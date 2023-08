Frase de la semana:

"Los cambios son duros al principio, desordenados en el medio y maravillosos al final".

La Casa Dios



La vida te está mostrando que lo que creías que iba a durar mucho tiempo se puede terminar en un instante. Es posible que proyectos que te entusiasmaban se caigan, que relaciones importantes terminen o que cambies de casa o se produzcan sacudones en el trabajo. Esto puede generar inestabilidad y estrés, pero la Casa Dios te recuerda que todo lo que sucede es para un bien mayor. La vida no te está castigando, te está liberando de algo que ya no vibra contigo. Ten fe y paciencia.

Virgo

La Papisa



La Papisa te invita a dedicar un tiempo al cultivo de tu mundo interior. Es momento de descansar y de abrir espacios para ti en los que puedas empezar a gestar nuevas ideas, sueños y proyectos. Medita, escribe, haz terapia, pasa tiempo con la naturaleza o sencillamente deja de escuchar noticias y de darles tanto poder al ruido exterior y a las opiniones ajenas. Reconecta con tu ser y cultiva la paz. También es un buen momento para solucionar temas con tu madre o con tu maternidad.

Libra

​El Ermitaño



El Ermitaño te invita a cultivar la relación contigo, a ser fiel a tu visión y a tu camino. Si te sientes solo recuerda que hay momentos en los que la soledad se convierte en una gran maestra que te muestra todo tu potencial. Al estar contigo puedes descubrir que lo tienes todo y que no necesitas de nadie para ser feliz, maduras y te haces responsable de tu bienestar interior. También es un buen momento para viajar, cambiar hábitos y permitirte llevar la vida que deseas.

Escorpión

El Loco



Es una semana para confiar en tu genialidad y seguir adelante. La energía de agosto te pide quitarte mascaras y dejar las cargas atrás, es momento de aligerar el viaje y de darte el permiso de realizar eso que más deseas. Anímate a soltar estructuras que ya no necesitas, creencias limitantes, hábitos que te desordenan y relaciones que no te honran. Es el momento de hacerlo distinto, con más libertad, certeza y alegría. Sé fiel a tu corazón y lánzate a nuevas aventuras.

Sagitario

La Justicia

​

La Justicia te invita a balancear con sabiduría tu mundo personal y profesional, tu energía femenina y masculina, así como el tiempo que dedicas al trabajo y el que empleas para el ocio y el descanso. A veces te llenas de cosas y sientes que lograr este balance es imposible. A veces pareciera que no puedes parar, pero todo está en ti. Es clave que cambies creencias que no te ayudan en este proceso y que, poco a poco, vayas encontrando la armonía y la libertad que buscas y necesitas.

Capricornio

​El Arcano sin Nombre



Se avecinan cambios y es clave que aprendas a fluir con ellos. Confía en que todo sucede para tu bien, así en el momento no puedas comprenderlo. Tu ego querrá confundirte, hacerte pelear y luchar contra lo inevitable, pero eso solo te traerá sufrimiento. Elige escuchar a tu alma y entrégate al flujo de la vida, permite que se acabe lo que ya cumplió su ciclo y que las personas que no vibran contigo salgan de tu vida. Vive el proceso, siente el dolor si es necesario, pero no te resistas.

Acuario

El Papa



El Papa te invita a atravesar un puente entre el mundo que conoces y un mundo nuevo que tu alma desea explorar, pero que ahora no te ofrece ninguna garantía. Y justamente ahí radica lo maravilloso de este momento: en tu capacidad de confiar y dar al paso a lo desconocido con fe. Reconcíliate con la incertidumbre y acepta que no tienes que saberlo todo para poder actuar. Sé coherente con el pedido de tu corazón y suelta esas creencias y emociones que te pueden estar limitando.

Piscis

​La Fuerza



La Fuerza te invita a entender que ser fuerte y poderoso no tiene nada que ver con hacer fuerza, con protegerte o con luchar, por el contrario, lo verdaderamente fuerte está en tu capacidad de ser vulnerable, de fluir y de confiar. Tu poder interior viene de la expresión de la divinidad en ti y, cuando conectas con él, eres capaz de realizar todo lo que te propongas. Además, es un buen momento para activar tu fuerza creativa y observar cómo te estás relacionando con tu sexualidad.

Aries

El Emperador



Agosto renueva tu energía y va despejando el camino. Es una semana para centrarte en ti y afianzar tu poder. Con la mente clara puedes ordenar tu mundo material, salir de deudas y centrarte en lo que viene. El Emperador te invita a activar tu energía masculina para estructurar tu vida desde un lugar más auténtico, poner límites y hacer lo que sabes que tienes que hacer. No aplaces más la toma de una decisión importante, ponte en acción y confía en que el dinero te acompaña.

Tauro

Templanza



Comienzas este mes con la posibilidad de sanar situaciones del pasado, enfrentar un duelo o comunicar algo que aún no has podido expresar. Es un lindo momento para limar viejas asperezas con familiares y amigos, y para perdonarte por situaciones que ya pasaron, pero que tal vez siguen haciendo ruido. Una energía sanadora y liviana te rodea, y cuentas con el apoyo de tus ángeles. Pide ayuda al cielo siempre que la necesites, recuerda que no estás solo y que la divinidad camina contigo.

Géminis

El Colgado



El Colgado te invita a cambiar tu mirada y a soltar resistencias internas y estructuras de pensamientos que no te permiten avanzar. Date cuenta de qué hábitos no te están apoyando ni permitiendo que tengas mejor relación con el dinero y la salud. Para que puedas volver a conectar con tu poder creativo es clave cultivar la disciplina en la vida diaria. También es un buen momento para meditar y para revisar qué creencias de tu familia estás repitiendo, para que puedas hacerlo distinto.​

Cáncer

​La Rueda de la Fortuna



En agosto, la vida se sigue moviendo, mostrándote que es probable que posibilidades que antes no imaginabas se materialicen en tu vida. Es un tiempo para crear de adentro hacia afuera y para trabajar con el observador interno. No te identifiques con la dualidad del mundo ni con tus pensamientos contradictorios. Tú no eres tu sistema de creencias, pero este sí determina tu realidad. Aprovecha esta energía para cambiar tus pensamientos y vivir con más presencia, calma y gozo.

FASES LUNARES AGOSTO 2023

Luna llena: martes 1



Cuarto menguante: martes 8



Luna nueva: miércoles 16



Cuarto creciente: jueves 24

