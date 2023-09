Frase del día: “Una relación sana con el dinero puede brindarte una profunda sensación de paz”, Ken Honda, autor.

VIRGO



Nueve de copas



Es una semana para soltar, para drenar emociones y maternarte. Pasa tiempo contigo, ve más suave y despacio, escucha tus necesidades y permítete sentir. Si hay llanto, deja que las lágrimas fluyan; si hay dolor, no pelees con él, abrázalo y acéptalo; si hay alegría, compártela con el mundo. También es un buen momento para conectar con tu esencia y decidir qué sueños estás listo para manifestar en este momento. Trátate con más cariño, no caigas en victimismos y evita los juicios.

LIBRA

​

Seis de copas



El seis de copas invita a abrirte al placer y a dedicar tiempo para el cultivo de esta frecuencia. Haz lo que más te gusta, disfruta de un buen masaje, una rica cena o un paseo con amigos. Abre espacios para que la suavidad, la fluidez y la energía femenina tengan más cabida en tu vida cotidiana. Realiza actividades que te resulten placenteras y expresa tus emociones a esas personas que más te importan. Sé generoso contigo y con los demás. Reconoce que la vida puede ser muy hermosa.

ESCORPIO

​

Paje de oros



El Paje de oros invita a asumir tu soberanía y a identificarte con tu potencial y no con tus limitaciones. Este arcano te pide sentir que eres merecedor de toda la dicha y la abundancia y te asegura que el tiempo de la duda y la limitación ya quedó atrás. Organiza tu mundo material, sé inteligente con el uso de tu dinero, cuida de tu cuerpo y emprende esa nueva aventura que hace palpitar a tu corazón. Toma una decisión importante y reconoce que eres el único creador de tu realidad.

SAGITARIO

​

El Ermitaño



Es hora de mirar hacia adentro. Es posible que hayas estado trabajando mucho o con la energía puesta en tus relaciones y compromisos. Se abre un tiempo para ir más despacio y volver a conectar con tu camino. Necesitas aquietarte y alejarte de tanto ruido para tener más claridad y saber qué hacer, a dónde dirigirte y qué nuevos sueños manifestar en el mundo. Date unas vacaciones cortas, pasa un tiempo en la naturaleza o asiste a un retiro que te ayude a estar en calma y presencia.

CAPRICORNIO

​

El Diablo



El Diablo te invita a ser valiente para que puedas ver tus miedos de frente y los mecanismos que diariamente utiliza tu ego para distraerte de lo esencial o hacerte creer que para lograr tus metas tienes que esforzarte y sacrificarte. Si hay estrés es porque hay sufrimiento y te has olvidado de elegir el amor. Anímate a verte como un ser completo y asume tu poder personal. Puedes salir de condicionamientos familiares y sociales, y permitirte hacerlo a tu manera. Diviértete más.

ACUARIO

​

Caballero de copas



La energía de esta semana te invita a salir del estado emocional en el que estás. Date tiempo para procesar tus emociones, para perdonar y para abrirte de nuevo al amor. Este arcano te pide ser fiel a tu corazón y alejarte de situaciones y compromisos a los que aún no te animas a poner fin. Observa por qué haces lo que haces o qué vínculos mantienes por apego o miedo a la opinión de los demás. Pon límites a tus seres queridos, no vayas donde no quieres estar y expresa lo que sientes.

PISCIS



Cinco de oros



El cinco de oros invita a cambiar tus hábitos diarios y a comprometerte con una rutina en la que puedas tener tiempo para conectar con tu espiritualidad, hacer ejercicio y alimentarte mejor. Hay prácticas que es necesario cambiar para llevar una vida más saludable, tranquila y gozosa. También es un buen momento para experimentar con terapias alternativas que te apoyen física, emocional y mentalmente. Invierte en ti y en lo que necesites sin ningún miedo. El dinero te apoya.

ARIES

​

El Loco



La energía de El Loco te renueva y te recuerda que eres capaz de lograr todo lo que deseas. Durante esta semana, te pide soltar cargas, aligerar el viaje y lanzarte a nuevas aventuras. Revisa qué es esencial para ti en este momento y qué puedes soltar o delegar para abrir espacios que te permitan conectar con tus pasiones y abrirte a una vida más gozosa y abundante. Es el tiempo de tomar decisiones alineadas con tu corazón. No dejes que las opiniones de los demás te confundan.

TAURO

​

El Sol



El Sol te invita a conectar con la energía de la abundancia y a reconocer cualquier creencia limitante que puedas tener con respecto al dinero, las relaciones de pareja o tu propósito de vida. Es hora de llevar claridad donde aún hay confusión y de discernir entre las ilusiones y la realidad. Elige el amor y date el permiso de sentir que es posible llevar una vida plena y próspera en la que el dinero se convierta en tu mejor aliado. Siéntete merecedor de todo lo bueno y da gracias.

GÉMINIS



Diez de oros



La energía de esta semana te invita a observar esos patrones con respecto al dinero de los que aún no logras salir. Aunque es posible que estés trabajando el tema, hay que ir a la raíz del asunto y revisar la información ancestral que estás cargando. Si no logras salir de deudas o, por más que generes más ingresos, el dinero sigue sin alcanzarte, es porque aún hay algo que no has visto o un nudo inconsciente que no se ha deshecho. Comprométete con tu proceso y observa tus creencias

CÁNCER



El Enamorado



El Enamorado te invita a compartir con los demás y a trabajar en equipo sin dejar de ser tú mismo. No le des tanta importancia a las opiniones ajenas y toma tus propias decisiones basándote en lo que te hace más feliz. Date tu lugar y cultiva la fidelidad hacia ti mismo. Es un tiempo para gozar, para hacer lo que amas, para consolidar nuevos contactos en el trabajo y, si estás soltero, para abrirte de nuevo al amor. Expresa lo que sientes y anímate a ser vulnerable, en el amor está tu fuerza.

LEO

​

Ocho de espadas



El ocho de espadas te invita a ver las cosas de otra manera y te recuerda que tus pensamientos pueden ser grandes aliados o enemigos terribles. Si estás sintiéndote perdido y angustiado, es porque estás juzgando los acontecimientos de tu vida y estás eligiendo el miedo. Pero esto no es real, no estás atado ni eres víctima de las circunstancias. Tan solo necesitas elegir de nuevo y entender que, aunque no lo comprendas ahora, todo sucede para tu provecho. Ríndete y vuelve a ti.

FASES LUNARES



Cuarto menguante: 7 de septiembre.



Luna nueva: 15 de septiembre.



Cuarto creciente: 22 de septiembre.



Luna llena: 29 de septiembre.

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial