Denominada popularmente como 'Superluna', este 1 de agosto se apreciará este evento natural en el que el satélite terrestre se ve de mayor tamaño.



Ocurre cuando la luna llena coincide con el mayor punto de cercanía entre la Luna y la Tierra. Esto contribuye no solo a que se vea más grande, también se puede ver mucho más brillante de lo habitual.

Por eso, para que haya una ‘Superluna’ debe haber una combinación de dos factores: en primer lugar, que la Luna se encuentre en su perigeo, y la segunda, que coincida con una luna llena, que es cuando nuestro planeta se encuentra exactamente entre el Sol y la Luna.



Sin embargo, 'Superluna no es un término astronómico oficial, pero se ha convertido en un fenómeno esperado por los aficionados de la fotografía y también por aquellas personas que lo consideran un momento energético especial.

Luna llena en Acuario

En agosto hay Luna llena en Acuario. Marga Roldán, ingeniera agrónoma formada en astrología evolutiva, le dijo al portal 'Cuerpo y Mente' lo que esto puede significar.



"Nos invita a reflexionar sobre lo verdaderamente auténtico de nuestro ser, cómo nos relacionamos con esa verdad interna y si estamos permitiendo que sea expresada hacia fuera, con naturalidad y sin miedo a lo que pueda suceder", afirmó.



"Acuario, regido por Urano, es un signo de lo colectivo, de la innovación y de una visión un tanto "alocada" de la vida", dice Roldán.



Por eso, recomienda que en estos días priorice la introspección, hágase preguntas y mire hacia adentro para analizar si está llevando su vida de acuerdo con lo que usted es.

Ritual para la abundancia de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente se ha vuelto uno de los referentes en los temas referentes al tarot y la astrología. Foto: YouTube CanalOficial Mhonividente

La conocida astróloga y tarotista, Mhoni Vidente, compartió un ritual para tener abundancia en agosto 2023.



Su recomendación es que el martes 1 de agosto haga este ritual a cualquier hora, aunque lo ideal es hacerlo antes de las 7:00 de la noche para que sea más poderoso.



Luego de bañarse, debe rociar una manzana roja con el perfume que usa y pasarla por todo el cuerpo, de pies a cabeza, rezando un Padre Nuestro, un Ave María, y pidiendo que todas las energías negativas se vayan de su vida. Repetirlo tres veces y enterrar la manzana en una maceta o lugar con tierra.



Se le suma que debe tomar tres billetes de la misma denominación y repetir el ritual de rociarlos con perfume y pasarlos por el cuerpo, hacer las oraciones, pero ahora pidiendo que todas las energías positivas vengan a usted.



Es importante pedir, también, que durante el mes de agosto no le falte dinero, trabajo, amor y salud. Terminando con la frase: "Así sea, así será".



Después debe poner los tres billetes adentro de la copa con agua.



Prenda un incienso con fósforos de madera y una veladora roja. Mirando la llama de la veladora, invoque a los 7 Arcángeles para que en todo el mes de agosto vengan en su ayuda y le den salud, fuerza, bienestar, abundancia y la pareja ideal.



Dejela encendida hasta que se apague y si no puede, una hora durante seis días y el séptimo hasta que se apague. Todos los días haga el sahumerio mientras reza un Padre Nuestro y un Ave María.



Cuando pase esta semana, saque los billetes del agua, séquelos y guárdelos en la billetera hasta el 31 de agosto, día en que debe gastarlos.



Lo importante es hacer este ritual el primer día de agosto con mucha fe, asegura Mhoni Vidente.

Ritual para conectar con la energía interna

Majo Nieves, quien crea contenido espiritual para redes sociales, también recomienda hacer un ritual para conectar con la energía interna, lo que puede atraer la paz y la tranquilidad a su vida.



Lo que debe hacer este martes 1 de agosto es sentarse en un lugar en el que se sienta seguro, puede ser su cuarto o su sala, cerrar los ojos y enfocarse 10 minutos en la respiración.



Después preguntarse, mientras pone las dos manos sobre el corazón, qué siente, qué pasa adentro suyo, cuáles son sus miedos e inseguridades.



Cuando ya tenga claros esos pensamientos, repítase que nada de eso es real. Que ya sintió todo eso que estaba atorado y lo va a repetir hasta que se sienta tranquilo.



"Como el cerebro no identifica si lo que le decimos es real o no, ahora vas a repetir 'Lo siento, perdón, gracias y te amo'. Eso para conectar con las emociones y entender que todo ha pasado por algo, perdonarte por la autocrítica, darte las gracias por lo que has vivido y darte cariño", explica.



Así, según la joven, será posible visualizar su mejor versión y aprovechar la energía de este día.

