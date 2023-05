Frase de la semana: “Nada te ata, excepto tus pensamientos. Nada te limita, excepto tus miedos. Nada te controla, excepto tus creencias”, Marianne Williamson

Tauro

Paje de Espadas

La energía de esta semana te invita a parar y a reflexionar. Has tenido mucho trabajo y tu mente y tu cuerpo están exhaustos. También es posible que estés aplazando una decisión importante por miedo a equivocarte. Tu cabeza está muy ansiosa y estás vibrando en estrés y desconfianza. Intenta dejar de escuchar tantas voces contradictorias dentro de ti. Escucha tus miedos para que puedas atravesarlos y toma una decisión desde el corazón. Medita, escribe y abre espacios para el silencio.

Géminis

Tres de Espadas

Muchas veces tu mente no apoya a tu corazón. Tu necesidad de analizar y comprender todo desde la razón puede entorpecer un proceso de sanación emocional. El Tres de Espadas te invita a respetar tus emociones, aunque no las entiendas del todo. Te pide fluir y dejar de juzgarte a ti mismo o a las situaciones que se presentan en tu vida. Permítete sentir mientras cultivas pensamientos amorosos que te apoyen en este momento. El dolor también es un maestro y esto que sientes pasará. Confía.

Cáncer

El Carro

El Carro te invita a abrirte al éxito y a disfrutar el reconocimiento que el mundo te ofrece. Es momento de brillar y de asumir tu poder. Muévete con confianza, haz lo que tengas que hacer para cumplir tus sueños y realiza esos viajes que anhelas. También es un tiempo para soltar el control y cultivar la fe en Dios. Cuando controlas alimentas el miedo, pero cuando te entregas eliges el amor y la paz, y tu camino se aliviana. Tal vez llegó la hora de cambiar de carro o de comprar tu primer vehículo.

Leo

Rey de Espadas

Es necesario que aprendas a dominar tu mente y a bajar la ansiedad que sientes. Hay momentos en los que el estrés domina tu vida y no encuentras salida a tus problemas y preocupaciones. Pero, si sigues haciendo lo que vienes haciendo, obtendrás los mismos resultados. El Rey de Espadas te pide dejar de juzgarte y aligerar tus cargas. Cuando la vida se vuelve una lucha, le das la espalda a la energía del eros y te desconectas de tu ser. Para un poco, respira, medita y vuelve a ti.

Virgo

Siete de Bastos

El trabajo y los proyectos personales se mueven mucho durante esta semana. La energía del Siete de Bastos enciende tus pasiones y te pide ponerte en acción. No es momento de dudar de ti ni de esconderte, por el contrario, llegó la hora de confiar en tus sueños y de hacer lo que te corresponde. Tus dones son inmensos y tienes mucho para entregar. Confía en tus recursos y ten la certeza de que estás listo para ir por más. La vida te apoya y quiere que te abras a más abundancia y libertad.

Libra

Tres de Copas

Llegó el momento de tomar una importante decisión emocional que va a cambiar tu futuro y a impulsarte de una manera sorprendente. El tiempo de la duda y la reflexión ya pasó y ahora se te pide confiar en el pedido de tu corazón y lanzarte con alegría y esperanza. Ábrete de nuevo al amor y suelta las resistencias. Anímate a ser vulnerable para que puedas mostrarte cómo eres. Es una semana para gozar, para celebrar con tus seres queridos y hacer lo que más disfrutas.

Escorpión

Siete de Oros

El Siete de Oros te recuerda que tienes absoluta soberanía sobre tu mundo material. Deja de darle poder a las creencias que el mundo o tu familia tienen sobre el dinero y confía en que puedes crear tu propia realidad económica. Este arcano te invita a abrirte a una vida más abundante y expansiva y a mover el dinero con alegría. Si tienes miedos, atraviésalos y elige de nuevo el amor, pues podrás generar más riqueza de la que esperas. Si lo sientes, busca la asesoría financiera de un experto.

Sagitario

Cinco de Copas

Dentro de ti hay un gran deseo de libertad, un llamado a la aventura, la expansión y el gozo. Sin embargo, el Cinco de Copas te recuerda que para que este estado natural de tu ser brille y se exprese en el mundo, es necesario observar tus miedos y resistencias y elegir de nuevo el amor. Muchas veces te paralizas por miedo a lo desconocido o aplazas la dicha y no escuchas el llamado de tu corazón. Deja el pasado atrás, suelta relaciones que ya no dan para más y mira hacia adelante.

Capricornio

El Loco

El Loco te invita a soltar tus cargas y las demandas que los demás tienen de ti. Es hora de escuchar el llamado interno de tu ser y de seguir adelante. No permitas que tus miedos y tus creencias sobre el fracaso te paralicen. Escucha tus resistencias y date cuenta de cuál es el aprendizaje que hay detrás de ellas. Ahora estás listo para hacerlo diferente. Puedes elegir dejar de escuchar tus miedos y confiar en el poder interno que te guía. Lánzate a nuevas aventuras y disfruta.

Acuario

Siete de Espadas

Hay pensamientos limitantes que están en tu mente y que debes observar. Aunque has hecho un importante trabajo interior, muchas veces te distraes con trabajo o con entretenimiento para no ir a esas áreas de tu vida que aun no están en luz. No huyas de tus heridas, ve profundo y confía en la divinidad que te sostiene. Recuerda que tus creencias buscan experiencias que las sostengan. Date cuenta de qué experiencias estás atrayendo y sabrás qué pensamientos sigues alimentando.

Piscis

El Enamorado

El amor toca a tu puerta de nuevo. En los últimos meses has vivido un importante aprendizaje emocional, tus sentimientos se han depurado y has comenzado a sanar viejas heridas. La vida no desea que te cierres el amor, por el contrario, quiere que aprendas a hacerlo diferente y a darte tu lugar. Cultiva el amor propio, anímate a ser vulnerable y a conocer a nuevas personas. El amor es un regalo, tómalo con los brazos abiertos. Es una semana para divertirte y hacer lo que más te gusta.

Aries

El Emperador

El Emperador es un arcano que conecta mucho contigo. Esta semana te pide activar tu luz y tu poder y animarte a poner límites en tus relaciones. Estás listo para enfrentar nuevos proyectos y para materializar sueños importantes. Su vibración te invita a ordenar tus finanzas, a cultivar la disciplina y a despertar tu energía masculina. Es tiempo de actuar y de estructurar tu vida desde un lugar interior más auténtico. No te preocupes por el dinero, todo lo que necesites llegará a tu vida.

FASES LUNARES MAYO 2023

Luna llena: 5 de mayo



Cuarto menguante: 12 de mayo



Luna nueva: 19 de mayo



​Cuarto creciente: 27 de mayo

​

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial