Frase de la semana:

"Planta tus propios jardines y decora tu propia alma, en lugar

de esperar a que alguien te traiga flores”. Jorge Luis Borges

Acuario

Caballero de Copas

El Caballero de Copas te invita a salir de un lugar emocional en el que te encuentras estancado. Es momento de dejar de pensar tanto en lo que pasó para que puedas

sanar, perdonar y seguir adelante. La vida te pide aceptar lo que sucedió. Toma el aprendizaje que te dejó esa situación para que puedas atraer una relación

de pareja distinta o consolidar la que tienes desde un lugar de mayor libertad.

También es una semana para viajar o definir un tema relacionado

con una mudanza.

Piscis

Rey de Espadas

Esta semana te pide definir algo importante para ti y en lo que has venido pensando durante un tiempo. El Rey de Espadas te invita a elegir con amor y certeza. Su energía te ayuda a observar en qué momento utilizas su espada para juzgarte o criticar a los demás. En qué situaciones tu ego te domina y en cuáles callas lo que piensas y cedes tu poder. Observa qué pensamientos alimentas y qué tanto estás cultivando tu mundo interior. La escritura y la meditación son grandes aliados.

Aries

El Emperador

Es buen momento para seguir organizando tu mundo material y consolidar hábitos financieros que te permitan vivir con más calma y confianza. La energía de El Emperador te pide activar tu fuerza masculina y realizar acciones que te ayuden a lograr lo que más quieres en este momento de tu vida. Busca opciones, habla con quienes puedan ayudarte, cambia tus estructuras, pon límites o activa tu liderazgo. No es tiempo de esperar, es tiempo de moverte y buscar soluciones.

Tauro

As de Copas



El As de Copas te pide conectar con tu intuición, para lo cual es necesario que aprendas a observar en qué momentos tu ego interviene para hacerte dudar de respuestas o soluciones que dentro de ti están muy claras. No le temas a tu intuición; por el contrario, realiza prácticas de meditación, visualización o contemplación que te ayuden a activarla. Recuerda respetar tus emociones para que puedas escuchar lo que tu corazón necesita de ti. Abre espacio para hacer algo que te apasione.

Géminis

Reina de Oros



La Reina de Oros te invita a sanar la relación con tu cuerpo y a observar cómo te ves a ti mismo, qué te estás diciendo y qué tanto juzgas tu trabajo. Aprende a amarte, cuida mejor de tu cuerpo, haz ejercicio y crea hábitos de vida más sanos que te ayuden a tener más vitalidad y energía. Aprovecha esta semana para observar en qué momentos asumes cargas laborales que no dejan espacio para nada más. Disfruta de tu trabajo sin obsesionarte y aprende a decir no y a descansar.

Cáncer

Cinco de Bastos



La energía de esta semana te invita a trabajar en equipo con alegría y sabiduría. Es clave que te des tu lugar en el trabajo y que pongas límites sanos, pero también es importante que seas un buen líder, que delegues de manera oportuna y que aprendas a comunicarte mejor con tus compañeros de trabajo, con tus seguidores o con tus clientes. Es sustancial que tu mensaje se exprese con autenticidad para que otros puedan recibir con claridad tu propuesta, tus productos o tu guía.

Leo

La Estrella



La Estrella te pide confiar en ti y entregarte a la vida que te sostiene. Su energía te invita a sembrar eso que realmente quieres ver florecer, pero te recuerda que el día de la siembra no es el día de la cosecha. Cultiva la paciencia y el amor, haz tu parte y no pretendas controlar ni acelerar los resultados. Es hora de comenzar a gestar la abundancia que quieres experimentar, esa relación que anhelas o la posibilidad de tener un trabajo que esté más alineado contigo. Todo es posible.

Virgo

El Colgado



El Colgado te ofrece la posibilidad de salir de patrones familiares y viejos hábitos de vida, para hacerlo diferente. Te pide ser valiente para darte cuenta de que no viniste al mundo a hacerlo como tus padres lo esperan o como la sociedad lo impone. Estás aquí para hacerlo a tu manera, pero necesitas cultivar la confianza y creer más en ti. Aprovecha estos días para voltear tu mirada y soltar cargas y amarres que ya no necesitas. Algo nuevo quiere nacer a través tuyo, permítelo.

Libra

​Rey de Copas



Es una semana ideal para definir cómo te sientes y qué quieres en tu relación de pareja o en un proyecto que amas y que ahora te pide un cambio. El Rey de Copas te invita a cultivar la madurez emocional y a escuchar con calma lo que sientes para que puedas ser honesto contigo, con tu pareja o con tu equipo de trabajo. Deja que el corazón te guíe y te ayude a tomar las decisiones que necesitas. Por otra parte, este arcano te pide revisar cómo está tu relación con el alcohol.

Escorpión

​La Luna



La Luna te invita a nutrirte mejor. Observa con qué alimentos, pensamientos y emociones te estás nutriendo y elige únicamente los que sean amorosos. Es hora de dejar la negatividad atrás y de conectar con el amor propio. Necesitas pensar más en ti y cuidarte mejor. También es un gran momento para realizar prácticas que te ayuden a despertar tu intuición. Ponles atención a tus sueños nocturnos. Hay una información importante que tu subconsciente quiere comunicarte.

Sagitario

​Seis de Bastos



Estás atravesando una semana de brillo laboral, en la que nuevas oportunidades y proyectos pueden presentarse. Aprovecha esta energía para conectar con tus sueños y abrirle los brazos al éxito. Asume tu poder y no temas sentirte victorioso ante el mundo. El Seis de Bastos te pide vivir este momento con gratitud y elegir bien tus nuevos movimientos. Recuerda que si escoges lo que es más amoroso para ti y no lo que otros dicen que te conviene, estarás en el camino correcto.

Capricornio

El Diablo



La energía de El Diablo te invita a verte en tu totalidad y a integrar tu sombra, esos aspectos que aún consideras erróneos o peligrosos de ti. En términos laborales, augura la posibilidad de cerrar buenos proyectos o de firmar un mejor contrato que te permita tener condiciones económicas más favorables y sentirte más valorado. Es una semana para tomar tu poder, disfrutar de tu sexualidad y afianzar tu visión en una empresa o una relación. No te quedes callado, di lo que sientes

FASES LUNARES FEBRERO 2023

Luna llena: domingo 5

Cuarto menguante: lunes 13

Luna nueva: lunes 20

Cuarto creciente: lunes 27



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial