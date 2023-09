Frase de la semana: “Tu espacio sagrado es donde puedes encontrarte una y otra vez”, Joseph Campbell, escritor.

VIRGO

Ocho de Espadas

​

La culpa es una de las emociones más pesadas y destructivas que existen, te aleja del amor y pone mucho peso en tu corazón. Esta semana observa qué culpas sigues arrastrando y por qué no has podido soltarlas. Deja de castigarte por tus presuntas faltas y errores, perdónate y aprende las lecciones que esas situaciones han querido enseñarte. No eres culpable de nada, pero sí eres responsable de tu destino y tu bienestar. Elimina pensamientos negativos y trátate con más compasión.​

LIBRA

La Fuerza



La Fuerza te invita a activar tu poder personal. Es un tiempo para observar a qué o a quiénes les has entregado tu poder y por qué. Observa también cuándo dejas de creer en ti, te sientes menos que otros o te cuesta expresar lo que sientes. Esta semana te propone cultivar el amor propio y recordar que no tienes que luchar o sacrificarte para conseguir tus sueños, puedes manifestar desde el desapego y el gozo. Es un buen momento para explorar tu creatividad y disfrutar más de tu sexualidad.

ESCORPIO

Dos de Oros



El Dos de Oros te invita a equilibrar tu vida habitando, cada vez más, tu cuerpo y el momento presente. Date cuenta de que puedes vivir ligero y despreocupado y, al mismo tiempo, mantenerte equilibrado y alerta. Aléjate de tus angustias por el dinero o la salud, controla tu mente y vuelve a ti. Respira profundo, siente tu cuerpo y, desde el presente, observa que no existen desafíos en este momento, que no hay ninguna limitación en ti y que todo es posible. Toma la vida tal como viene.

SAGITARIO

Cinco de Espadas



Esta semana te invita a observar la manera en el que tu ego te seduce para que permanezcas en constante comparación con lo que otros hacen o tienen. En la vida siempre parecerá haber personas más felices, bellas, inteligentes y abundantes que tú, así como otras más desdichadas y problemáticas. Sin embargo, la manera de conectar con tu esencia y recordar quién eres no consiste en que te compares con otros, sino en saber si estás desarrollando tu propio potencial de la mejor manera posible.

CAPRICORNIO

Rey de Copas



El Rey de Copas trae un bellísimo periodo de sanación holística. Es un gran momento para asumir la responsabilidad de tu bienestar mental y emocional, y de comprometerte con tu camino de despertar de conciencia a través de terapias psicológicas y alternativas o el desarrollo de un camino espiritual que te permita replantear lo que quieres de la vida y las relaciones de pareja. Date un tiempo para ti en el que puedas escuchar tus necesidades y dar prioridad a lo que tu alma te pide.

ACUARIO

Caballero de Espadas



No necesitas cubrirte con una armadura o expresar un temperamento explosivo. Si crees que, al hacerlo, evitarás que te hieran, estás muy equivocado. Tu actitud de lucha y de defensa solo es un llamado de amor que oculta, en muchas ocasiones, un profundo dolor. Al cubrir tus heridas, solo estás impidiendo que se curen. Baja la guardia y baja el ritmo acelerado con el que vienes haciendo las cosas. Date el permiso de ser vulnerable. Recibe amor y deja que otros cuiden de ti.

PISCIS

La Justicia



La Justicia te recuerda que, en medio de una situación difícil y dolorosa, siempre tienes dos opciones. Puedes sentirte una víctima de las circunstancias y hacer del mundo tu enemigo, o puedes tomar responsabilidad y aprender las lecciones que la vida quiere enseñarte. Los retos te ayudan a crecer, son oportunidades para verte y reconocer tu poder. No luches contra los desafíos ni pretendas evitarlos. Hazte justicia dándote tu lugar y recordando la luz que te habita. Sé valiente.

ARIES

Tres de Bastos



Después de pasar por tiempos turbulentos, la vida te invita a relajarte y a disfrutar de las nuevas oportunidades que aparecen en tu camino. Este es un momento para experimentar, para viajar, para pasar cada vez más tiempo en la naturaleza, para hacer lo que amas y para compartir con personas que te aporten y te comprendan. Entra en un espacio de gozo y receptividad en el que puedas explorar tu energía creativa y sexual, y abrirte a una manera de vivir más ligera, tranquila y abundante.

TAURO

Ocho de Bastos



El Ocho de Bastos te recuerda que la vida no es una carrera de obstáculos y que no existe una única meta. Muchas veces, por estar pendiente del resultado, te olvidas de disfrutar el proceso y de ver las opciones que aparecen a los lados del camino. Este es un tiempo para fluir y dar gracias por todo lo que suceda. Suelta tus lastres y preocupaciones, pues no te están sirviendo de nada. Elige cultivar la confianza, haz lo que te corresponde y deja que el universo se encargue del resto.

GÉMINIS

Diez de Copas



El Diez de Copas te invita a entrar en sintonía con tu corazón. Aléjate de las distracciones del mundo externo, disminuye tu tiempo en redes sociales y vuelve a ti. Abre espacios para el silencio, la contemplación y la sanación. Es un gran momento para expresar lo que sientes, para hacer terapia y para meditar. Tu corazón necesita estar más ligero para que pueda mostrarte con claridad cuáles son los pasos por seguir. Cultiva la armonía y la calma, y espera con paciencia.

CÁNCER

Siete de Bastos



El estrés es sinónimo de sufrimiento. Tal vez te has acostumbrado a llevar tus proyectos con una buena dosis de estrés. Tal vez asumes más responsabilidades de las que te corresponden o te olvidas de poner límites y terminas drenando tu energía y cargándote de rabia y malestar. El Siete de Bastos te invita soltar las cargas y te pide elegir de nuevo. El estrés drena tu energía y afecta tu salud. Anímate a relacionarte con tu trabajo desde un lugar más amoroso y tranquilo.

LEO

Templanza



Templanza aparece para recordarte confiar en tu guía interior. No permitas que tu mente lógica intervenga y te haga dudar de las señales que estás recibiendo. Tu intuición está muy activa y estás recibiendo del cielo toda la ayuda que habías pedido. La verdad de tu ser te está indicado qué hacer, qué decir y hacia dónde ir en este momento de tu vida. Si sigues las señales de tus ángeles te sentirás más tranquilo, confiando e integrado. Despierta tu luz y entrégate con fe a su llamado.

FASES LUNARES

Cuarto menguante: 7 de septiembre.



Luna nueva: 15 de septiembre.



Cuarto creciente: 22 de septiembre.



Luna llena: 29 de septiembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial