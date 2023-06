El 'Síndrome de Caperucita Roja' es una referencia a la incapacidad de reconocer lo nociva que puede ser una persona dentro de una relación social.



Sin embargo, este concepto no está acuñado de manera profesional en el campo médico, ni psicológico, pues está más relacionado como un nombre coloquial y popular para algunos síndromes del apego y la dependencia emocional.

Como su nombre lo indica, esta noción popular, está basada en el cuento del escritor francés Charles Perrault, en el que se narra la historía de una niña con capucha roja que va a visitar a su abuelita y en el camino se encuentra con un lobo que se aprovecha de su ingenuidad y se hace pasar por la anciana,



(Le puede interesar: ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la demencia?).



De allí se extrae que las personas se pueden encontrar a lo largo de su vida con otros sujetos que hacen de 'lobos' aprovechándose de los demás con una doble intención, según Aída Rubio, directora de la plataforma de asistencia psicológica 'TerapyChat'.



"¿Cómo puede confundir a su Abuelita del alma con un lobo cubierto de vello? Bueno, es un cuento. No es que Caperucita tenga una distorsión visual, pero como le pasa a ella, en la vida real hay personas incapaces de darse cuenta de cuándo están ante una persona que presenta una doble cara, y se vinculan con ella y confían ciegamente, desdeñando las señales de alarma”, señala la psicóloga para la revista 'Hola'.

Facebook Twitter Linkedin

No olvide recurrir con un especialista cuando tenga dudas o no se sienta bien emocionalmente. Foto: iStock

Posibles características

Haciendo caso a la analogía referida por Rubio, las personas que tienden a establecer relaciones personales y sociales con 'sujetos lobos', podrían estar sometidas a un trato insano y poco conveniente en el marco de la salud psicosocial.



(Siga leyendo:Miley Cyrus habla de su profunda soledad en los conciertos).



Para identificar este problema, la psicóloga afirma que se puede basar en las características de las personas que entablan vínculos dependientes o dañinos con otros seres.



- Presencia de baja autoestima



El sentirse inseguro ante sus emociones y no confiar en sus capacidades tanto intelectuales como físicas, puede crear una discordancia en la percepción que los sujetos tienen de sí mismos, haciendo una evaluación negativa que impide considerarse como valiosa, e incluso interponer limites frente a actos que los puedan afectar.



(Lea también:¿Cómo puedo cuidar mi salud física y mental?).



-Dependencia emocional:



De acuerdo con Desirée Infante, neuropsicóloga de la Universidad de La Rioja, las personas dependientes presentan una gran falta de autocontrol y sienten un gran malestar cuando se alejan del ser en quien se centra la subordinación, ya que sienten la necesidad insaciable de estar con esa persona y son incapaces de cortar los vínculos que les unen.

Facebook Twitter Linkedin

La salud mental es importante en todas las etapas de la vida. Foto: iStock

Vale recordar que este 'síndrome' no está diagnosticado, ni está definido como trastorno o afectación por el cuerpo médico, solo es un término determinado popularmente en analogía a ciertas características que las personas pueden padecer cuando se encuentran en una relación social nociva.



No olvide recurrir con un especialista cuando tenga dudas o no se sienta bien emocionalmente, para ayudar a cuidar y prever cualquier síntoma que afecte su salud mental.

Las razones por las que no es de locos padecer un transtorno emocional

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias