Frase de la semana: “Nadie puede y nadie debe vivir sin amor”, Fito Páez.

Tauro

As de Bastos

Esta semana te pide confiar en ti y en el poder que te habita. Tienes dones y recursos que están listos para salir a la luz. Tu trabajo te pide explorar nuevos caminos, tu creatividad está muy activa y proyectos emocionantes pueden aparecer sin que tú hagas ningún esfuerzo. Centra tu energía en lo que es más importante para ti ahora y no te distraigas en actividades cotidianas que te drenan y dispersan el compromiso con tus sueños. Conecta con tu sexualidad y disfruta de ella.

Géminis

La Fuerza

Estás atravesando un momento en el que te sientes seguro, poderoso, saludable y muy activo. La vida te presenta nuevas oportunidades, pero tú tienes que elegir a qué le apuestas en este instante, qué te mueve y qué es más amoroso para ti. Expresa tu verdad y afianza el amor propio, confía en tu intuición y no pierdas tiempo escuchando las opiniones de los demás. La Fuerza te invita a realizar acciones creativas que despierten el gozo, la sexualidad y la creatividad dentro de ti.

Cáncer

Nueve de Bastos

La vida te invita a rendirte y a soltar cargas. Es un buen momento para observar de qué manera te estás relacionando mental y emocionalmente con tu trabajo. ¿Estás fluyendo y confiando o, por el contrario, estás haciendo esfuerzo y luchando para llegar a ciertos objetivos? ¿Te estás definiendo desde tu trabajo o comprendes que tan solo es una extensión más de tu ser y que tu hacer en el mundo no te define? Ve adentro y encuentra las respuestas. Es hora de hacerlo diferente.

Leo

Cinco de Espadas

El Cinco de Espadas te invita a cambiar una manera de pensar que no te está ayudando en este momento de tu vida. Revisa cuáles son esos pensamientos que aún alimentas sobre ti, el dinero, el trabajo, el mundo y Dios. Date cuenta de cuántos años llevas cargando ese sistema de creencia y de qué manera has proyectado una realidad basada en unas ideas que no te representan. Aunque esto sea incómodo y doloroso, no huyas, enfréntate a tus miedos y elige comenzar a cultivar otras creencias.

Virgo

Rey de Bastos

El Rey de Bastos te invita a ponerte en acción y a materializar los sueños que están en tu corazón. Llegó la hora de moverte, de crear un plan viable, de organizarte y, sobre todo, de creer en ti. Confía en qué estás listo para dar el paso siguiente. Activa tu liderazgo y tu energía masculina para poder realizar lo que el alma te pide con gozo y sin esfuerzo. Aprovecha este potencial de manifestación. También es un buen momento para gestar una obra o un proyecto creativo.

Libra

Cuatro de Copas

Es una semana ideal para tener esas charlas con tu pareja que ya no dan más espera. Hay dinámicas en la relación y hábitos cotidianos que no están funcionado desde hace rato. Es hora de salir de la rutina, de expresar lo que sienten y de crear nuevos compromisos. Detrás de la crisis habita la oportunidad de hacerlo diferente, de volver al amor y de reactivar la pasión. Es clave que equilibren las cargas y que tengan más espacios para ustedes que les permitan conectarse de nuevo.

Escorpión

Paje de Oros

El Paje de Oros te invita a tomar una decisión financiera importante. Para lograrlo, necesitas tener toda la información que necesitas a la mano, estudiar los pros y los contras de tu futura inversión y asesorarte de un experto. No hay ningún afán, así que tómate el tiempo que requieras. Es clave que no te llenes de ansiedad y que puedas tomar una decisión desde tu corazón. Cuando mueves el dinero con dicha y gratitud, este regresa a ti multiplicado. Por otra parte, aliméntate con más conciencia.

Sagitario

Caballero de Copas

Es una semana para depurar tus emociones, expresar lo que sientes y animarte a procesar viejos dolores o duelos enquistados. Es tiempo de desapegarte de una relación, de dejar ir sentimientos tóxicos y de animarte a ser vulnerable. Perdona lo que pasó, sé compasivo contigo y con los demás, y trátate con cariño. Escucha tus necesidades y haz únicamente lo que te haga sentir bien. Diles no a esos compromisos o personas que no quieres en este instante de tu vida y céntrate en ti.

Capricornio

Siete de Oros

No es momento de juzgar los frutos de tu trabajo. El Siete de Oros te pide tener fe y paciencia, haz hecho lo que te corresponde con compromiso y seriedad, y ahora solo tienes que esperar a que todo termine de acomodarse para comenzar a disfrutar de la cosecha que sembraste. Si no estás feliz en tu trabajo, tal vez llegó la hora de tomar una decisión que, aunque te sacuda, te conduzca a un trabajo que esté más alineado contigo. Recuerda darte tu valor y no temas pedir el dinero que mereces.

Acuario

Dos de Bastos

Estás comenzando un momento ideal para crear algo nuevo o gestar proyectos y sueños que has estado aplazando. Aprovecha esta energía para dejar fluir tus ideas y confiar en la creatividad que te habita. Aun no es el tiempo de actuar y de salir a la luz, es un tiempo de cosechar con paciencia eso que quieres manifestar próximamente en tu vida. Los estudios y viajes están muy bien aspectados. Prepárate, asiste a talleres, lee sobre lo que más te guste y amplia tus conocimientos.

Piscis

Diez de Oros

El Diez de Oros te pide sanar una información sobre el dinero y la salud que ha estado presente en diferentes generaciones de tu familia. La buena noticia es que tú no tienes que repetir la historia de tus ancestros ni proyectar enfermedades o necesidades materiales por una lealtad familiar inconsciente. Ahora cuentas con los recursos necesarios para transformar esa información y hacerlo diferente. Esto traerá muchas bendiciones y abundancia a tu vida, y te permitirá sentirte más libre.

Aries

El Arcano sin Nombre

Las situaciones que puedan presentarse esta semana en tu familia o trabajo te piden ser muy autentico y honesto. Necesitas tomar decisiones radicales que te ayuden a cerrar un ciclo que ya no da para más y salir de viejos patrones que te tienen abrumado. Activa la energía de la valentía y confía en el llamado de tu alma. Es tiempo de quitarte cargas, lastres y responsabilidades que no te corresponden. Cuida de tu cuerpo, de tus huesos y observa qué emociones retienes en la espalda.

FASES LUNARES JUNIO 2023

Luna llena: 4 de junio



Cuarto menguante: 10 de junio



Luna nueva: 18 de junio



​Cuarto creciente: 26 de junio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial