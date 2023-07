Frase de la semana: “La totalidad está presente incluso en las piezas rotas”, Aldous Huxley.

Cáncer

Diez de Espadas

La energía de esta semana te invita a rendirte y a aceptar todo lo que suceda. Aunque tengas muchos planes, a veces la vida te sorprende y no tienes otra opción que entregarte y confiar. No pelees con las situaciones que se presenten ni alimentes pensamientos negativos y limitantes. Cuando la vida te pone a prueba es cuando más necesitas poner en práctica todo el conocimiento que tienes. Es un buen momento para fortalecer tu camino espiritual. Recuerda que eres el único que domina tu mente.

Leo

La Justicia

Es una buena semana para resolver situaciones laborales, definir contratos o avanzar en algún proceso legal que para ti es importante. La Justicia te invita a tomar decisiones basándote en lo que sea justo y amoroso para ti. Cuando piensas más en los demás o actúas sin tener en cuenta tus propias necesidades, no te haces realmente justicia. Date un tiempo para ti, en el que puedas reflexionar y tener más claridad sobre lo que realmente deseas en un trabajo o relación de pareja.

Virgo

El Loco

El Loco te invita a seguir tus instintos y a confiar en tu intuición. Es una semana para probar cosas diferentes y cambiar paradigmas. La vida será lo que tú quieras, si decides lanzarte a nuevas aventuras y dejar atrás cargas y maneras de concebirte a ti y los demás que ya no te sirven. Confía en tus sueños y ponte en acción. Olvídate del fracaso, ya que este solo es un concepto en tu cabeza. Llénate de fe y haz lo que tu corazón te indique. También es un buen momento para viajar.

Libra

Cuatro de Copas

Es en un buen momento para salir de la rutina. Muchas veces no encuentras la salida, pero tan solo necesitas detenerte y darte cuenta que todo puede cambiar si comienzas a tomar decisiones diferentes. Sal del aburrimiento y vuelve a conectar con tu alegría interior. Habla con tu pareja para romper esquemas que ya no funcionan y encender de nuevo la chispa, y cambia tu relación con el trabajo. Hazlo con amor o vete si sientes que tu ciclo ya se cumplió. La vida te apoya, pero necesitas hacer tu parte.

Escorpión

El Diablo

El Diablo te invita a verte profundamente y a observar las diferentes manifestaciones de tu ego en tu vida cotidiana. Hacerlo no debe darte miedo, ya que es el camino para conocerte y poder tomarte en tu totalidad. Cuando descubres los mecanismos de tu ego, puedes decidir si quieres seguir escuchándolo o si, por el contrario, estás listo para elegir la voz de Dios dentro de ti. Este arcano también trae una gran energía sexual y creativa que puedes explorar como parte de tu divinidad.

Sagitario

Ocho de Copas

El Ocho de Copas te invita a fluir con tus emociones y a reconocer la fuerza divina que te habita. Si algo te han demostrado los últimos meses es que cuentas contigo y que eres capaz de volver a elegir el amor y de encender tu chispa incluso en los momentos de más oscuridad. Ahora es un buen momento para conectar con tu verdad interior y decidir qué es eso que quieres manifestar en los próximos meses, con qué o quién deseas comprometerte y dónde vas a poner tu energía. Permite que tu esencia te guíe.

Capricornio

El Papa

Es una semana para seguir tu corazón y ser coherente con lo que realmente deseas. La coherencia exige madurez y responsabilidad, te pide ser capaz de asumir tus decisiones y de actuar de acuerdo con los pedidos de tu alma. Vas a necesitar fortaleza y valentía para poner límites y decir no cuando sea necesario. El Papa te recuerda que viniste a realizar tus sueños y no a cumplir un mandato familiar. Sé muy asertivo en tu manera de comunicarte y piensa muy bien antes de hablar.

Acuario

As de Oros

El As de Oros te invita a poner tu atención y tu energía en tu mundo material. Es una semana para observar cómo está tu cuerpo y qué necesita de ti, cómo te estás alimentado y qué hábitos están apoyando tu salud. También es momento de ver cómo está tu relación con el dinero y tomar decisiones con respecto a tus finanzas. Todo es posible, pero es necesario llevar orden a lo que aún está en desorden. Crea nuevos hábitos y sé consistente. Enfoca tu atención en aquello que quieres ver florecer en tu camino.

Piscis

As de Copas

Durante esta semana, el As de Copas te invita a elegir el amor a cada instante y te recuerda que tu mayor fuerza y protección están en tu capacidad de dar y recibir amor. Proponte drenar emociones que no te dejan avanzar y perdonar situaciones o relaciones del pasado que siguen haciendo ruido. Cuando liberas el dolor, la culpa y los juicios, el corazón suelta pesos y abre nuevas posibilidades en tu vida. Todo lo que ha pasado ha sido para tu bien y ya estás listo para algo diferente.

Aries

Cinco de Bastos

El Cinco de Bastos te pide soltar el estrés y dejar de hacer fuerza. Muchas veces quieres resolverlo todo ya o crees que la única que persona que puede sacar adelante las cosas eres tú, pero esto solo está generando ansiedad y una carga vibracional para tu cuerpo que puede debilitar tu salud. Aprende a trabajar en equipo y a delegar el trabajo, no te llenes de responsabilidad y enfócate en el aquí y el ahora. El ejercicio o alguna practica artística pueden ayudarte a transformar esta energía.

Tauro

Siete de Espadas

Es hora de ver de frente lo que no está funcionando en tu vida. Este arcano te pide dejar de darles la espalda a los problemas y asumir la responsabilidad sobre tu bienestar emocional y tu felicidad. No te engañes creyendo que el tiempo solucionará todo ni aplaces más la necesidad de resolver situaciones en tu trabajo o con tu familia que no dan más espera. A veces, la mejor manera de resolver un conflicto es entregándose a él. Confía en que un cambio muy positivo saldrá de todo esto.

Géminis

Diez de Oros

Pareces encontrarte ante un cierre de ciclo que ha sido muy importante para ti y que seguirá dando frutos en los próximos seis meses. Pero ahora no es momento de quedarte anclado en el pasado, sino de seguir adelante. El Diez de Oros te invita a confiar en tu potencial y a comprometerte con tu mundo material. Es clave que organices tus finanzas o crees un plan financiero que te permita salir de deudas y vivir con más abundancia. Cuida de tu salud y aliméntate con más conciencia.

FASES LUNARES JULIO 2023

Luna llena: 3 de julio



Cuarto menguante: 10 de julio



Luna nueva: 17 de julio



​Cuarto creciente: 26 de julio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial