señalan que se altera el ritmo circadiano (ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de EE. UU.).



Es decir, el cerebro no percibe correctamente cuándo es de día o de noche a causa de los estímulos de la televisión que simulan los captados por los seres humanos en horarios diurnos.

"Entonces, cuando dormimos expuestos a la iluminación y sonido del televisor, el cerebro puede activar ciertas funciones no programadas biológicamente para que ocurran durante la noche. La consecuencia será un sueño ligero con despertares frecuentes y un mínimo descanso", reporta el Instituto Europeo del Sueño en su página web.

Esto puede desencadenar trastornos del sueño, pero también puede afectar el diario vivir: irritabilidad, problemas en sus relaciones -especialmente para niños y adolescentes-, depresión, ansiedad, y otras consecuencias a nivel interpersonal y de salud mental.



Así mismo, si no se duerme bien se es más propenso a sufrir condiciones médicas como presión arterial alta, enfermedad del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del riñón, obesidad y diabetes tipo dos, según informa el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

