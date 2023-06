Frase de la semana: “La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces”, Octavio Paz.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna

Nuevas posibilidades aparecen en tu camino. El segundo semestre del año se presenta ante ti con una energía fresca y renovada. Si aprendiste las lecciones de todo lo que te sucedió a comienzos del año, estarás listo para seguir adelante. Este arcano te pide afianzar tu conexión espiritual y atravesar las dudas que a veces te llenan de ansiedad. Intenta ir al centro y activar tu observador interno. No te identifiques con nada de lo que sucede ni juzgues los acontecimientos. Habita el presente.

Leo

Seis de Copas

La energía de este arcano envuelve tu semana de calma y dulzura. Te pide expresar tu amor sin condiciones y dar gracias por todas las bendiciones que hay en tu vida en este momento. Te invita a tomarte unas vacaciones y a hacer lo que más te gusta, pero por otra parte también te ofrece la oportunidad de revisar heridas que se gestaron en tu infancia y que aún siguen haciendo ruido. Date cuenta de qué información emocional recibiste de niño para que puedas comenzar a sanar.

Virgo

El Mago

El Mago te invita a ponerte en acción. Su vibración te llena de entusiasmo y de certeza, y te da la energía que necesitas para llevar a cabo nuevos planes y proyectos. No caigas en la tentación de pensar que aún no estás listo para dar este importante paso o que te falta experiencia. Con lo que tienes y con lo que sabes, llegó el momento de moverte. Ordena tu rutina, abre espacios, crea un plan viable y haz lo que te corresponde. Recuerda disfrutar el proceso y tener paciencia.

Libra

Paje de Oros

La frecuencia de este arcano te invita a cambiar tus hábitos y a salir de la rutina. Esta semana es ideal para realizar un viaje corto, estar en la naturaleza o emprender una nueva aventura que te ayude a liberar el estrés y a soltar cargas acumuladas. También es un buen momento para tomar una decisión con respecto al dinero y moverlo con sabiduría. Escucha a tu cuerpo, descansa más, aliméntate mejor y haz ejercicio, esto te ayudará a tener más vitalidad y a sentirte más saludable.

Escorpio

La Luna

Es una semana para sentir y fluir con tus emociones. Atraviesa esta posible noche oscura del alma con fe y ten la certeza de que detrás de lo que estás viviendo hay bendiciones escondidas que pronto verás en tu camino. La Luna te invita a conectar con tu energía femenina para que puedas activar tu intuición y descubras dones que están esperando por ti. Es un tiempo para cuidarte, amarte y estar en calma. Ponles atención a tus sueños nocturnos, tienen importantes mensajes para ti.

Sagitario

El Sol

El Sol te pide recordar que eres magnético y que tu luz y tu poder son inmensos. Esta semana olvídate de los asuntos que tienes que resolver, deja tu historia a un lado y disfruta de la vida tal y como se presenta. Date cuenta de que cuando te alineas con la versión más elevada de tu ser, todo llega a ti y tu camino se hace más ligero y amable. También es un buen momento para hacer de tu espiritualidad una experiencia real en tu vida cotidiana y para abrirte a una mayor prosperidad.

Capricornio

Rey de Copas

El Rey de Copas te invita a hacerte cargo de tus emociones y de las expectativas que has puesto sobre tu pareja, tu familia o tus amigos. Te recuerda que el amor no juzga ni pone condiciones. Actúa con madurez y date cuenta de que los demás no tienen por qué actuar ni ser como tú quieres. Expresa lo que sientes y observa si puedes aceptar a los demás tal y como son. Esto no significa dejar de poner límites, significa ser muy honesto para saber qué estás dispuesto a hacer y qué no.

Acuario

Cinco de Copas

El Cinco de Copas te invita a elegir de nuevo el amor. Llegó el momento de dejar viejos dolores atrás, de llevar luz a heridas que aún están abiertas y de perdonar. Tu corazón te pide coherencia y libertad. Ponte en marcha y haz lo que tengas que hacer para sanar. Esta energía también te invita a confiar en tus sueños y cultivar la determinación y el optimismo. Los viajes o los retiros espirituales están muy bien aspectados y pueden ayudarte a recuperar tu energía y a enfocarte en lo nuevo.

Piscis

Ocho de Oros

El Ocho de Oros te augura una semana estable y en calma. Vienes de unos meses complejos y es hora de descansar, disfrutar de la vida y dar gracias por lo que tienes. En términos de salud es posible que comiences a sentirte más fuerte y que tu energía vital aumente. Es clave que te alimentes con conciencia y que confíes en las señales de tu cuerpo. También es un buen momento para invertir en algo que amas o donar parte de tu dinero a una causa social que está en tu corazón.

Aries

Caballero de Espadas

Es una semana para ponerte en acción y confiar en que cuentas con todo lo que necesitas para hacer realidad un proyecto o sueño. Este arcano te invita a soltar la ansiedad, la terquedad y las dudas, y a poner tu mente al servicio del corazón. No luches contra los retos del camino. Enfoca el poder de tus pensamientos en eso que deseas. Observa en qué momentos te vuelves controlador e intenta mantener una actitud receptiva. Cuando se presenten desafíos, ve a tu corazón y respira lento y profundo.

Tauro

Siete de Bastos

El Siete de Bastos te invita a ver los posibles obstáculos que se presenten en tu trabajo y en tu relación de pareja con otros ojos. Intenta evitar discusiones innecesarias y ponte en el lugar de la otra persona. Expresa lo que sientes y no te guardes tus emociones ni reprimas la rabia. Esta energía también puede despertar tu lado más creativo, así que abre espacios para hacer lo que más te gusta. La vida te está dando la oportunidad de salir de viejos patrones y hacerlo distinto.

Géminis

Paje de Copas

El Paje de Copas te invita a tomar decisiones que estén en coherencia con tus emociones. No pienses en qué te dará más dinero o qué les gustará más a tus seres queridos, no busques la aprobación afuera. Confía en ti y haz lo que te haga sentir bien, lo que te dé paz y te ayude a vivir más tranquilo. También es un tiempo para ser vulnerable y animarte a decir lo que sientes a tu pareja o a un amigo cercano. Expresa tu verdad sin buscar una reacción específica en el otro y libera al corazón.

FASES LUNARES JUNIO 2023



Luna llena: 4 de junio



Cuarto menguante: 10 de junio



Luna nueva: 18 de junio



​Cuarto creciente: 26 de junio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial