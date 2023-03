Los problemas para conciliar el sueño son de los más comunes entre las personas. El estrés muchas veces es el causante de que la hora de dormir sea tortuosa.



Por ello, existen múltiples remedios químicos que ayudan a dormir mejor. Sin embargo, según El Confidencial, estas son las mejores infusiones naturales que tienen el mismo efecto.

La valeriana es la más usada para este fin. Las raíces molidas de la planta son las que se usan para preparar la infusión.



Ayuda también a calmar dolores como el de estómago, debido a sus propiedades tranquilizantes. Es perfecta para niños, ya que no es tan fuerte. Aunque se recomienda que no sea consumida por las embarazadas.



La tila y la pasiflora son hierbas comunes a la hora de tratar problemas de sueño. Debido a que no son tan concentradas, es recomendable usar doble ración en adultos.



Es mejor dejar reposar la hierba durante diez minutos en el agua caliente para que se extraigan todas sus cualidades.



¿Por qué son efectivas?

Las hierbas o flores antes mencionadas, además de las demás que tienen los mismos efectos, funcionan como sedantes dentro del sistema nervioso.



Estos compuestos se pueden comparar con los que se utilizan para elaborar medicamentos que tienen los mismos fines: ayudar a conciliar el sueño.



El hecho de que sean orgánicas, presenta una ventaja a su contraparte química. Las concentraciones no son tan altas, por lo que sus efectos secundarios no son tan dañinos.

