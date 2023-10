¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 8 de octubre?

Frase de la semana: “El agradecimiento es la memoria del corazón”. Lao Tsé, filósofo chino.

Libra

El Mago



Es hora de confiar en tus recursos y ponerte en acción. El Mago te recuerda que te habita un potencial de creación infinito, pero es necesario ordenarte, crear estructuras y cultivar la disciplina para que la energía no se disperse. Confía en que estás listo para lanzarte y que cuentas con la experiencia que se requiere. Aunque aun no sepas qué va a pasar ni tengas garantías sobre el resultado, ten certeza de tu proceso y disfruta de todo lo que se presente en tu camino. Diviértete más.

Escorpio

La Luna



La Luna te invita a ir profundo, a sumergirte en tus emociones y tocar esas heridas que has evitado durante un tiempo, pues es justamente ahí donde la vida te pide poner tu atención en este momento. Cuando llevas luz a esas situaciones que aun están en oscuridad, se abren nuevas posibilidades en tu camino. Hay información ancestral y creencias limitantes que están listas para transformarse, pero primero debes observarlas para que puedas entender su mecanismo de defensa y elijas de nuevo.

Sagitario

As de Espadas



Comprométete con la observación de tus patrones mentales. Observa cuáles son los pensamientos que con más frecuencia vienen a ti, las ideas que alimentas y las palabras que utilizas para decretar tu realidad. El As de Espadas te recuerda el poder de tu mente y te pide entrenarla, a través de la conciencia plena, la escritura y la meditación, para poder vivir de una manera más auténtica. Tus pensamientos pueden hacerte sufrir o pueden ayudarte a despertar del dolor y la ilusión. Tú eliges.

Capricornio

Siete de Espadas



El Siete de Espadas representa la posibilidad de vivir conectado con tu esencia divina y de entender que la voluntad de Dios y la tuya son una sola. Cuando tu mente deja de controlar, elimina pensamientos negativos y se pone al servicio, todo es posible. Este arcano te invita a soltar la ansiedad por el futuro y a confiar en tu camino. Entrega tus dones al mundo y ponte en acción. No aplaces más esos que deseas y recuerda que del cómo y del cuándo siempre se encarga el universo.

Acuario

Reina de Bastos



La Reina de Bastos te pide confiar en el poder que te habita para que puedas actuar de una manera que esté alineada con tu alma. Tu creatividad está muy activa, tan solo necesitas permitir su flujo y poner tus pensamientos y tu energía a su servicio. Hay proyectos y nuevas ideas que quieren venir a través tuyo, pero para escucharlas es clave que estés en un lugar de calma y conexión interior. También es una semana para despertar tu energía sexual y escuchar lo que tiene que decirte.

Piscis

El Juicio



Durante esta semana, escucha el llamado de tu alma. Pon las opiniones de tu familia y tus amigos a un lado, apaga el ruido mental y entra en un espacio de calma que te permita ir muy profundo dentro de ti. Todas las respuestas que buscas están en tu corazón, pero necesitas abrir espacios para el silencio y renunciar a tus juicios para poder escucharlas. Si estás confundido, no busques claridad en lo que otros puedan decirte; ve a ti, espera con paciencia y verás como todo se despejará.

Aries

Dos de Oros



El Dos de Oros te invita a cuidar de tu cuerpo, a ir más despacio y a habitar, a través de la conciencia de tu respiración, el momento presente. Cuando dejas de preocuparte por el futuro y de pensar en el pasado, se abren una infinidad de posibilidades que antes no contemplabas y, además, recuperas tu energía vital. También es un buen momento para organizar tus finanzas, para crear un plan de inversión a largo plazo o una estrategia que te permita salir de deudas muy pronto.

Tauro

El Mundo



El Mundo te recuerda que tú eres el único creador de tu realidad. Estás atravesando un momento de gran manifestación y, por eso mismo, es clave que pongas tu atención en eso que quieres ver florecer en tu vida y dejes de alimentar pensamientos de duda y escasez. Viniste al mundo a realizar todo lo que tu alma te pide, no a sentirte preso o limitado. Aprovecha esta energía para conectar con tus pasiones y ponerte en acción. Conecta con la gratitud, pues al hacerlo, activas la abundancia.

Géminis

El Arcano sin Nombre



El Arcano sin Nombre te pregunta, ¿qué debe morir en ti?, ¿qué estás listo para dejar atrás y qué puedes hacer de manera diferente? La vida te invita a tomarla por completo y a regresar a lo esencial. Es un momento para activar tu valentía interior y animarte a soltar todo lo que te pese, todo lo que no te representa ni te haga feliz. Suelta tus apegos a relaciones, a maneras de ver la vida y de verte a ti. Por miedo al cambio, muchas veces atrasas la dicha que te espera. Muévete.

Cáncer

Tres de Oros



El Tres de Oros te invita a relacionarte con tu cuerpo de una manera más amorosa. No definas tu belleza de acuerdo con los conceptos de la sociedad o bajo la mirada de otros, reconoce la belleza que te habita, háblate bonito, aliméntate mejor, haz ejercicio y despierta tu sensualidad y magnetismo. También es un buen momento para ponerte en acción y comenzar a manifestar proyectos y sueños que son muy importantes para ti. Busca aliados que puedan apoyarte financieramente.

Leo

Reina de Copas



La Reina de Copas te invita a sanar la relación con tu madre, con la energía femenina o con una mujer que ha sido importante en tu camino. Permítete sentir qué emociones aún están estancadas en ti y qué situaciones no has podido resolver con esa persona. Recuerda que todo lo que ves en ella es un espejo de aspectos tuyos que aun no han sido reconocidos. Es un buen momento para hacer terapia, para buscar ayuda, para activar tu intuición y para conectar con tu mundo emocional.

Virgo

El Carro



El Carro te propone soltar la ansiedad y el afán. Por más prisa que tengas de solucionar una situación o avanzar en un proyecto, este tiempo te pide calma y paciencia. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor ni pretender que las cosas sean como tú quieres o se resuelvan en los tiempos que anhelas. Este es un momento para avanzar soltando el control, para cultivar la fe en Dios y dejar de pensar en el futuro. La solución no depende de ti, confía en que sucederá lo mejor.

FASES LUNARES



Cuarto menguante: 6 de octubre.



Luna nueva: 14 de octubre.



Cuarto creciente: 21 de octubre.



Luna llena: 28 de octubre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial