Frase del día: “Dentro de veinte años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta amarras y abandona el puerto seguro”, Mark Twain, escritor.

LEO

La Rueda de la Fortuna



La vida se sigue moviendo y es posible que esta semana te des cuenta de que hay situaciones profesionales o personales que se han cerrado para siempre. Pero de la misma manera, nuevas oportunidades pueden presentarse en tu camino para que puedas hacerlo con más alegría y libertad. Este arcano te invita a salir de la dualidad y a no identificarte con los cambios. Intenta conectar con el observador interno y recuerda que el amor te está sosteniendo y que tu fortuna está aquí y ahora.

VIRGO

Siete de Copas

Es un buen momento para darte cuenta de las ilusiones o quimeras que sigues manteniendo. El Siete de Copas te pide limpiar tus deseos, darte cuenta de qué es tuyo y qué viene por imposición de tus padres o la sociedad. Permítete parar para que el verdadero pedido de tu alma pueda develarse ante ti con toda la claridad que necesitas. Observa todo lo que te dice tu ego y elige escuchar la voz de Dios dentro de ti. Cuando lo que deseas es coherente con tu esencia, todo se hace posible.

LIBRA

El Sol

Es una linda semana para reconciliarte con un amigo o para limar asperezas con tus hermanos o tu pareja. El Sol te invita a tener una actitud conciliadora y receptiva para que puedas comunicarte con los demás desde tu luz y tu verdad. Recuerda que los otros son tu espejo y que tan solo te están mostrando aspectos tuyos que aun juzgas o que no has podido integrar. Son maestros que te ayudan a salir de juicios y a volver al amor. Además, son días para confiar en la abundancia que te rodea.

ESCORPIO



Rey de Copas

El Rey de Copas te invita a asumir la responsabilidad sobre tu mundo emocional. Observa en qué momentos y por qué tiendes a proyectar el problema afuera, juzgando a los demás o viéndolos como culpables. Esto evita que puedas ver dentro, afiances tu poder personal y asumas tu parte. Para manifestar otro tipo de relaciones necesitas comenzar a cultivar de una manera más amorosa la relación contigo mismo. Empieza a escuchar tus necesidades y a darte lo que tu corazón te pide ahora.

SAGITARIO



Siete de Bastos

Haz hecho tu parte y es momento de soltar los resultados. El Siete de Bastos te recuerda que no todo depende de ti y que no puedes controlar la reacción y la opinión de otras personas sobre tu trabajo. No te tomes nada personal ni te desanimes, tan solo mantente en tu centro y confía en que, si actuaste en coherencia con tu corazón, la vida te sostendrá y el dinero que necesitas llegará, pase lo que pase. Es una semana para cultivar la fe y poner el futuro en manos de Dios. Relájate.

CAPRICORNIO



La Papisa

La Papisa te propone bajar el ritmo. El cuerpo necesita descansar y tu mente volver a enfocarse en lo importante. Luego de un periodo de mucho trabajo y estrés, llegan unos días para aquietarte y conectar con tu tesoro interior. Date el permiso de decir no y de poner límites. Abre espacios para ti, para la escritura, la lectura de libros que te inspiren y la meditación. Es un buen momento para asistir a un retiro espiritual y cultivar la relación con tu energía femenina.

ACUARIO



Cuatro de Espadas

Si te sientes estancado o perdido, para un poco y tranquilízate. No busques rápidamente una solución a tus problemas ni actúes apresuradamente y sin pensar en las consecuencias. A veces las cosas necesitan tiempo para poder procesarse. Atraviesa esta incomodidad y confía en que los posibles retrasos que están surgiendo en planes o proyectos, son por un bien mayor. Aprovecha esta energía para recuperarte, para mejorar tu salud y entrenar tu mente con pensamientos más positivos.

PISCIS



Tres de Copas

Es una semana para divertirte, compartir con tus seres queridos y expresar lo que sientes por esa persona que cada vez es más importante para ti. La vida te invita a abrir tu corazón, a ser vulnerable y a quitarte todas las corazas. No pienses en el futuro ni pongas expectativas sobre otros, tan solo vive este momento con alegría y gratitud, y permite que fluya lo que tiene que fluir. Son días para realizar alguna actividad creativa que te saque de tu zona de confort o lanzar un proyecto que amas.

ARIES



Diez de Oros

Estás cerrando un ciclo material que probablemente te ha generado angustia y estrés con respecto a tu economía. Ahora se abre la oportunidad de crear una nueva relación con el dinero, de salir de deudas y comenzar una etapa financiera más tranquila y fluida. El Diez de Oros te invita a revisar qué ideas sobre el dinero, que heredaste de tus padres, aún siguen haciendo ruido en tu interior para que puedas cambiarlas y hacerlo a tu manera. Sé generoso contigo y elige no preocuparte más.

TAURO



Paje de Oros

Es posible que surjan nuevas oportunidades laborales, que algunos proyectos en los que venías trabajando comiencen a concretarse o que recibas ingresos inesperados. Esta semana te pide estar muy receptivo, soltar el control y permitir que la vida te vaya mostrando el camino. Ábrete al éxito y confía en que eres capaz de generar los recursos que necesitas en este momento de tu vida. Son lindos días para hacer actividades en la naturaleza o comenzar un hobbie que has ido aplazando.

GÉMINIS



El Loco

El Loco te invita a moverte, a tomar decisiones y a dejar de pensar tanto. Es tiempo de conectar con tu intuición y de tener fe en tu camino. La vida te pide soltar cargas y darte cuenta de que es posible hacerlo a tu manera. No necesitas sacrificarte ni trabajar diez horas al día para obtener resultados. Esto afecta tu salud, tus relaciones personales y te llena de estrés. Puedes hacerlo con libertad, gozo y fluidez. Tan solo tienes que intentarlo y confiar en que todo es posible.

CÁNCER



Nueve de Oros

Es una semana para recoger la cosecha y darte cuenta de que el trabajo que has realizado a nivel espiritual y profesional comienza a dar más frutos de lo que alguna vez imaginaste. Permítete disfrutar de este momento sin pretender controlar lo que pueda suceder en el futuro. Es un tiempo para gozar, para recibir toda la abundancia que te rodea y para compartir tus riquezas con los demás. Pasar un tiempo en la naturaleza o estar con animales ayudará a que esta frecuencia se ancle en ti.

FASES LUNARES:



Luna llena: martes 1



Cuarto menguante: martes 8



Luna nueva: miércoles 16



Cuarto creciente: jueves 24

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial