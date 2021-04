Talento, ¡a la orden!

Para algunos son una especie de LinkedIn (la red de contactos profesionales) o súper agencias, pero más precisas y seguras a la hora de ir de cacería virtual de talentos. Si bien se popularizaron con el auge de los influencers, algunas plataformas de conexión entre profesionales de diferentes áreas con personas que requieren sus servicios han afinado su ojo a la hora de dinamizar el mercado laboral, promover el networking y aumentar el alcance de un profesional o experto.

(Le puede interesar: Doble titulación, la apuesta del Sena para jóvenes bachilleres)

“Las plataformas para monetizar algún tipo de conocimiento o el acercamiento de la base de fans para celebridades, youtubers y bloggers han sido populares en los últimos años, permitiendo así poder tener un espacio en dónde hacer transacciones que sean benéficas para las dos partes”, asegura Rosalina Villanueva, experta en tendencias de Wgsn quien destaca la recién estrenada Celebrity Masters –marketplace de famosos de Colombia– “como una herramienta para el marketing de influencers que hace que las transacciones por el contenido producido por los personajes contratados sea medida y pagada de un manera transparente y justa”.



(Lea también: Estudiantes esperan ganar más de lo que ofrece el mercado laboral)



Y es que esta start up colomboalemana –sus fundadores son Max Beck, experto en estrategias de realidad aumentada y una de las más reconocidas relacionista públicas del país, Lina De Vivero– revolucionó la forma en la que se veían realizando las relaciones públicas y se organizaban los eventos y además trazó un nuevo camino para que las celebridades y los expertos de cualquier área del conocimiento –desde la cocina, pasando por la música, el turismo, la ecología, las artes, la política, la belleza, etc.– se conecten, interactúen y hagan negocios con sus audiencias, con marcas, empresas, emprendimientos o personas.



“La idea nació hace tres años pero con la pandemia el movimiento se aceleró de manera exponencial ya que todo el mundo real se movió al digital y los clientes buscaron formas de conexión con sus marcas de manera directa”, señala Max Beck, administrador de negocios y CEO de Uberflug, startup líder en estrategias de realidad virtual.



“Vimos el auge de plataformas como Cameo donde las celebridades venden sus videos directamente a la persona, con la necesidad de monetizar sus talentos. Así explotó el mercado” y en su caso, la materialización del primer supermercado virtual de expertos y personajes influyentes on-demand (por demanda).

Facebook Twitter Linkedin

Max Beck y Lina de Vivero, creadores de la recién estrenada Celebrity Masters –marketplace de famosos de Colombia Foto: Particular

Una relación de doble vía

Si bien Celebrity Masters, como su nombre lo indica, se especializa en conectar y facilitar e acceso y la negociación con celebridades o personajes famosos (son reconocidos en los medios de comunicación, las redes sociales o diferentes áreas de la sociedad) para que ellos sean los anfitriones de eventos de lanzamiento o empresariales, participen en activaciones de marcas, o inclusive, avale los productos o servicios de cualquier profesional o emprendedor dándole like a una publicación en redes sociales, no todos quieren contratar, sino al contrario, ser contratados sin ser una celebrity.



(Lea también: Ministerio de Educación anuncia vacantes para profesores en Colombia)



Aquí entra en juego Ofrece tu Talento, la vitrina digital para que los profesionales expongan su talento y sus servicios en disciplinas como el diseño, la actuación, el arte, y la escritura, entre otras. También como marketplace, en 2019 nació esta apuesta de un equipo de coaches, consultores y conferencistas panameños, venezolanos y costarricenses quienes implementaron el canje como método de pago por el desarrollo de una labor.



“Hemos escuchado a los usuarios que tenemos registrados y ellos nos han pedido ser intermediarios de pagos para poder complementar nuestra plataforma con la posibilidad de recibir pagos en moneda local”, cuenta Juan Pablo Eskildsen, CEO y co-fundador de Ofrece tu Talento, la plataforma basada en ayudar a todos los talentos a dinamizar el intercambio de servicios. “Buscamos que los talentos puedan llegar a más clientes, aumenten su mercado y expongan sus habilidades a nuevos retos, sin importar si es un experto o un novato”.



(Lea también: Lo que debe saber para estudiar en el exterior en pandemia)



Ofrece tu Talento es una especie de Netflix profesional en el que cualquier persona paga una cuota o plan, según sea su interés de consumo o participación en el mundo laboral virtual en el que todos dependen de todos para crecer exponencialmente. La plataforma opera mediante tres estrategias; la primera es publicando el talento propio en un directorio en línea que le permite exponer el valor real que aportará a sus clientes mediante fotografías, videos, testimonios y PDF, entre otros.



La segunda forma de operar en esta plataforma es buscando talentos, al ser una opción para investigar y reclutar el mejor talento en el mercado de manera anónima y eficiente; y el tercer servicio de este marketplace de profesionales es facilitar el canje de talentos (técnica muy útil en las redes sociales en estos tiempos de pandemia en los que las personas que perdieron sus empleos truequearon sus conocimientos por bienes de primera necesidad, inclusive, alimentos), mediante un directorio exclusivo que da acceso a las mejores ofertas de servicios y productos a través de canjes e intercambios.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Eskildsen, CEO y co-fundador de Ofrece tu Talento, la plataforma basada en ayudar a todos los talentos a dinamizar el intercambio de servicios Foto: Particular

Un completo menú

Ofrece tu talento acaba de debutar en Colombia, país de donde han llegado más del 20% de usuarios registrados y en donde, según Eskildsen, están en plena fase de crecimiento y reclutamiento como comunidad (vale la pena destacar que no cualquiera puede ingresar a ofrecer su talento, ya que debe someterse primero a un exigente proceso de curaduría).



(Lea también: Estos son los mejores MBA del mundo que se pueden cursar en línea)



Por su parte, Celebrity Masters, en su primer mes de operación ha movido cerca de 50 millones de pesos en solicitudes de contrataciones de sus masters, o talentos aliados que no sólo han accedido a revelar sus tarifas sino también a nivelarlas y hacerlas realmente accesibles al público general.



“A través de nuestra plataforma, una marca, una persona o un emprendedor puede directamente contratar un servicio especifico de cada master, o viceversa: el master puede ofrecer el tipo de sesión online, un audio mensaje, un dropping en Clubhouse (que es la tendencia), puede monetizar videos, negociar y activar en redes sociales, contratar un post, etc. ya que tenemos seis productos estandarizados y la celebridad escoge cuál quiere ofrecer y cuánto quiere cobrar por dicho servicio”, agregan los cofundadores de Celebrity Masters quienes se encargan de coordinar la planeación, la logística, el desarrollo y hasta el pago de cada evento online sin importar si hay más de un master o si están en diferentes lugares del planeta.



“Coordinamos, unimos a los talentos en eventos multi master y los vemos en el mismo lugar; todo es pago a través de nuestro canal de pagos y así nos ayudamos entre todos y ahorramos un trabajo grande”, puntualiza Beck.



Pilar Bolívar @lavidaentenis | Fotografías: archivo particular