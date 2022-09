Muchas personas tienen la perspectiva de que cada vez hay más solteros en el mundo. Ahora, expertos han confirmado que esta teoría sería una realidad y las cifran ya están alarmando a las autoridades.



La revista estadounidense ‘Quartz’ publicó hace unos días un artículo con la especialista en relaciones y sexóloga Nancy Smith-Hefner. La mujer declaró que en muchas partes del planeta, como en Asia, se han reducido significativamente los matrimonios.



Este fenómeno se ha dado por varios factores. Uno de ellos es que las mujeres en las últimas décadas se han enfocado en su vida académica y profesional, en vez de buscar casarse.



Profesionales consultados por el portal ‘GQ’ dieron su opinión sobre el tema. Especialmente se refirieron al miedo de algunas personas de superar la barrera de los 30 años, sin haber contraído nupcias o sin tener una pareja estable.



"Efectivamente, la sensación es que todo se va retrasando: la incorporación al mercado laboral, la finalización de los estudios, la tan añorada estabilidad. Esto hace que cada vez seamos más indecisos a la hora de adquirir una vivienda, de tener relaciones más o menos serias… Es una tónica del momento actual que vivimos", explicó Elena Requena, sexóloga y asesora de parejas.



La mujer recomendó tener cuidado en apresurarse a buscar pareja. Algunos caen en relaciones tóxicas o de dependencia emocional por temor a estar solos después de cierta edad. A pesar de que los tiempos han cambiado y ya no existe tanto estigma, hay quienes se preocupan por lo que piense la sociedad.



Formar una familia a temprana edad ya no es el objetivo de una gran mayoría de personas en el mundo. Foto: iStock

¿Por qué hay tantos solteros?

Una de las teorías que manejan los expertos es que el mundo ha cambiado y ahora las personas consiguen sus objetivos de vida después de los 30. Tener un trabajo estable, adquirir vivienda, carro y haber terminado los estudios se suele alcanzar a una edad mayor que hace unos años.



Por esta razón, muchos esperan el momento perfecto para formalizar una relación y crear una familia. Muchas veces, ese instante llega a una edad tardía, lo que ha llevado a un incremento de demanda en las clínicas de reproducción asistida.



"Al final es una cuestión de prioridades, algo así como una lista de tareas donde cada cosa antecede a otra. Tendemos a poner delante nuestros estudios y nuestra carrera como requisito previo a establecerse y formar una familia, si es que este es nuestro deseo", manifestó Requena.



Otro de los factores que ha aumentado la soltería entre las personas, es que algunos se han hecho muy exigentes. Esto no es culpa de las generaciones actuales, sino que tiene que ver con aplicaciones de citas como Tinder y Bumble que han facilitado los encuentros casuales.



"En algunos casos podemos ver una especie de inconformismo crónico en el que, tras estar mucho tiempo solos, se crean hábitos, manías y comodidades a las que no queremos renunciar. Esto hace que encontrar pareja sea más complicado, porque buscamos un ideal que no siempre puede cumplirse ", señaló la psicóloga Amparo Calandín para ‘GQ’.



Las expertas consultadas coincidieron en que la mejor manera de encontrar pareja es saliendo de la zona de confort. Aunque a algunos les cause pereza, quienes quieran entrar a una relación deben buscar conocer nuevas personas, practicar hobbies, atreverse a hablar con desconocidos y abrirse a otros tipos de personalidades.

