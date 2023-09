Hoy, muchos se rinden ante los encantos del té azul, una bebida que, aunque es uy poco conocida en comparación con el té verde o negro, tiene propiedades sorprendentes y un exótico sabor y color, que lo hace llamativo respecto a los otros.

En el mundo digital, los hashtags #butterflypeatea y #butterflypeaflowertea, que hacen referencia al té azul como "infusión de flor de guisante", han generado un gran interés, registrando más de 40 millones de visualizaciones en TikTok. Bajo estas etiquetas, los usuarios comparten videos mostrando diversas recetas, desde limonadas hasta cócteles y fideos, todos ellos teñidos con los pétalos de la planta Clitoria ternatea. Y aunque esta bebida ha cobrado notoriedad en redes sociales recientemente, su historia se remonta a siglos atrás en Asia, donde ha sido valorada tanto por sus beneficios saludables como por su sabor único.

¿Qué es el té azul?

Proviene de la planta Clitoria ternatea, miembro de la familia de las fabáceas, originaria del sudeste asiático. A diferencia del té oolong, que también se conoce como té azul o té semifermentado, esta bebida no contiene cafeína.



Aunque la planta es conocida por sus pétalos de color vibrante, al infusionarse, su tonalidad puede variar entre azules y violetas dependiendo de las sustancias añadidas y el pH del agua. Por eso, recomiendan que se haga con agua mineral o filtrada, para evitar que se alteren sus propiedades por el origen del líquido.

Propiedades y beneficios del té azul

Según Sol Vazquez, licenciada en Nutrición Holística, el té azul es el "paracetamol de la naturaleza", con un sabor similar al té verde, pero con un concentrado poder antioxidante.



Originario de prácticas milenarias, el té azul es altamente valorado por su rica concentración de antioxidantes. Estas sustancias juegan un papel crucial en la protección celular contra los radicales libres, que pueden acelerar el envejecimiento y propiciar la aparición de diversas enfermedades.



“Cuando uno busca elevar sus niveles de energía, disminuir la inflamación, proteger la salud intestinal, mejorar síntomas premenstruales, aumentar el foco y mejorar los estados de ánimo, es cuando más vas a necesitar consumir este alimento-medicina que es el té azul”, sostiene Sol Vásquez, licenciada en Nutrición Holística y especialista en alimentación basada en plantas y medicina funcional, en diálogo con La Nación.

El té azul, una bebida milenaria. Foto: iStock

Un estudio titulado 'La importancia de las antocianinas en la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2' subraya el papel de las antocianinas, un grupo de antioxidantes presentes en el té azul, en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre.



Estas antocianinas estimulan la producción de insulina, la hormona encargada de transportar el azúcar desde la sangre a las células, contribuyendo a un equilibrio saludable y reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2.

Además de las antocianinas, el té azul es rico en polifenoles, vinculados a beneficios cardioprotectores, antidiabéticos y antiinflamatorios. Según Vázquez, esta bebida no aporta proteínas, grasas, azúcares ni fibras, pero sí es fuente de calcio, magnesio, potasio y vitaminas como la A, B y C. Consumirlo puede contribuir a la disminución del colesterol y triglicéridos, factores clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En una profundización sobre sus propiedades, la especialista destaca la presencia del galato de epigalocatequina (EGCG) en el té azul. Este compuesto ha demostrado favorecer la diversidad y salud de la microbiota intestinal, influenciando positivamente en la digestión, la inmunidad, las emociones e incluso en el peso corporal.

Un estudio publicado en el Journal of Pharmacological Reports, titulado 'Clitoria ternatea, una hierba con actividades farmacológicas potenciales', destaca que esta planta, de la cual se extrae el té azul, brinda múltiples beneficios. Mejora la memoria, actúa como ansiolítico en prácticas ayurvédicas, potencia capacidades cognitivas y ofrece propiedades antiestrés, antidepresivas, sedantes, antiinflamatorias y analgésicas.

Preparación y recomendaciones



Prepararlo es sencillo: simplemente hay que verter agua hirviendo sobre los pétalos secos y dejar reposar durante tres a cuatro minutos. Se sugiere consumir dos horas antes o después de las comidas y evitarlo en la tarde para no alterar los horarios del sueño.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que pese a los múltiples beneficios, no se puede exceder su consumo. No es recomendado para niños, mujeres embarazadas o en lactancia, o personas con enfermedades renales o hipertensión.

Finalmente, es esencial mencionar que, si se está tomando medicamentos, se recomienda hablar con un experto en salud debido a posibles interacciones con las características y beneficios de la planta Clitoria ternatea.

Té de flor de colina

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

