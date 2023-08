Frase de la semana: “Si planeas ser algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida”, Abraham Maslow, psicólogo.

Leo

Caballero de Oros



El Caballero de Oros te invita a ir más despacio y te recuerda la belleza que habita en tu capacidad de habitar el presente y contemplar lo simple y lo ordinario. El afán no va a hacer que las cosas pasen más rápido, por el contrario, te llenará de ansiedad y pondrá tu atención en el futuro. Intenta parar un poco y disfruta más del proceso. Tus sueños pueden manifestarse desde una conciencia de gozo, entrega y calma. Anímate a descansar y confía en la abundancia que te rodea.

Virgo

Tres de Espadas



El Tres de Espadas te recuerda que el dolor también es un maestro y te invita a unir el poder de tu mente con tu corazón. Cuando tus pensamientos apoyan cualquier proceso emocional que estés viviendo, todo se hace más llevadero y la luz vuelve a encenderse en tu interior. En estos días mira cómo te estás hablando y qué tanto amor propio hay en tu interior. Elimina palabras y creencias negativas e intenta ser más empático y amoroso. Tus palabras decretan tu realidad.

Libra

La Estrella



La Estrella te invita a activar la fuerza de tu poder y a brillar. No te escondas ni apagues tu brillo por una falsa modestia o la necesidad de encajar. Comparte tu luz con el mundo y anímate a recordar la soberanía que te habita. Es un gran momento para sembrar nuevas intenciones o para recoger la cosecha de proyectos en los que has venido trabajando. Entrega tus dones al mundo y reconoce que la riqueza es tu derecho divino. Es buen momento para pasar tiempo en la naturaleza.

Escorpio

Dos de Espadas



El Dos de Espadas te invita a observar los mecanismos mentales que te hacen dudar de tus decisiones, tus capacidades y tu poder. Hay pensamientos que te están limitando y llenando de ansiedad. Tal vez son creencias que han estado durante mucho tiempo y no te permiten avanzar como quisieras. Ahora es el momento de cambiar esos pensamientos, de afianzar tu camino espiritual y recordar que siempre puedes elegir de nuevo. Deja las dudas y escucha al corazón.

Sagitario

Seis de Oros



El Seis de Oros te invita a compartir tus riquezas y a disfrutar cada vez más de la vida. El dinero te acompaña y cuando te relacionas con su energía desde la confianza y el placer, todo fluye. Por el contrario, si te llenas de ansiedad y empiezas a pensar en cómo harás para pagar tus cuentas, esta frecuencia se bloquea y te llenarás de cargas que pueden afectar tu salud. Elige comunicarte con el dinero desde un lugar más amoroso y verás como cambia tu realidad financiera.

Capricornio

Paje de Bastos



Es una buena semana para iniciar algo nuevo, puede ser un proyecto, un viaje o una nueva relación con tu energía sexual y creativa. El Paje de Bastos te recuerda que a veces es importante ubicarte en una posición de aprendiz, ya que desde ese lugar permites que la vida vuelva a asombrarte. Recuerda que no te las sabes todas y que, cuando sales de esquemas conocidos, todo tu potencial se revela. Explora cosas nuevas que te ayuden a conectar con tu poder y tu sexualidad.

Acuario

El Colgado



Esta semana te pide cambiar tus puntos de vista y recordar que tus opiniones no son verdades absolutas. El Colgado te invita a tomarte un tiempo para ti en el que puedas descansar y observar esas creencias que vienen de tu familia y que tal vez has venido repitiendo de forma inconsciente. Llegó la hora de transformar pensamientos sobre el dinero, el éxito y el amor que no son tuyos y de crear tu propia manera de ver la vida. No viniste a repetir la historia de tus padres.

Piscis

Caballero de Copas



El Caballero de Copas te invita a avanzar en temas emocionales y a seguir el llamado de tu corazón. Es un buen momento para soltar situaciones del pasado y abrirte de nuevo al amor. Toma acción de manera coherente y no permitas que el miedo a repetir viejas historias te paralice. Si aprendiste tus lecciones, estás listo para hacerlo diferente y seguir adelante. Anímate a conocer a alguien o a consolidar poco a poco una relación que comienza. El amor es un regalo, tómalo.

Aries

Nueve de Espadas



La vida te invita a soltar el estrés y a descansar más. Es posible que la preocupación por el futuro y la necesidad de saber cómo saldrán las cosas no te estén dejando dormir bien. La falta de sueño afecta todo tu sistema y hace que veas lo que te sucede de una forma más dramática de lo que realmente es. Intenta abrir espacios para la relajación y el placer. Escribe tus angustias, haz terapia y cambia pensamientos que no te sirven. Desde la calma y la confianza todo se hace más fácil.

Tauro

Nueve de Copas



Es una semana ideal para soltar emociones y relaciones que ya cumplieron un ciclo en tu vida. Permite que lo viejo se vaya para que lo nuevo vuelva a florecer. Observa tus resistencias a este proceso, date el permiso de sentir la tristeza y el dolor y no te aferres a nada ni a nadie. Todo lo que está sucediendo es por un bien mayor. La vida es cambiante y lo único que puedes hacer es fluir con los cambios y abrir tu corazón. Al dejar ir, hay espacio para la sanación, la liberación y el perdón.

Géminis

Dos de Copas



Es una linda semana para afianzar la relación contigo mismo o dedicarle más tiempo a tu pareja. En caso de que estés soltero, el Dos de Copas te invita a trabajar el amor propio y a escuchar tus propias necesidades. Es momento de darte gusto, de pensar en ti y de hacer lo que más amas. Si estás en pareja, es un tiempo para comunicar lo que sientes, fortalecer el vínculo y activar la llama que existe entre los dos. Saca tiempo para tu pareja y hazle sentir lo importante que es para ti.

Cáncer

El Papa



El Papa te invita a sacudir tus resistencias. Hace rato quieres explorar nuevos caminos y abrirte a experiencias distintas que te permitan conectar con tu propósito de vida y tus sueños. Llegó la hora de ser coherente con el pedido de tu corazón y lanzarte a la aventura. No permitas que los miedos o la necesidad de controlar los resultados te detengan. Estás en un proceso sin garantías, que te pide encender la llama de la fe y permitir que la vida misma te vaya mostrando el camino.

Fases lunares agosto 2023

Luna llena: martes 1



Cuarto menguante: martes 8



Luna nueva: miércoles 16



Cuarto creciente: jueves 24

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial