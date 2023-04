Frase de la semana:

“Cuando hablas del otro, estás hablando de ti mismo”.

​Enric Corbera

ARIES

Nueve de Espadas



Muchas veces tu mente se convierte en tu peor enemiga. Aunque las cosas han mejorado y la vida quiere apoyarte, hay patrones mentales que aún no has logrado transformar y los cuales te siguen angustiando y preocupando.

Observa esas creencias que te limitan, que no te permiten establecer una nueva relación con el dinero o te hacen sentir que tu situación nunca va a cambiar.

Cambia tus creencias, libera el estrés y la culpa y sé más optimista. Intenta descansar más y dormir mejor.

TAURO

El Arcano sin Nombre



Esta semana te pide soltar tus apegos y dejar ir relaciones, trabajos y hábitos que ya no te honran. Pierde el miedo al cambio y date el permiso de hacerlo distinto. Anímate a vivir de manera más auténtica y libre. Sal de tu zona de confort y muévete. La vida te pide actuar con valentía y tomar decisiones que cambiaran tu destino. No las aplaces más, confía en tu intuición y haz lo que te corresponde. Es hora de soltar cargas y dolores enquistados para abrirle espacio a lo nuevo.

GÉMINIS

Caballero de Bastos



Estás listo para seguir adelante y abrirte a nuevas posibilidades y proyectos. Tienes creatividad, experiencia y las ganas necesarias para hacerlo. Tu energía vital está vibrando alto y tu poder personal está muy activo. No es el momento de dudar de ti mismo ni de aplazar tus metas. Enfócate en tus sueños y siente la compañía y el apoyo de la vida. Tampoco intentes controlarlo todo, la energía del Caballero de Bastos te pide confiar y dejar que la energía divina te guíe e inspire.

CÁNCER

As de Oros



La energía del As de Oros te ayuda a salir de una situación de salud que te ha tenido preocupado. Escucha a tu cuerpo y haz las terapias que tu intuición te indique. Este arcano te pide dejar de angustiarte por el dinero y las deudas, ya que entre más te estreses más cierras las puertas de la prosperidad. Elige confiar, elige no preocuparte y relaciónate con el dinero desde una conciencia más amorosa y tranquila. Organiza tu mundo material y pon tu atención en lo que más deseas.

LEO

Ocho de Oros



El Ocho de Oros te invita a observar tu relación con el trabajo. Sé muy honesto contigo mismo y pregúntate si realmente amas lo que haces y si te sientes pleno y reconocido en tu trabajo. ¿Estás feliz con el sueldo que recibes o sientes que el dinero no te alcanza? Si disfrutas tu trabajo, este arcano te pide expandir tu propósito de vida y crear un plan financiero que genere más ingresos, pero si no lo haces tal vez llegó la hora de tomar una decisión y buscar otro trabajo.

VIRGO

Tres de Espadas



El Tres de Espadas te pide sostener los momentos de incomodidad, tristeza o sufrimiento. Permítete sentir, recuerda que tus emociones no te definen y detrás de lo que estás sintiendo se esconde la oportunidad de liberar cargas y hacerlo distinto. Observa tus pensamientos y palabras, pueden jugarte una mala pasada y hacerte creer que no tienes salida. Esto no es verdad. Cambia tu mirada y cultiva pensamientos más amorosos que te apoyen durante este tiempo de sanación.

LIBRA

La Justicia



Durante esta semana, La Justicia te invita a ordenar situaciones familiares y a ocupar tu lugar. No asumas roles que no te corresponden ni te cargues con asuntos que no son tuyos. Tampoco tomes una posición de control en la que el único punto de vista valido sea el tuyo. Reconoce que no tienes todas las respuestas y piensa más en ti. Escucha tus necesidades y balancea tu vida. Necesitas liberarte de las demandas de los demás y volver a poner la energía en lo que es justo para ti. ​

ESCORPIÓN

Seis de Oros



El Seis de Oros te invita a reconocer tu valor y a darte tu lugar. No te conformes con migajas, no aceptes un empleo o proyecto que no te honre o donde no te sientas bien remunerado, no aceptes una relación en la que no eres feliz ni te contentes con menos de lo que anhelas. Cree en ti, cultiva el amor propio y confía en que eres merecedor de todo lo bueno. Reconócete para que otros también puedan hacerlo. Activa la energía de la valentía para que te acompañe en este momento.

SAGITARIO

​Tres de Copas



La energía de esta semana es dulce y te entrega la posibilidad de pasar unos días en calma, alegría y conexión. El Tres de Copas te invita a expresar tus emociones, a tener charlas pendientes con tu pareja o amigos y a hacer lo que más te gusta. Eleva tu vibración dedicando tiempo a tus pasiones, realizando un viaje corto, meditando, pasando un rato en la naturaleza o divirtiéndote en una buena fiesta. Relájate más y agradece, ya que así seguirás atrayendo abundancia a tu camino.

CAPRICORNIO

Caballero de Espadas



El Caballero de Espadas te pide dejar atrás tus inseguridades y dudas. Te invita a activar la valentía y a lanzarte de nuevo a la acción. Conecta con tu guerrero interior y tu poder personal. Cuentas con toda la determinación que necesitas para lograr tus objetivos e ir en busca de tus sueños. Solo recuerda no darte tan duro durante el proceso. No te juzgues y sé compasivo contigo. Los cambios que la vida trae son para tu bien. Además, los viajes y mudanzas están muy bien aspectados.

ACUARIO

​La Rueda de la Fortuna

​

La Rueda de la Fortuna te pide activar la conciencia del observador y dejar de identificarte con ideas rígidas. Es hora de salir de conceptos duales y conectar con tu verdad. Tu historia no te define, tampoco tus éxitos ni tus aparentes fracasos. Solo tú tienes el poder de cambiar tu destino, pero es clave darte cuenta de esos patrones que aún te atan y los cuales frenan tu proceso de transformación. Cultiva un estado de presencia que te ayude a comenzar un ciclo totalmente nuevo.

PISCIS

Paje de Espadas



Esta semana te ofrece la posibilidad de ser consciente de creencias que has cargado desde que eras un niño y las cuales siguen definiendo tu manera de relacionarte con la vida, el éxito, el trabajo y el dinero. Es el momento de darte cuenta de que esas ideas no son tuyas. Al conservarlas te dedicas a vivir una y otra vez experiencias muy similares que no te apoyan en tu camino. Puedes renunciar a ellas y cambiarlas. Comprométete a hacer tu parte y deja el resto en manos de Dios.

FASES LUNARES ABRIL 2023

Luna llena: jueves 6



Cuarto menguante: jueves 13



Luna nueva: jueves 20



Cuarto creciente: jueves 27

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial