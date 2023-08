Frase de la semana:



“Si cada uno barriera el patio de su casa, tendríamos un mundo más limpio”. Madre Teresa de Calcuta

Virgo

As de Copas



El As de Copas te invita a entrar en coherencia con el pedido de tu corazón, a sanar situaciones emocionales del pasado y a perdonarte por tus aparentes errores, los cuales solo son lecciones para aprender. Es posible que estés pensando mucho y llenándote de dudas, pero tu corazón sabe qué deseas y cómo lograrlo. Observa tus miedos y date cuenta de qué te están protegiendo y de qué manera los sigues conservando como una manera de resistirte al cambio. Elige el amor. No hay nada que temer.

Libra

Cuatro de Copas



Es posible que ciertas dinámicas en tu relación de pareja tengan que cambiar. Hay rutinas y hábitos que los están agotando y que solo traen estrés, incomprensión y aburrimiento. Es momento de tener una charla honesta en familia y de llegar a nuevos acuerdos que les permitan encender la chispa de la pasión y sentirse más libres y ligeros. No te llenes de negatividad, todo puede cambiar y mejorar, pero necesitas poner de tu parte y darle prioridad a tu vida en pareja en este momento.

Escorpión

Reina de Espadas



La Reina de Espadas te invita a renunciar a tus juicios y te recuerda que estos te alejan del amor. Observa qué juzgas en los demás, porque son aspectos que aun no has podido integrar de ti. Date cuenta también de cómo es la relación contigo mismo, cómo te hablas y qué pensamientos cultivas a diario, pues estos están creando tu realidad a cada instante. Intenta ser más empático y trátate con más cariño. Cambia los pensamientos limitantes y negativos que te empequeñecen.

Sagitario

As de Oros



La frecuencia de la abundancia, el dinero y la salud está contigo. Tu cuerpo se siente vital y tu energía está alta para que puedas enfocarte en lo que es más importante en este momento. Es clave que te reconozcas como el cocreador de tu destino y elijas qué deseas manifestar y dónde quieres poner tu tiempo y tu energía. Cuida tu vibración y aléjate de personas negativas y envidiosas que solo buscan mermar tu luz. El As de Oros te recuerda que invertir en ti siempre te dará frutos.

Acuario

Cinco de Espadas



El Cinco de Espadas te recuerda que no vale la pena enfrascarte en discusiones innecesarias que te roban tu paz. Tu punto de vista es solo una opinión y no una verdad absoluta, elige bien tus batallas y no te desgastes. Por otra parte, este arcano te invita a cambiar creencias y a comprometerte con tu camino espiritual realizando alguna practica de meditación diaria, leyendo libros que expandan tu conciencia o asistiendo a retiros. Cuando tu mente está en calma, todo es posible.

Piscis

El Carro



El Carro te invita a vivir bajo tu propia definición de éxito para que puedas tener una existencia plena y muy gozosa. Deja ir todas tus dudas y confía en que la voluntad de Dios y la tuya son una sola y que, cuando te mueves desde la coherencia de tu corazón, todo es posible. No intentes controlar el proceso, suelta las riendas, enfoca tu intención y confía en que las cosas se darán en el tiempo que tu alma necesita. Además, es un buen momento para viajar y expandir tus horizontes. ​

Aries

​Ocho de Oros



Es posible que esta semana muchos de tus proyectos comiencen a manifestarse o que alcances logros por los que has venido trabajando hace tiempo. Tal vez un negocio se concrete o recibas un dinero que estabas esperando. Es importante que confíes en tu camino y celebres la disciplina y compromiso que has tenido contigo. La vida te sostiene en infinito amor y la energía de la abundancia te rodea. Por otra parte, cuida de tu salud, haz ejercicio y aliméntate cada vez con más conciencia.

Tauro

​Caballero de Bastos



El Caballero de Bastos te invita a soltar el control y a cambiar de dirección. Hay algo en tu vida creativa, laboral o sexual que te pide una trasformación, hay estructuras que no se sostiene más y maneras de realizar las cosas que te están llenando de estrés y agotamiento. Observa de qué manera puedes hacerlo distinto, con más gozo, fluidez y libertad. Suelta cargas y recuerda que no tienes que hacer esfuerzo y luchar para conseguir tus sueños. Confía y diviértete más.

Géminis

​Cinco de Oros



El Cinco de Oros te recuerda que la vida es cambiante y que, en lo que parece más estable, también habita la inestabilidad. Tu salud puede cambiar de un momento a otro, al igual que tus finanzas y el lugar donde habitas. Reconcíliate con la incertidumbre y confía en que todo lo que sucede en tu vida es para tu mayor provecho y libertad. Este arcano también te invita a buscar tratamientos alternativos y holísticos para sanar cualquier enfermedad o situación con tu cuerpo.

Cáncer

​Tres de Oros



El Tres de Oros te invita a tomar acción desde una intención enfocada. Puede ser buen momento para invertir en ti, en un proyecto o en la remodelación de tu casa u oficina. Las asociaciones están muy bien aspectadas y trabajar con socios que te apoyen en la manifestación de un sueño puede ayudar a que las cosas suceden más pronto de lo que esperas. Toca puertas y únete con personas positivas y honestas que te aporten en este momento. Los cambios de look también te favorecen.

Leo

​El Ermitaño



Esta semana te invita a pasar un tiempo contigo mismo. Es hora de abrir espacios para ti, para relajarte, meditar, planear nuevos proyectos o dedicarte a hacer lo que más te gusta. Cuando eres capaz de escuchar tus necesidades, todo a tu alrededor gira en armonía. El Ermitaño te pide tener fe en tu camino y recordar que, si tu luz interior está encendida, nunca podrás experimentar soledad o sentirte perdido. También es buen momento para solucionar temas con tu padre o abuelo.

FASES LUNARES AGOSTO 2023

Luna llena: martes 1



Cuarto menguante: martes 8



Luna nueva: miércoles 16



Cuarto creciente: jueves 24

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial