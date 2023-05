Frase de la semana: "El yoga es la práctica de silenciar la mente", Patanjali.

Tauro

La Fuerza

La aparición de La Fuerza te recuerda que ya estás listo para comenzar un ciclo de vida más alegre, fluido y tranquilo. Es importante que termines de cerrar situaciones emocionales que aun pueden estar haciendo ruido y te animes a expresar lo que sientes. Comunica tu verdad y suelta las demandas que los demás han puesto en ti. Recuerda que la felicidad de tus seres queridos no depende de ti. Es una semana para cultivar el amor propio, activar tus pasiones y afianzar tu poder personal.

Géminis

La Papisa

Las situaciones que estás viviendo en este momento son un regalo de la vida. Estás atravesando un tiempo en el que has podido volver a ti, has recuperado tu salud y tu energía, y has podido contemplar tus prioridades con más claridad. Ahora sabes qué es lo que realmente deseas hacer. Has dejado de temerle al futuro. Además, le has dado valor a tu trabajo y estás gestando obras y proyectos importantes. Continúa afianzando tu mundo espiritual y dándote los espacios que necesitas.

Cáncer

El Mago

El Mago te recuerda que cualquier cosa es posible. Tienes un inmenso potencial de manifestación contigo, pero necesitas confiar en ti y emplear sabiamente tus recursos internos y tu energía. Es un buen momento para ordenarte y crear un plan claro que te ayude a materializar tus deseos. Necesitas disciplina, entusiasmo y practicidad. No te distraigas, llegó la hora de ponerte en acción y de hacer lo que te corresponde. Intenta alimentar pensamientos positivos y disfrutar el proceso.

Leo

Caballero de Bastos

El Caballero de Bastos te invita a conectar con tu espíritu aventurero y a salir de tu zona de confort. La rutina te puede estar oprimiendo y tantas responsabilidades pueden drenar tu energía y afectar tu salud y tu entusiasmo. Vuelve a sentir pasión por la vida, dedica tiempo a hacer lo que más te gusta y permite que la creatividad se exprese a través de tu trabajo. Haz lo que el alma te indique sin pensar en el resultado. Es un buen momento para viajar y para explorar tu sexualidad.

Virgo

La Estrella

Poco a poco has ido sembrando nuevas creencias, soltando viejas emociones y dolores, y volviendo a recuperar la relación contigo mismo. Ahora, una nueva realidad se abre ante tus pies. La abundancia de la madre tierra te protege y te sostiene para que puedas realizar lo que más amas sin complicaciones. El dinero que necesitas llega a ti y vuelves a sentir tu cuerpo lleno de salud y de energía. Las terapias holísticas y las esencias florales te apoyan amorosamente durante este ciclo.

Libra

El Sol

Es una semana para disfrutar de la vida, brillar y compartir con tus seres queridos. Por un lado, El Sol te invita a reconocer la abundancia que te rodea y a afianzar tu conexión con Dios. Te pide asumir tu luz y tu sombra para poder verte como un ser completo y soberano. Pero por otro, su aparición te indica que es momento de solucionar situaciones con tus hermanos o amigos más íntimos y animarte a ver el espejo que ellos te muestran. Sé empático y ayuda a quienes más lo necesitan.

Escorpio

Siete de Espadas

Estás atravesando un momento de incertidumbre en el que se te pide pensar antes de actuar. No te aceleres ni tomes decisiones movido por impulsos emocionales. Esta semana cultiva la paciencia y la calma, y observa muy bien qué parte de ti está eligiendo ciertas situaciones que vuelven a repetirse o que no dejan de ser incomodas y difíciles para ti. Date un tiempo para reflexionar y estar en silencio. No huyas de lo que sientes y recuerda que tienes el poder de cambiar tus pensamientos.

Sagitario

Cuatro de Copas

El Cuatro de Copas te invita a salir de situaciones emocionales que agotan y te aburren. Es un tiempo para volver a ti y ver el panorama completo. Necesitas recuperar tu energía y ampliar tu visión. Confía en que todo lo que está sucediendo es para tu bien y que nuevas posibilidades, experiencias y personas aparecerán en tu vida. Si estás en pareja, es hora de salir de la rutina y avivar la llama de la pasión. Cambien sus hábitos y salgan de estructuras que ya no los hacen felices.

Capricornio

El Emperador

Esta semana vuelves a sentir tu poder y tu pasión. Es como si tu alma volviera a ti y todo se acomodara de nuevo. Pero en realidad, no estás regresando a lo mismo. Lo viejo quedó atrás y ahora puedes asumir los desafíos de la vida con otra perspectiva y con más confianza. Estás listo para hacerlo diferente y llevar una existencia más abundante y gozosa. Activa tu poder personal y no temas poner límites cuando sea necesario. Nuevas oportunidades laborales pueden abrirse para ti.

Acuario

Nueve de Copas

El Nueve de Copas te recuerda que todos tus sueños son posibles y que, cuando dudas de ellos, lo único que haces es atrasar el proceso de manifestación. No te llenes de presiones ni le des poder a las demandas que tus seres queridos a veces te imponen. Permite que tu corazón drene dolores y miedos que no le permiten cultivar la paz y la confianza que necesita. Esta semana abre espacios para ti, medita, escribe y escucha tus necesidades. Comprométete a hacer lo que sea más amoroso para ti.

Aries

El Juicio

El Juicio te invita a soltar tus indecisiones y a comprometerte con tu propósito de vida. Te pide dejar de juzgar el llamado que tu alma te hace en este momento y fortalecer tu confianza en Dios. Es un tiempo para sanar, para soltar cargas, para resolver situaciones familiares o perdonar a tus seres queridos. Da las gracias por lo aprendido y deja que lo que ya no vibra contigo salga de tu vida. El camino se está aclarando, pero el primero paso lo debes dar tú. ¡Ánimo!

FASES LUNARES MAYO 2023

Luna llena: 5 de mayo



Cuarto menguante: 12 de mayo



Luna nueva: 19 de mayo



​Cuarto creciente: 27 de mayo

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial