Frase de la semana: “Quien aprende de sus caídas, no se ha equivocado”, Chamalú

Géminis

Reina de Espadas

La Reina de Espadas te invita a tomar responsabilidad sobre tus pensamientos y a entrenar juiciosamente tu mente para poder ir más allá del mundo que conoces. Necesitas atravesar la dualidad y dejar atrás conceptos sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, el pecado y la virtud, y lo moral y lo inmoral. Estos conceptos son juicios mentales basados en condicionamientos familiares o culturares. Déjalos ir para que puedas experimentar tu divinidad y crear otra realidad.

Cáncer

Dos de Copas

La energía de esta semana te invita a activar el romance y la conexión emocional con tu pareja. Muchas veces el trabajo ocupa todo tu tiempo y te olvidas de pensar en ti y de darle valor a tu relación. Es el momento de abrir espacios para ti y para tu pareja. Salgan de viaje, hagan planes juntos, expresen lo que sienten y lleguen a nuevos acuerdos si es necesario. Expresa tu amor a tus seres más cercanos, cultiva nuevas amistades y da las gracias por todas las bendiciones que hay en tu vida.

Leo

El Emperador

Esta semana te recuerda que tú eres el creador de tu propio destino y el único responsable de tu felicidad y tu abundancia material. Ahora cuentas con la energía vital y la claridad mental necesarias para romper las cadenas de los condicionamientos familiares que has cargado durante años. Llegó la hora de hacer las cosas de acuerdo con los pedidos de tu corazón. Sé valiente y realiza esas acciones que te ayudarán a cumplir tus sueños. Ordena tus finanzas y sé muy prudente con tus gastos.

Virgo

La Justicia

La Justicia te invita a ver con más objetividad y claridad los sucesos de tu vida. Puedes buscar culpables y sentirte una víctima de las circunstancias o puedes afrontar los retos que se presentan en tu camino y verlos como una oportunidad de aprendizaje y expansión de conciencia. No luches contra los desafíos ni evites enfrentarlos, por el contrario, asúmelos con amor y valentía. Es un momento para verte, para habitar el presente y para recordar que, pase lo que pase, siempre puedes florecer.

Libra

Cinco de Bastos

El Cinco de Bastos te invita a cambiar la manera en la que te estás relacionando con tu trabajo. Tal vez sientas que tienes demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo o que la cantidad de compromisos que has asumido te superan. Pero no se trata de lo que haces sino de cómo lo haces. Anímate a delegar funciones y quédate con lo esencial, deja de pensar en el futuro y en todo lo que hay que hacer y céntrate en una tarea a la vez. Pide ayuda si es necesario e intenta divertirte más.

Escorpio

La Fuerza

Esta semana te invita a soltar cargas, luchas y restricciones que te limitan y te drenan. La Fuerza te pide activar tu energía vital y tu poder personal para salir de viejos esquemas y hábitos que ya no te honran y llevar una existencia más gozosa y auténtica. Confía en tus recursos internos, expresa tu verdad y da un salto hacia lo desconocido. Es el momento de hacer lo que amas, de brillar y de conectar con la alegría de vivir. Explora tu energía sexual y tu creatividad.

Sagitario

Siete de Oros

Ten paciencia. Hay momentos en la vida en que lo único que puedes hacer es esperar. Este tiempo trae muchas enseñanzas y bendiciones a tu vida, y te pide estar presente y muy alerta de las señales que tus seres de luz te envían. Es un tiempo para seguir afianzando la confianza en ti y en la divinidad, para recordar que el dinero te acompaña en tus aventuras de vida y que las semillas que has sembrado con amor en algún momento florecerán. Suelta el control y la ansiedad, y espera con fe.

Capricornio

Tres de Oros

Confía en tus guías espirituales y en tu intuición, pues te darán las señales que estás buscando. A través de sensaciones corporales recibirás las respuestas que buscas y sabrás qué decisiones tomar en este momento de tu vida con respecto a tu salud, tu dinero o tu hogar. Es el momento de actuar con conciencia, de buscar ayuda si la necesitas y de poner el dinero al servicio de tu transformación. Bajo esta energía los cambios de look o las remodelaciones están muy bien aspectados.

Acuario

Siete de Copas

Esta semana te invita a ser consciente de tus proyecciones en tu relación de pareja o en tus vínculos más íntimos. Observa todo lo que te molesta de la otra persona, lo que juzgas y condenas, y lo que alabas y embelleces, pues todo eso también está en ti. Hazte cargo de las expectativas que has puesto en otros y recuerda que eres el único responsable de tu bienestar emocional. Tu pareja es tu espejo, deja de proyectar en ella lo que no has podido resolver en ti y vuelve al amor.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

La vida cambia constantemente, todo evoluciona, muere y nace de nuevo. Esta semana te pide observar tus apegos y tus resistencias al cambio, darte cuenta del miedo que estás sosteniendo y de la necesidad de controlar ciertos sucesos en tu vida. Deja de resistirte, no te aferres al pasado y fluye con los cambios y la incertidumbre. Confía en que lo mejor está por venir. Estás listo para comenzar un ciclo más expansivo, saludable y alegre. Aprovecha este momento para conocerte mejor y relájate.

Aries

El Carro

El Carro te invita a observar aquellos mecanismos inconscientes que aún gobiernan tu vida. Date cuenta de las reacciones impulsivas que tienes frente a tus relaciones y tu trabajo, y cómo, de manera automática, vuelves a elegir la ansiedad y el acelere. Esta semana decide soltar el control y cultivar la fe. Para que puedas avanzar en la vida, necesitas dejar de preocuparte por el futuro y confiar en la vida que te sostiene. Cambia tus pensamientos, y ábrete al éxito y la abundancia.

Tauro

Dos de Espadas

Tus propias inseguridades y ansiedades están impidiendo que algo nuevo llegue a tu vida. Tienes miedo de equivocarte y estás aplazando importantes decisiones. Si sigues dando vueltas y pensando una cosa y luego otra, lo único que vas a generar es estrés y cansancio. Las respuestas que buscas no llegarán desde una mente ansiosa ni tampoco te la darán tus seres queridos. Necesitas parar y volver a ti. Intenta meditar, haz silencio, pídeles ayuda a tus guías y escucha tu corazón.

FASES LUNARES JUNIO 2023



Luna llena: 4 de junio



Cuarto menguante: 10 de junio



Luna nueva: 18 de junio



​Cuarto creciente: 26 de junio



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial