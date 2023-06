Jorge Duque Vélez fue el encargado de cerrar las pasarelas de Bogotá Fashion Week 2023 con su colección Discurso 22/2023, la cual fue desarrollada junto a Malva, la tienda departamental de nicho en Colombia. El diseñador recibió a EL TIEMPO en su taller en Bogotá, para hablar de esta propuesta y contó sobre la exhibición de moda Latinoamericana del Fashion Institute of Technology de Nueva York, en la que participa con uno de sus diseños.

¿Cómo han sido estos últimos años?

Esa pregunta tiene dos respuestas. Una desde lo personal y otra desde lo profesional. Desde el confinamiento nosotros tuvimos que cerrar el taller, cinco meses, pero a medias. No fuimos la marca que se tuvo que dedicar a hacer uniformes ni tapabocas. Tuvimos la enorme fortuna de haber mantenido un promedio de más de 100 vestidos de novia bajo pedido y ninguno paró, más allá de que se cancelaron muchas bodas. Mantuvimos los puestos de trabajo y los salarios. Desde lo personal, también muchos aprendizajes. Ganancias personales, pérdidas familiares, pero la vida me trajo cosas maravillosas, como el afloramiento y crecimiento de la empresa. Sucedió como debió. Necesitábamos una depuración mental y hacer un detox.

Durante la pandemia exploró los desfiles virtuales. ¿Qué le dejó esa experiencia?

Lo virtual ni lo presencial pueden ser el centro de todo. Creo que lo híbrido es lo mejor y este concepto abarca todos los segmentos de consumo del planeta en este momento. La moda también funciona así. Hubo muchos manifiestos de moda digital, de moda para el metaverso, de pasarelas virtuales, de 3D, pero le faltaba el charm (encanto) de lo que es esto. Al final del día la moda solo tiene que ver con el deseo. Deseo que se convierte en una industria y como tal, el deseo tiene que tener un contacto, una forma de sentirlo.

¿Qué significó regresar a las pasarelas de Bogotá Fashion Week?



Bogotá, Colombia, pero Bogotá en particular, tiene muchas historias de moda contar y están supremamente bien segmentadas. Me sentí muy emocionado, un poco nervioso porque cada vez me siento más outsider de la industria. Es raro, pero cada vez me siento más fuera, porque me enamora el slow fashion y los manifiestos de moda lenta. Presentar una colección en Bogotá Fashion Week para mí es volver a consolidar el adn y la historia que uno quiere contar como marca. Es una manera de exponer cuál es el momento creativo en el que me encuentro, qué tanto ha crecido y evolucionado. Es exponerme, otra vez, a presentar mi trabajo y que mi trabajo siga teniendo la relevancia estética y plástica. Vender evidentemente. Encontrar nuevas personas que se sientan atraídas por lo que yo vendo como producto y la historia que quiero contar. Creo que las fashion weeks o cuando uno presenta una pasarela es volver abrir un crisol para volver a estar en una ventana, no solamente desde la exposición sino lo que uno como marca quiere hacer. Es la manera como realmente la gente se acerca.

¿Cómo han venido trabajando el concepto de sostenibilidad y cuál es su significado dentro de su marca?



Hablar de sostenibilidad cada vez es algo más de moda dentro de la industria y cada vez es una pregunta que tiene menos respuestas…Me gusta comprar materiales que vengan de buena manufactura, asumiendo yo que ellos a su vez tienen buenas prácticas. Ahí empieza mi propia historia, desde la investigación. Sostenible para mí también es que las personas acá tengan un ambiente de trabajo extremadamente digno, en términos de salario, flexibilidad, etc. Consideramos que hay un buen impacto en ese sentido. Procuro siempre encontrar esos materiales que en lo posible disminuyan la huella de carbono. Somos eficientes energéticamente. Controlo mi producción. Garantizo la supervivencia de la marca y eso es garantizar la supervivencia de las personas que están involucradas en esta industria. La ropa debe tener un sentido de permanencia, y llevo muchos años defendiendo a la moda lenta.

¿De qué habla su nueva colección Discurso 02/2023?

Cada vez más mi inspiración se convierte en un discurso. Cada vez son un manifiesto de actualidad. La mujer y hombre que visto yo tiene una profunda sensibilidad por la expresión estética del vestuario. ¿Quién soy yo como marca? Yo no soy caribbean chic, no soy artesanal aunque mis vestidos puedan ser piezas de artesanía. Yo soy 100% latin glam y desde ese lugar se van creando mis propios discursos creativos. Siempre con un pie en esa América Prehispánica llena de herencias y también con un pie en la contemporaneidad. Ahí vive mi colección siempre. Desarrollamos textiles tejidos con cintas, vestidos con formas de campanas, crinolinas, corsetería victoriana. Es una colección con mucho negro, vinotinto, chocolate, morazul y dorado. Tiene una carga surrealista desde el punto de vista del vestuario, mucha geometría y un paganismo explícito. Primera vez en mi vida que uso telares y cueros con acabados tipo madera.

¿Qué más viene para Jorge Duque este año?

Hace poco recibí un correo de alguien que me pidió un vestido de la colección que presenté en Bogotá Fashion Week 2019. Era del FIT (Fashion Institute of Technology) de Nueva York para decirme que quieren coleccionar mi vestido, para su colección privada. Y está de exposición hasta el 12 de noviembre en Nueva York. Hace parte de la exhibición ¡Moda Hoy! Y somos como 25 diseñadores de toda Latinoamérica, pasando por Carolina Herrera y Oscar de la Renta. Es una mirada de la moda latinoamericana y su influencia en la moda global. Mi vestido hará parte de la categoría expresiones plásticas y herencia indígena.

Camila Villamil Navarro

@camilavillamiln

